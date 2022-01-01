Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фильмы про рыцарей
Киноафиша Подборки Фильмы про рыцарей

Фильмы про рыцарей

Все 35 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
Последняя дуэль
Последняя дуэль
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма
2021, США
Легенда о Зелёном рыцаре
Легенда о Зелёном рыцаре
Смотреть онлайн
5.0
фэнтези, драма, мелодрама
2021, США / Ирландия
Трагедия Макбета
Трагедия Макбета
7.0
драма, исторический, триллер
2021, США
Артур и Мерлин: Рыцари Камелота
Артур и Мерлин: Рыцари Камелота
Смотреть за 1 рубль
5.0
боевик, исторический, приключения
2020, Великобритания
Робин Гуд: Начало
Робин Гуд: Начало
Смотреть за 1 рубль
7.0
приключения
2018, США
Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, драма, приключения, аниме
2018, Япония
Время монстров
Время монстров
Смотреть за 1 рубль
5.0
ужасы, фэнтези
2018, США
Меч короля Артура
Меч короля Артура
8.0
фэнтези, боевик, драма, приключения
2017, США
Храброе сердце. Заговор в королевстве
Храброе сердце. Заговор в королевстве
Смотреть за 1 рубль
4.0
анимация, приключения
2017, Германия / США
Отважный рыцарь
Отважный рыцарь
5.0
анимация
2015, Германия
Тайна четырех принцесс
Тайна четырех принцесс
5.0
фэнтези, комедия
2014, Россия
Железный рыцарь: Кровная месть
Железный рыцарь: Кровная месть
Смотреть за 1 рубль
6.0
приключения, боевик
2014, Великобритания
Джастин и рыцари доблести
Джастин и рыцари доблести
Смотреть за 1 рубль
6.0
анимация
2013, Испания
Макбет
Макбет
0.0
опера
2011,
Время ведьм
Время ведьм
7.0
приключения, фэнтези, драма, триллер
2010, США
Робин Гуд
Робин Гуд
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, драма
2010, США
Железный рыцарь
Железный рыцарь
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, приключения
2010, США / Великобритания
Черная смерть
Черная смерть
7.0

2010, Германия / Великобритания
Последний искатель
Последний искатель
4.0
драма, фэнтези
2006, Россия
Царство небесное
Царство небесное
Смотреть за 1 рубль
7.0
мелодрама, военный, драма
2005, Испания / США
Показать еще
Сбросить
Жанр
Все Драма Фэнтези Мелодрама Исторический Триллер Боевик Приключения Анимация Аниме Ужасы Комедия Опера Военный Фантастика Семейный Криминал Мюзикл
Страна
Все США Ирландия Великобритания Япония Германия Россия Испания Люксембург Франция Аргентина Швеция СССР Норвегия Нидерланды
Год
Все 1930-1939 1950-1959 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019 2020-2022

Фильмы про рыцарей воспевают идеалы чести, любви и дружбы, перенося зрителей в далекое и загадочное Средневековье. Если вы хотите на несколько часов забыть о повседневных проблемах, почувствовать себя отважным всадником в сияющих латах или прекрасной дамой, за честь которой сражаются короли, то эта подборка обязательно вас порадует.

Рыцарская эпоха – неиссякаемый источник вдохновения для писателей, сценаристов и режиссеров. Декорации старинного замка отлично подходят и для исторических драм, и для героического фэнтези, и для страстной любовной истории, и для «попаданцев». Среди лучших фильмов про рыцарей есть и биографическая драма «Король вне закона», и французская комедия в трех частях с Жаном Рено, и множество других достойных историй.

Выбор редакции
5 смелых фильмов в жанре политической сатиры, которые слишком правдивы
5 смелых фильмов в жанре политической сатиры, которые слишком правдивы
8 блестящих фильмов, которые играют с пониманием реальности
8 блестящих фильмов, которые играют с пониманием реальности
«Паразиты» на большом экране и еще 5 авторских фильмов, которые выходят в повторный прокат
«Паразиты» на большом экране и еще 5 авторских фильмов, которые выходят в повторный прокат
Related video
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Приложение киноафиши