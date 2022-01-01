Фильмы про рыцарей воспевают идеалы чести, любви и дружбы, перенося зрителей в далекое и загадочное Средневековье. Если вы хотите на несколько часов забыть о повседневных проблемах, почувствовать себя отважным всадником в сияющих латах или прекрасной дамой, за честь которой сражаются короли, то эта подборка обязательно вас порадует.

Рыцарская эпоха – неиссякаемый источник вдохновения для писателей, сценаристов и режиссеров. Декорации старинного замка отлично подходят и для исторических драм, и для героического фэнтези, и для страстной любовной истории, и для «попаданцев». Среди лучших фильмов про рыцарей есть и биографическая драма «Король вне закона», и французская комедия в трех частях с Жаном Рено, и множество других достойных историй.