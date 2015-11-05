Отважный рыцарь, 2015

Перед вами немецкий рисованный мультфильм «Отважный рыцарь» от режиссёра Энтони Пауэра («Школа вампиров», «Абрафакс под пиратским флагом»). Картина не только является продолжением известного мультсериала, но также адаптацией детских книг, ставших бестселлерами.

В центре сюжета мультфильма «Отважный рыцарь» окажется десятилетний мальчик по имени Трэнк, который решил стать рыцарем, чтобы спасти свою семью. Действие развернётся в эпоху Средневековья, а потому маленьких зрителей ждут принцессы, волшебство и настоящие драконы. Отправляясь в приключение всей его жизни, главный герой откроет для себя, что такое смелость, отвага и мудрость. Но сначала ему придётся пройти множество испытаний.