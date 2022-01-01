Расследования борцов с еретиками были призваны сохранить чистоту католической веры, но в итоге привели к беспощадному уничтожению людей, чьи убеждения противоречили церковным догмам. Одержимые религией фанатики подвергли жесточайшим пыткам и мучительной смерти десятки тысяч людей. Спустя века этот период истории отразился в кинематографе мрачными, будоражащими душу сюжетами.

Пять лучших фильмов про инквизицию

В период, начавшийся в XV веке, любой отход от ценностей церкви мог трактоваться как преступление. Долгие годы так называемые охотники на ведьм отдавали под жестокий суд любого неугодного человека: поводом могло служить что угодно, от неподобающей внешности до слишком развитой эрудиции. Инквизиция унесла жизни множества научных деятелей, которые могли бы подарить миру великие открытия. Только в XIX веке эту неоправданно кровопролитную традицию упразднили, но ее последствия еще долго будут сказываться на жизни последующих поколений.

Анжелика: Маркиза ангелов

Франция, конец семнадцатого века. Анжелику, молодую красавицу, отдают замуж за графа де Пейрака, загадочного богача, которого за спиной все называют колдуном. Испуганная девушка ненавидит супруга, но, получив возможность узнать его ближе, понимает, что это удивительно добрый, умный и благородный мужчина. Но завистливый король не может смириться с превосходством подданного, и Пейрак оказывается за решеткой, а Анжелику ждет судьба наложницы.

Но девушка собирается отчаянно бороться за справедливость.

Ребенок Розмари

Гай и Розмари – супружеская пара, недавно въехавшая в старую квартиру в Нью-Йорке. Роман и Минни – их новые соседи. Гай завязывает с ними общение, но Розмари интуитивно подозревает подвох. Ей начинают сниться кошмары, в которых девушка видит демонов. Она все больше избегает общения с людьми, замыкается в себе, а окончательно все усугубляется после новости о ее беременности.

Последний охотник на ведьм

Бессмертный Калдур – охотник на нечисть, имеющий за плечами колоссальный опыт. Однажды до него доходит информация о том, что Темная повелительница готовится к масштабному преступлению против всего человечества: она собирается заразить всех людей колдовской чумой. На Манхэттене готовится шабаш, на котором ведьма получит безграничную власть над миром.

Главный герой вынужден объединить усилия с колдуньей в изгнании, чтобы получить шанс на победу в неравной схватке.

Код да Винчи

Роберт Лэнгдон вместе с Софи Неве расследуют странное убийство куратора Лувра. Ключ к разгадке лежит в полотне Леонардо да Винчи, знаменитой «Джоконде», и секреты, которые таит в себе бессмертный шедевр, могут пошатнуть религиозные догмы. Главные герои кропотливо изучают даже самые мелкие детали, сопоставляют полученные данные и все глубже погружаются в тайны истории, которые оставались скрытыми сотни лет. За ними начинают охотиться полиция и влиятельная секретная организация. Тем временем Софи понимает свое настоящее призвание, а Роберт обнаруживает могилу Марии Магдалины.

Фильм стал скандально популярным, вызвал массу дискуссий среди историков и религиоведов, а в ряде стран был запрещен к показу.

Ведьмы

Сюжет частично основан на книге «Молот ведьм» и является уникальным образцом немого авторского кино. Каждый из семи отрывков киноленты – игровой или документальный сюжет, некоторые совмещают оба жанра. Истории рассказывают о том, как жили ведьмы, кого почитали, как заманивали в свое логово праведных странников и какое наказание за их деяния предполагал закон. Фильм является сатирой на явление инквизиции и знаменитой охоты на ведьм, высмеивающей человеческие суеверия и неприглядные действия церковных служителей.