Артур и Мерлин: Рыцари Камелота, 2020

Извечная тема средневекового короля Артура и его ближайшего советника Мерлина, который по совместительству оказывается сильнейшим магом, кажется, никогда не исчерпает себя в кинематографе. На очереди картина режиссера Джиллза Алдерсона, который ранее снимал лишь короткометражные фильмы.
История сфокусируется не на начале правления Артура, как это обычно делают кинематографисты, а на более позднем периоде, когда сын Утера Пендрагона уже занял свой трон. Повзрослевший Артур (Ричард Шорт) отправляется на войну с Римской империей, а в это время в родной Англии трон захватывает незаконнорожденный сын короля, Мордред. Он нацелен захватить не только бразды правления, но и прекрасную Гвиневру (Стелла Стокер). По возвращении с битвы Артуру придется противостоять Мордреду, а для этого ему нужно объединиться с рыцарями круглого стола и своим давним другом Мерлином (Ричард Брейк). Получится ли у короля Артура вернуть себе трон с помощью ближайших друзей и союзников, узнаем из фильма «Артур и Мерлин: Рыцари Камелота».
Эпичную драму на пересечении жанров драмы и фэнтези снял британский актер и режиссер Джиллз Алдерсон – новичок в полнометражном кино. Андерсон также помогал в написании сценария Джонни Гранту и Саймону Коттону. Короля Артура сыграл Ричард Шорт, известный зрителям по сериалу “Мэри убивает людей” и небольшой ролью в “Виниле”, а Мерлина – ветеран британского кинематографа Ричард Брэйк, за плечами которого работы в “Бэтмене: Начало” Нолана, “Игре престолов” и “Острых козырьках”. Роль главного антагониста отошла Джоэлю Филлимору (“Отверженные”, “Толкин”), а прекрасную Гвиневру на экране воплотила Стелла Стокер (“Ярость”, “Миссия невыполнима: Племя изгоев”). Также в актерский состав вошли Тим Феллингэм (Ланселот), Дженнифер Мэттер (Вортигон), Джо Иган (Чудовище), Дэниел Шуцманн (Персиваль) и другие актеры европейского кинематографа.
Действие фильма разворачивается в 463 году нашей эры.
Перед пичтчингом на пост режиссера Джиллз Алдерсон провел масштабные исследования легенд об Артуре и Мерлине и подготовил множество мудбордов для продюсеров, но при этом намеренно не пересматривал другие фильмы о приключениях мифического короля.
Джо Иган, сыгравший Чудовище (Зверя), исполнил небольшие роли в фильмах «Шерлок Холмс» (2009) и «Шерлок Холмс: Игра теней» (2011) Гая Ричи. Ричи также известен вольной экранизацией артуровского цикла «Меч короля Артура».
Ричард Брэйк, исполнивший роль Мерлина в фильме, играл Короля ночи в “Игре престолов”.
Фильм находился в производстве практически 4 года. Финальный этап постпродакшена пришелся на разгар глобальной пандемии коронавируса, но тем не менее у создателей получилось уложиться в сроки и бюджет.
Съемки фильма проходили в Уэльсе, где родился и вырос Ричард Брэйк. В интервью Джиллз Алдерсон рассказывал, что актер был очень воодушевлен идеей сыграть легендарного Мерлина на фоне мест из его детства.
По признаниям съемочной группы, на площадке почти каждый день шел дождь, но, по словам режиссера Джиллза Алдерсона, это не помешало актерам и команде получать удовольствие от съемочного процесса.
Мировая премьера состоялась 13 июля 2020 года. В России фильм вышел 1 августа 2020 года.
Количество рыцарей Круглого стола в разных источниках разнится и иногда доходит до 1600 человек. Историки считают, что некоторые из них имели реальные исторические прототипы. В единую историю короля Артура и всех его известных рыцарей соединил сэр Томас Мэлори в своем произведении “Смерть Артура”.
По легендам Мордред известен как рыцарь Круглого стола и предатель короля Артура, вышедший с ним на смертельную битву в поле Камланна. Некоторые литературные источники указывают на родство Мордреда и Артура. Легенда о том, что Мордред являлся незаконнорожденным сыном правителя Камелота и его сестры Моргаузы, является самой известной на данный момент. В современной популярной культуре матерью Мордреда часто называют Фею Моргану, которая, согласно легендам артуровского цикла, являлась единоутробной сестрой короля Артура.
В одном из интервью Джиллз Алдерсон признался, что смотрел “Меч короля Артура” 2017 года и осознавал, что не сможет тягаться с блокбастером Гая Ричи. По словам режиссера, он хотел придать большей мрачности своей картине, чем это сделал Ричи.
За производство картины отвечали кинокомпании Dagger Films и Picture Perfect.
Артуровский цикл объединяет не только кельтские легенды Уэльса и французской Бретани, но и ряд рыцарских романов о короле бриттов Артуре, Ланселоте, Персевале, Галахаде и других рыцарях Круглого стола.
Измученный войной Король Артур возвращается в Камелот после десятилетий борьбы с Римской империей. Но в его отсутствие его незаконнорожденный сын Мордред объявил себя королём и стал притязать на королеву Гвиневеру. Артур вместе с верными рыцарями Круглого стола вновь должен сражаться, чтобы вернуть свою корону. Но придет ли на помощь Мерлин? И как далеко может зайти король ради спасения чести своей королевы?