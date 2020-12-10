Птица в клетке. Заражение, 2020

В будущем человечество столкнулось с неизлечимой инфекцией. В США установлен строгий карантинный режим. Военные разлучают влюбленных Сару (София Карсон) и Нико (Кей Джей Апа). Чтобы воссоединиться, современные Ромео и Джульетта пройдут через настоящий ад.

Всё началось в 2024 году, когда грипп неизвестного происхождения атаковал Северную Америку. Пандемия вынудила правительство закрыть границы. В стране объявлен комендантский час. Любой, кто покинет квартиру, подлежит незамедлительному аресту. Улицы патрулируют вооруженные солдаты. Несмотря на попытки учёных изобрести вакцину, ситуация лишь усугубляется.

Нико — молодой американец с иммунитетом к заболеванию. Он устраивается на работу курьером, доставляя продукты. Карантин разлучил подростка с возлюбленной Сарой, проживающей в многоквартирном доме. Пара поддерживает отношения на расстоянии, используя камеру смартфона. Всё меняется, когда средь бела дня в здание вламываются бойцы элитного подразделения. Они охотятся на жителей, у которых проявились симптомы заражения: температура, кашель или насморк. Граждан против воли переселяют в лагерь. И ещё никому не удавалось вернуться оттуда.

Военный отряд звонит в дверь к Саре. Во главе — загадочный командир (Петер Стормаре), которому, как и Нико, вирус не страшен. В надежде спасти возлюбленную курьер вступает в гонку со временем. У него есть несколько часов, чтобы добраться до пункта назначения. В противном случае девушка окажется по ту сторону забора. Впереди парня ждёт самый безумный день в жизни.