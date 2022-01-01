Кино о вирусах — понятие растяжимое. Есть безобидные фильмы вроде «Инферно», где созданный вирус является не более чем попыткой привлечь внимание человечества к проблеме перенаселенности. И его полная противоположность — «Заражение» Стивена Содерберга, где надежда на спасение умирает довольно быстро.

Вероятно, какой бы продвинутой однажды ни стала медицина, пока в мире есть хоть один вирус, вакцины для которого не существует, будут писаться сценарии и сниматься фильмы о заразе, стремительно истребляющей население планеты. Для кого-то такие фильмы страшнее хоррора, для других — новый повод поразмышлять над тем, как следует вести себя перед лицом не подконтрольной людям опасности.

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