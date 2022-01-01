Удивительно, сколько вариантов использования зомби в кино сегодня существует: они могут быть жуткой декорацией к фильму о конце света, могут стать социополитической аллегорией, а могут — главной хохмой целого фильма, не представляя никакой опасности. Жанр, существовавший с 30-х годов прошлого века, был радикально изменен Джорджем Ромеро и его «Ночью живых мертвецов». Именно он создал лекала, по которым фильмы про зомби снимают по сей день.

Пустые стеклянные глаза, отваливающиеся тут и там куски гниющей плоти, нечленораздельные звуки, вылетающие оттуда, где раньше был рот. Зрелище совсем не живописное, но вообще-то зомби — идеальное воплощение одной простой мысли. В жизни мы все гордимся своей непохожестью на остальных, трясемся над своей внешностью, переживаем из-за карьеры, но в конечном итоге все закончат одинаково — в могиле. Не самый радужный сценарий, но зато очень честный.

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