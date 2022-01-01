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Фильмы про зомби
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Фильмы про зомби

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По году По рейтингу По названию
Поезд в Пусан
Поезд в Пусан
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8.0
ужасы, боевик, триллер
2016, Корея
Зараженная
Зараженная
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7.0
ужасы, драма, триллер
2015, США / Швейцария
Если твоя девушка - зомби
Если твоя девушка - зомби
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7.0
фэнтези, ужасы, комедия
2014, Великобритания
Я, Франкенштейн
Я, Франкенштейн
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6.0
триллер, ужасы
2013, США / Австрия
Инфекция
Инфекция
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7.0
триллер, драма, ужасы
2013, США
Хижина в лесу
Хижина в лесу
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7.0
ужасы, триллер
2012, США
Адский бункер: Черное Солнце
Адский бункер: Черное Солнце
6.0
ужасы, боевик
2012, Великобритания
Операция
Операция "Мертвый снег"
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5.0
боевик, комедия, ужасы, приключения
2009, Норвегия
Стан Хельсинг
Стан Хельсинг
6.0
комедия, ужасы
2009, США / Канада
Обитель зла 3
Обитель зла 3
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7.0
триллер, ужасы, фантастика, боевик
2007, США / Германия / Великобритания / Франция / Австралия
Ночь живых мертвецов 3D
Ночь живых мертвецов 3D
5.0
ужасы, триллер
2006, США
Обитель зла
Обитель зла
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7.0
ужасы, боевик, триллер, фантастика
2002, Германия / Франция / Великобритания
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Удивительно, сколько вариантов использования зомби в кино сегодня существует: они могут быть жуткой декорацией к фильму о конце света, могут стать социополитической аллегорией, а могут — главной хохмой целого фильма, не представляя никакой опасности. Жанр, существовавший с 30-х годов прошлого века, был радикально изменен Джорджем Ромеро и его «Ночью живых мертвецов». Именно он создал лекала, по которым фильмы про зомби снимают по сей день.

Пустые стеклянные глаза, отваливающиеся тут и там куски гниющей плоти, нечленораздельные звуки, вылетающие оттуда, где раньше был рот. Зрелище совсем не живописное, но вообще-то зомби — идеальное воплощение одной простой мысли. В жизни мы все гордимся своей непохожестью на остальных, трясемся над своей внешностью, переживаем из-за карьеры, но в конечном итоге все закончат одинаково — в могиле. Не самый радужный сценарий, но зато очень честный.

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