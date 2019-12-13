Пациент Зеро, 2019

Добро пожаловать в популярную клинику пластической хирургии, где каждый пациент может улучшить свою внешность. За хорошую плату доктор Кравчик (Эрик Годон) превратит в роковую красотку даже застенчивую тихоню, устранив любой ее недостаток. Никто из посетителей и не подозревает, что, помимо законных операций, местные специалисты занимаются секретными экспериментами. Уже совсем скоро результаты бесчеловечных опытов вырвутся на свободу.
Элисон (Майке Невилль) — уроженка Бельгии, которая приезжает на территорию больницы в сопровождении близких. Несмотря на возраст, ее мама продолжает модифицировать собственное тело в надежде достичь совершенства. Следуя ее примеру, Элисон готовится лечь под нож. Но, к удивлению врачей, пациентка намерена не увеличить, а уменьшить грудь. Компанию девушке также составляет ее незадачливый бойфренд Микаэль (Барт Холландерс), выступающий против данной операции. Пока женщины разговаривают с докторами насчет процедуры, молодой человек заглядывает в соседнюю палату. Ему на глаза попадается жуткое разлагающееся существо, употребляющее в пищу человеческую плоть.
Через мгновение плотоядные монстры заполоняют все здание, перекрыв входы и выходы. Они не чувствуют боли и лишены рассудка. Поддаваясь первобытным инстинктам, ожившие мертвецы убивают каждого, кто осмелится встать у них на пути. Чтобы выбраться на свободу, герои вооружаются скальпелями, дубинами и огнетушителями. Несмотря на обстановку, Элисон собирается выяснить, кто стоит за созданием этих тварей.
«Пациент Зеро» — полнометражный дебют Ларса Дамуасо. Он не только снял фильм, но и написал в соавторстве с Эвелин Хагенбек оригинальный сценарий.
Идея зародилась у Хагенбек и Дамуасо еще в 2010 году. Сценарий был готов, но ни одна студия не решалась финансировать проект. Лишь в 2015 году на связь с творческим дуэтом вышли продюсеры Кобе Ван Стинберге и Хендрик Верте из A Team Productions, которые выделили необходимую сумму.
По словам Дамуасо, он стремился создать комедийный зомби-хоррор в духе 80-х. Поэтому съемочная команда отказалась от компьютерной графики в пользу практических эффектов. Ближайшим ориентиром для режиссера и сценариста послужил «Реаниматор» (1985) Стюарта Гордона, в котором мертвецы оживают после секретных медицинских экспериментов нескольких врачей. Кроме того, отмечается влияние Джорджа А. Ромеро, в брутальных фильмах ужасов которого важную роль занимала социальная критика.
Тема пластической хирургии, ведущей к размыванию границы между жизнью и смертью, уже получала развитие в канадском боди-хорроре «Бешеная», вышедшем годом раньше.
«Пациент Зеро» — первый в истории бельгийского кинематографа фильм ужасов о зомби.
Роли оживших мертвецов исполнили преимущественно непрофессиональные актеры.
Съемки проходили в ноябре 2018 года.
Из-за нехватки бюджета создателям пришлось отказаться от ряда сцен, общая продолжительность которых достигает 20 минут.
Премьерный показ состоялся 13 декабря 2019 года на территории парка развлечений Боббеянланд. В широкий прокат картина Дамуасо вышла спустя пять дней.
В клинику пластической хирургии где-то в Восточной Европе приезжает бельгийка Элисон в сопровождении мамы, большой любительницы улучшать собственную внешность, и недотёпы-бойфренда Микаэля. В клинике царит пренебрежение врачебной этикой и гигиеной, а также втайне проводятся эксперименты со стволовыми клетками. К недовольству близких и удивлению персонала Элисон хочет уменьшить размер груди с G на B, и пока её готовят к операции, Микаэль находит и случайно высвобождает привязанную к каталке странную женщину с явными намерениями полакомиться человеческой плотью.