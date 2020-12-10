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Птица в клетке. Заражение Птица в клетке. Заражение
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Птица в клетке. Заражение, 2020

2020 / США
5.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Остросюжетная драма о смертельно опасном вирусе
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В будущем человечество столкнулось с неизлечимой инфекцией. В США установлен строгий карантинный режим. Военные разлучают влюбленных Сару (София Карсон) и Нико (Кей Джей Апа). Чтобы воссоединиться, современные Ромео и Джульетта пройдут через настоящий ад.

Всё началось в 2024 году, когда грипп неизвестного происхождения атаковал Северную Америку. Пандемия вынудила правительство закрыть границы. В стране объявлен комендантский час. Любой, кто покинет квартиру, подлежит незамедлительному аресту. Улицы патрулируют вооруженные солдаты. Несмотря на попытки учёных изобрести вакцину, ситуация лишь усугубляется.

Нико — молодой американец с иммунитетом к заболеванию. Он устраивается на работу курьером, доставляя продукты. Карантин разлучил подростка с возлюбленной Сарой, проживающей в многоквартирном доме. Пара поддерживает отношения на расстоянии, используя камеру смартфона. Всё меняется, когда средь бела дня в здание вламываются бойцы элитного подразделения. Они охотятся на жителей, у которых проявились симптомы заражения: температура, кашель или насморк. Граждан против воли переселяют в лагерь. И ещё никому не удавалось вернуться оттуда.

Военный отряд звонит в дверь к Саре. Во главе — загадочный командир (Петер Стормаре), которому, как и Нико, вирус не страшен. В надежде спасти возлюбленную курьер вступает в гонку со временем. У него есть несколько часов, чтобы добраться до пункта назначения. В противном случае девушка окажется по ту сторону забора. Впереди парня ждёт самый безумный день в жизни.

— В киноленте рассказывается о мутировавшей форме коронавируса. Впервые опасная инфекция была выявлена учёными в 2019 году.

— Идея «Птичьей клетки» пришла к Адаму Мэйсону и Саймону Бойесу в марте 2020 года. Источником вдохновения послужили реальные события в мире, когда в крупных странах Европы наступил карантин.

— В июне состав пополнили Деми Мур («Солдат Джейн», «Стриптиз»), Пол Уолтер Хаузер («Дело Ричарда Джуэлла»), Петер Стормаре («Фарго»), Александра Даддарио («Настоящий детектив»). И лишь спустя месяц к звёздному касту присоединились исполнители главных ролей Кей Джей Апа («Ривердэйл») и София Карсон («Наследники»). Для них это первый крупный проект на большом экране.

— Репетиции с участием актёров проходили дистанционно.

— Мэйсон и Бойес — представители независимого жанрового кинематографа. В их послужном списке триллер «Враг в отражении», хоррор «Виселица» и вестерн «Кровавая река».

— «Птичья клетка» — первый фильм, снятый в Лос-Анджелесе после наступления пандемии. Производство шло в соответствии с установленными ограничениями. На площадке никогда не находилось более 40 человек.

— Продюсером выступил Майкл Бэй. «Птичья клетка» — далеко не первый хоррор-триллер в карьере именитого постановщика: на его счету ремейки «Техасской резни бензопилой», «Пятницы 13-е» и антиутопическая тетралогия «Судная ночь».

— Трейлер вызвал негативную реакцию общественности. Критики обвинили Бэя в эксплуатации темы COVID-19 с целью заработка. 

— В трейлере звучит песня Боба Марли Three Little Birds.

В 2024 году мир все еще находится во власти опасного вируса. Зараженных силой забирают из домов и отправляют в зловещие карантинные лагеря. У курьера Нико редкий иммунитет к болезни, и он свободно передвигается по городу. Когда его девушка Сара заражается, Нико понимает, что за ней уже выехали военные и у него есть считанные часы, чтобы спасти возлюбленную.

5.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2020
Премьера в России 10 декабря 2020
Премьера онлайн 11 декабря 2020
Премьера в мире 10 декабря 2020
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Адам Мэйсон
Адам Мэйсон
В ролях
Кей Джей Апа
Кей Джей Апа
София Карсон
София Карсон
Крэйг Робинсон
Крэйг Робинсон
Брэдли Уитфорд
Брэдли Уитфорд
Деми Мур
Деми Мур
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Птица в клетке. Заражение 5 постеров
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Птица в клетке. Заражение
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за 1 рубль
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Картина «Птица в клетке. Заражение» интересна хотя бы тем, что это один из первых художественных фильмов о коронавирусе, да еще и снятый в Голливуде в условиях пандемии. Сделан он был в кратчайшие сроки: возникшая в марте 2020 года (первый локдаун в США) идея быстро вылилась в сценарий, а уже в июле по нему начались съемки, завершившиеся спустя месяц. Режиссер Адам Мэйсон, чья фильмография на сегодняшний день состоит из низкобюджетного кино, нашел поддержку в лице голливудского…
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саундтрек фильма Птица в клетке. Заражение
Кадры из фильма Все кадры
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