Вирус, 2013

События происходят в современном Сеуле. Полицейские находят в пригородном районе фургон, набитый телами нелегальных иммигрантов. Врачи, исследовавшие трупы, обнаруживают, что всех убил неизвестный науке вирус. Единственный несчастный оказывается живым, но в течение нескольких часов таинственная болезнь добивает и его. В городе начинается эпидемия, жители массово умирают прямо на ходу. Госпитали забиты, и город погружается в хаос и тьму. Ученые делают все, что в их силах, пытаясь создать вакцину, но получится ли у них сделать это вовремя?