Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Артур и Мерлин: Рыцари Камелота Артур и Мерлин: Рыцари Камелота
Киноафиша Фильмы Артур и Мерлин: Рыцари Камелота
Arthur & Merlin: Knights of Camelot

Артур и Мерлин: Рыцари Камелота, 2020

2020 / Великобритания
5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Извечная тема средневекового короля Артура и его ближайшего советника Мерлина, который по совместительству оказывается сильнейшим магом, кажется, никогда не исчерпает себя в кинематографе. На очереди картина режиссера Джиллза Алдерсона, который ранее снимал лишь короткометражные фильмы. 

История сфокусируется не на начале правления Артура, как это обычно делают кинематографисты, а на более позднем периоде, когда сын Утера Пендрагона уже занял свой трон. Повзрослевший Артур (Ричард Шорт) отправляется на войну с Римской империей, а в это время в родной Англии трон захватывает незаконнорожденный сын короля, Мордред. Он нацелен захватить не только бразды правления, но и прекрасную Гвиневру (Стелла Стокер). По возвращении с битвы Артуру придется противостоять Мордреду, а для этого ему нужно объединиться с рыцарями круглого стола и своим давним другом Мерлином (Ричард Брейк). Получится ли у короля Артура вернуть себе трон с помощью ближайших друзей и союзников, узнаем из фильма «Артур и Мерлин: Рыцари Камелота».

Эпичную драму на пересечении жанров драмы и фэнтези снял британский актер и режиссер Джиллз Алдерсон – новичок в полнометражном кино. Андерсон также помогал в написании сценария Джонни Гранту и Саймону Коттону. Короля Артура сыграл Ричард Шорт, известный зрителям по сериалу “Мэри убивает людей” и небольшой ролью в “Виниле”, а Мерлина – ветеран британского кинематографа Ричард Брэйк, за плечами которого работы в “Бэтмене: Начало” Нолана, “Игре престолов” и “Острых козырьках”. Роль главного антагониста отошла Джоэлю Филлимору (“Отверженные”, “Толкин”), а прекрасную Гвиневру на экране воплотила Стелла Стокер (“Ярость”, “Миссия невыполнима: Племя изгоев”). Также в актерский состав вошли Тим Феллингэм (Ланселот), Дженнифер Мэттер (Вортигон), Джо Иган (Чудовище), Дэниел Шуцманн (Персиваль) и другие актеры европейского кинематографа.

Действие фильма разворачивается в 463 году нашей эры.

Перед пичтчингом на пост режиссера Джиллз Алдерсон провел масштабные исследования легенд об Артуре и Мерлине и подготовил множество мудбордов для продюсеров, но при этом намеренно не пересматривал другие фильмы о приключениях мифического короля.

Джо Иган, сыгравший Чудовище (Зверя), исполнил небольшие роли в фильмах «Шерлок Холмс» (2009) и «Шерлок Холмс: Игра теней» (2011) Гая Ричи. Ричи также известен вольной экранизацией артуровского цикла «Меч короля Артура».

Ричард Брэйк, исполнивший роль Мерлина в фильме, играл Короля ночи в “Игре престолов”.

Фильм находился в производстве практически 4 года. Финальный этап постпродакшена пришелся на разгар глобальной пандемии коронавируса, но тем не менее у создателей получилось уложиться в сроки и бюджет.

Съемки фильма проходили в Уэльсе, где родился и вырос Ричард Брэйк. В интервью Джиллз Алдерсон рассказывал, что актер был очень воодушевлен идеей сыграть легендарного Мерлина на фоне мест из его детства.

По признаниям съемочной группы, на площадке почти каждый день шел дождь, но, по словам режиссера Джиллза Алдерсона, это не помешало актерам и команде получать удовольствие от съемочного процесса.

Мировая премьера состоялась 13 июля 2020 года. В России фильм вышел 1 августа 2020 года.

Количество рыцарей Круглого стола в разных источниках разнится и иногда доходит до 1600 человек. Историки считают, что некоторые из них имели реальные исторические прототипы. В единую историю короля Артура и всех его известных рыцарей соединил сэр Томас Мэлори в своем произведении “Смерть Артура”.

По легендам Мордред известен как рыцарь Круглого стола и предатель короля Артура, вышедший с ним на смертельную битву в поле Камланна. Некоторые литературные источники указывают на родство Мордреда и Артура. Легенда о том, что Мордред являлся незаконнорожденным сыном правителя Камелота и его сестры Моргаузы, является самой известной на данный момент. В современной популярной культуре матерью Мордреда часто называют Фею Моргану, которая, согласно легендам артуровского цикла, являлась единоутробной сестрой короля Артура.

В одном из интервью Джиллз Алдерсон признался, что смотрел “Меч короля Артура” 2017 года и осознавал, что не сможет тягаться с блокбастером Гая Ричи. По словам режиссера, он хотел придать большей мрачности своей картине, чем это сделал Ричи.

За производство картины отвечали кинокомпании Dagger Films и Picture Perfect.

Артуровский цикл объединяет не только кельтские легенды Уэльса и французской Бретани, но и ряд рыцарских романов о короле бриттов Артуре, Ланселоте, Персевале, Галахаде и других рыцарях Круглого стола.

Измученный войной Король Артур возвращается в Камелот после десятилетий борьбы с Римской империей. Но в его отсутствие его незаконнорожденный сын Мордред объявил себя королём и стал притязать на королеву Гвиневеру. Артур вместе с верными рыцарями Круглого стола вновь должен сражаться, чтобы вернуть свою корону. Но придет ли на помощь Мерлин? И как далеко может зайти король ради спасения чести своей королевы?

5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2020
Премьера в России 28 мая 2020
Премьера в мире 28 мая 2020
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Джиллз Алдерсон
В ролях
Ричард Брэйк
Ричард Брэйк
Стелла Стокер
Оливия Бернстоун
Джо Иган
Ронан Саммерс
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про средневековье Фильмы про средневековье
Фильмы про магию Фильмы про магию
Фильмы про рыцарей Фильмы про рыцарей
Постер фильма Артур и Мерлин: Рыцари Камелота 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Артур и Мерлин: Рыцари Камелота смотреть онлайн

Артур и Мерлин: Рыцари Камелота
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Король Артур, в одиночку воспитывающий сына Мордреда, спасает прекрасную Гвиневру и женится на ней. Проходят годы, правитель вместе со своими рыцарями отдыхает после долгой борьбы с Римской империей. Тем временем Мордред решает захватить власть в свои руки, жениться на приёмной матери и убить отца. Королю предстоит срочно вернуться домой и наказать узурпатора. Мир кино и сериалов охватила новая волна популярности исторического фэнтези. Это вполне логично: «Игра престолов»…
Читать
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Related video
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Приложение киноафиши