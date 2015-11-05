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Отважный рыцарь Отважный рыцарь
Киноафиша Фильмы Отважный рыцарь
Der kleine Ritter Trenk

Отважный рыцарь, 2015

2015 / Германия
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Перед вами немецкий рисованный мультфильм «Отважный рыцарь» от режиссёра Энтони Пауэра («Школа вампиров», «Абрафакс под пиратским флагом»). Картина не только является продолжением известного мультсериала, но также адаптацией детских книг, ставших бестселлерами.

В центре сюжета мультфильма «Отважный рыцарь» окажется десятилетний мальчик по имени Трэнк, который решил стать рыцарем, чтобы спасти свою семью. Действие развернётся в эпоху Средневековья, а потому маленьких зрителей ждут принцессы, волшебство и настоящие драконы. Отправляясь в приключение всей его жизни, главный герой откроет для себя, что такое смелость, отвага и мудрость. Но сначала ему придётся пройти множество испытаний.

- Мультфильм «Отважный рыцарь» является полнометражной версией немецкого мультсериала, который выходит с 2011 года по настоящее время

- В основу «Отважного рыцаря» легла серия книг известной немецкой писательницы Кирстен Бойе

- «Отважный рыцарь» - это второй полнометражный мультфильм Энтони Пауэра после 11-летнего перерыва

Настоящий рыцарь должен быть мужественным, смелым, отважным, каким угодно, но главные составляющие успешной героической карьеры — дама сердца и немножечко препятствий, чтобы завоевывать было интереснее. А там уже и замок, и полкоролевства, и слава под фанфары — все как всегда. Вперед — навстречу приключениям, чтобы успеть позавтракать кашей и не забыть меч…

5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 19 января 2017
Премьера в мире 5 ноября 2015
Возраст 0+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Энтони Пауэр
В ролях
Аксель Праль
Аксель Праль
Георг Зольцер
Георг Зольцер
Йоханес Цайлер
Йоханес Цайлер
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Отважный рыцарь 4 постера
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Стоит ли ловить каждый удобный случай ради собственной цели, двигаться вопреки всему и всем, даже грозя потерять самого себя? Неожиданно взрослые темы поднимает симпатичный и простенький на первый взгляд анимационный мультфильм «Отважный рыцарь», экранизация книг-бестселлеров немецкой писательницы Кирстен Бойе. Кадр из мультфильма «Отважный рыцарь» Режиссер Энтони Пауэр 11 лет отдыхал морально и физически после четырех сезонов популярного мультсериала…
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