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Пациент Зеро, 2019

2019 / Бельгия
5.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Бельгийский хоррор об ужасах пластической хирургии
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Причины посмотреть Факты О фильме

Добро пожаловать в популярную клинику пластической хирургии, где каждый пациент может улучшить свою внешность. За хорошую плату доктор Кравчик (Эрик Годон) превратит в роковую красотку даже застенчивую тихоню, устранив любой ее недостаток. Никто из посетителей и не подозревает, что, помимо законных операций, местные специалисты занимаются секретными экспериментами. Уже совсем скоро результаты бесчеловечных опытов вырвутся на свободу.

Элисон (Майке Невилль) — уроженка Бельгии, которая приезжает на территорию больницы в сопровождении близких. Несмотря на возраст, ее мама продолжает модифицировать собственное тело в надежде достичь совершенства. Следуя ее примеру, Элисон готовится лечь под нож. Но, к удивлению врачей, пациентка намерена не увеличить, а уменьшить грудь. Компанию девушке также составляет ее незадачливый бойфренд Микаэль (Барт Холландерс), выступающий против данной операции. Пока женщины разговаривают с докторами насчет процедуры, молодой человек заглядывает в соседнюю палату. Ему на глаза попадается жуткое разлагающееся существо, употребляющее в пищу человеческую плоть.

Через мгновение плотоядные монстры заполоняют все здание, перекрыв входы и выходы. Они не чувствуют боли и лишены рассудка. Поддаваясь первобытным инстинктам, ожившие мертвецы убивают каждого, кто осмелится встать у них на пути. Чтобы выбраться на свободу, герои вооружаются скальпелями, дубинами и огнетушителями. Несмотря на обстановку, Элисон собирается выяснить, кто стоит за созданием этих тварей.

 

«Пациент Зеро» — полнометражный дебют Ларса Дамуасо. Он не только снял фильм, но и написал в соавторстве с Эвелин Хагенбек оригинальный сценарий.

Идея зародилась у Хагенбек и Дамуасо еще в 2010 году. Сценарий был готов, но ни одна студия не решалась финансировать проект. Лишь в 2015 году на связь с творческим дуэтом вышли продюсеры Кобе Ван Стинберге и Хендрик Верте из A Team Productions, которые выделили необходимую сумму.

По словам Дамуасо, он стремился создать комедийный зомби-хоррор в духе 80-х. Поэтому съемочная команда отказалась от компьютерной графики в пользу практических эффектов. Ближайшим ориентиром для режиссера и сценариста послужил «Реаниматор» (1985) Стюарта Гордона, в котором мертвецы оживают после секретных медицинских экспериментов нескольких врачей. Кроме того, отмечается влияние Джорджа А. Ромеро, в брутальных фильмах ужасов которого важную роль занимала социальная критика.

Тема пластической хирургии, ведущей к размыванию границы между жизнью и смертью, уже получала развитие в канадском боди-хорроре «Бешеная», вышедшем годом раньше.

«Пациент Зеро» — первый в истории бельгийского кинематографа фильм ужасов о зомби.

Роли оживших мертвецов исполнили преимущественно непрофессиональные актеры.

Съемки проходили в ноябре 2018 года.

Из-за нехватки бюджета создателям пришлось отказаться от ряда сцен, общая продолжительность которых достигает 20 минут.

Премьерный показ состоялся 13 декабря 2019 года на территории парка развлечений Боббеянланд. В широкий прокат картина Дамуасо вышла спустя пять дней.

В клинику пластической хирургии где-то в Восточной Европе приезжает бельгийка Элисон в сопровождении мамы, большой любительницы улучшать собственную внешность, и недотёпы-бойфренда Микаэля. В клинике царит пренебрежение врачебной этикой и гигиеной, а также втайне проводятся эксперименты со стволовыми клетками. К недовольству близких и удивлению персонала Элисон хочет уменьшить размер груди с G на B, и пока её готовят к операции, Микаэль находит и случайно высвобождает привязанную к каталке странную женщину с явными намерениями полакомиться человеческой плотью.

5.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 11 февраля 2021
Премьера онлайн 25 июня 2020
Премьера в мире 13 декабря 2019
Возраст 18+
Прокатчик Престиж Кино
Режиссер
Ларс Дамуасо
Ларс Дамуасо
В ролях
Бенжамин Рамон
Бенжамин Рамон
Анник Кристиэнс
Анник Кристиэнс
Эрик Годон
Эрик Годон
Майке Нёвилль
Майке Нёвилль
Барт Холландерс
Барт Холландерс
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Пациент Зеро
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Элисон (Майке Невилль) очень страдает от своей большой груди. Конечно, не все разделяют её недовольство, в частности, её недотёпистый молодой человек Майкл (Барт Холландерс) принимает возлюбленную такой, какая она есть, и всё никак не может подобрать удачный момент для того, чтобы сделать предложение. Они вместе с матерью Элисон отправляются в недорогую клинику пластической хирургии где-то в Восточной Европе. Продвинутые бельгийцы сначала сильно удивляются качеством местного сервиса и явным…
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Руслан Пчела 16 февраля 2021, 01:36
Фильм о зомби отстой. Сюжет так себе и ужасами не назвать и комедией тоже, а где в нем триллер вообще не понял. Полная бездарность фильма и потеря нашего времени и денег
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Кадры из фильма Все кадры
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