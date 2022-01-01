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Фильмы про вирусы
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Фильмы про вирусы

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Свет моей жизни
Свет моей жизни
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6.0
драма
2018, США
Вирус
Вирус
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6.0
драма, ужасы, триллер
2016, США
Новая эра Z
Новая эра Z
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7.0
ужасы, триллер, драма
2016, США / Великобритания
Поезд в Пусан
Поезд в Пусан
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8.0
ужасы, боевик, триллер
2016, Корея
Зараженная
Зараженная
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7.0
ужасы, драма, триллер
2015, США / Швейцария
Инфекция: Фаза 2
Инфекция: Фаза 2
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7.0
ужасы, триллер, драма
2015, США
Планета обезьян: Революция
Планета обезьян: Революция
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6.0
триллер, фантастика, боевик, драма
2014, США
Одна миллиардная доля
Одна миллиардная доля
7.0
мелодрама, фантастика, драма
2014, США
Кутис
Кутис
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5.0
ужасы, комедия
2014, США
Репортаж: Апокалипсис
Репортаж: Апокалипсис
5.0
ужасы
2014, Испания
Инфекция
Инфекция
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер, драма, ужасы
2013, США
Эпидемия
Эпидемия
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4.0
приключения, триллер, фантастика
2013, Испания
Воины света
Воины света
Смотреть за 1 рубль
7.0
ужасы, триллер, драма, боевик
2010, Австралия / США
Безумцы
Безумцы
6.0
ужасы, боевик, драма, триллер, фантастика
2010, США
Последняя любовь на Земле
Последняя любовь на Земле
Смотреть за 1 рубль
7.0
мелодрама, драма
2010, Германия / Великобритания
Трон: Наследие
Трон: Наследие
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6.0
триллер, боевик, приключения, фантастика
2010, США
Попали!
Попали!
6.0
комедия, ужасы, фантастика
2009, Великобритания
Вавилон н.э.
Вавилон н.э.
6.0
приключения, фантастика, триллер, боевик
2008, США / Франция
Заноза
Заноза
6.0
ужасы
2008, США
Обитель зла 3
Обитель зла 3
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7.0
триллер, ужасы, фантастика, боевик
2007, США / Германия / Великобритания / Франция / Австралия
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Кино о вирусах — понятие растяжимое. Есть безобидные фильмы вроде «Инферно», где созданный вирус является не более чем попыткой привлечь внимание человечества к проблеме перенаселенности. И его полная противоположность — «Заражение» Стивена Содерберга, где надежда на спасение умирает довольно быстро.

Вероятно, какой бы продвинутой однажды ни стала медицина, пока в мире есть хоть один вирус, вакцины для которого не существует, будут писаться сценарии и сниматься фильмы о заразе, стремительно истребляющей население планеты. Для кого-то такие фильмы страшнее хоррора, для других — новый повод поразмышлять над тем, как следует вести себя перед лицом не подконтрольной людям опасности.

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