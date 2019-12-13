Пациент Зеро, 2019

Добро пожаловать в популярную клинику пластической хирургии, где каждый пациент может улучшить свою внешность. За хорошую плату доктор Кравчик (Эрик Годон) превратит в роковую красотку даже застенчивую тихоню, устранив любой ее недостаток. Никто из посетителей и не подозревает, что, помимо законных операций, местные специалисты занимаются секретными экспериментами. Уже совсем скоро результаты бесчеловечных опытов вырвутся на свободу.

Элисон (Майке Невилль) — уроженка Бельгии, которая приезжает на территорию больницы в сопровождении близких. Несмотря на возраст, ее мама продолжает модифицировать собственное тело в надежде достичь совершенства. Следуя ее примеру, Элисон готовится лечь под нож. Но, к удивлению врачей, пациентка намерена не увеличить, а уменьшить грудь. Компанию девушке также составляет ее незадачливый бойфренд Микаэль (Барт Холландерс), выступающий против данной операции. Пока женщины разговаривают с докторами насчет процедуры, молодой человек заглядывает в соседнюю палату. Ему на глаза попадается жуткое разлагающееся существо, употребляющее в пищу человеческую плоть.

Через мгновение плотоядные монстры заполоняют все здание, перекрыв входы и выходы. Они не чувствуют боли и лишены рассудка. Поддаваясь первобытным инстинктам, ожившие мертвецы убивают каждого, кто осмелится встать у них на пути. Чтобы выбраться на свободу, герои вооружаются скальпелями, дубинами и огнетушителями. Несмотря на обстановку, Элисон собирается выяснить, кто стоит за созданием этих тварей.