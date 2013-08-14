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Gamgi

Вирус, 2013

2013 / Корея
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

События происходят в современном Сеуле. Полицейские находят в пригородном районе фургон, набитый телами нелегальных иммигрантов. Врачи, исследовавшие трупы, обнаруживают, что всех убил неизвестный науке вирус. Единственный несчастный оказывается живым, но в течение нескольких часов таинственная болезнь добивает и его. В городе начинается эпидемия, жители массово умирают прямо на ходу. Госпитали забиты, и город погружается в хаос и тьму. Ученые делают все, что в их силах, пытаясь создать вакцину, но получится ли у них сделать это вовремя?

  • Актриса Су Ае, исполнившая роль доктора, утверждает, что это самый несовершенный образ в ее карьере. Любимое амплуа девушки – с виду мягкая, а на самом деле сильная и ответственная женщина. Ин-Хэ, по ее словам, не вписывалась в эти критерии, часто была эгоисткой.
  • В 2020 году семилетний фильм снова оказался популярным и был назван зрителями в некотором роде пророческим.
  • Режиссер киноленты, Ким Сунг-Су, известен работой над фильмом «Все еще ты».
  • На создание фильма режиссера вдохновила вспышка ящура, унесшая в 2010 году больше 10 процентов всего поголовья домашних свиней. Узнав об этом, Ким сразу провел аналогию и задался вопросом, что произошло, если бы эпидемия прошлась по людям.

Из Китая прибывает грузовой контейнер с нелегальными мигрантами. Бандиты обнаруживают в нем груду мёртвых тел и лишь одного выжившего, который немедленно сбегает. В легких беглеца - смертельный вирус, который легко передается и убивает в течении 36 часов. Удастся ли помешать распространению вируса и спасти человечество?

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 9 апреля 2014
Премьера в мире 14 августа 2013
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Ким Сон-су
В ролях
Чан Хёк
Чан Хёк
Ю Хэ-джин
Ю Хэ-джин
Ма Дон-сок
Ма Дон-сок
Пак Мин-ха
Все актеры и съемочная группа
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В Южную Корею приезжает корабельный контейнер с нелегальными эмигрантами. Но приезжают они мёртвыми, с ними приходит очень опасный штамм птичьего гриппа. Единственный выживший сбегает, теперь он и разносчик, распространяющий жутко контагиозную заразу, и единственный носитель антител. Помните эту шутку про немецких грузчиков, которые после работы приходят домой и играют в симулятор погрузчика? Наверное, смотреть в разгар пандемии и самоизоляции кино про вирус — это что-то похожее. Тем…
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