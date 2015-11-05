Отважный рыцарь, 2015

Перед вами немецкий рисованный мультфильм «Отважный рыцарь» от режиссёра Энтони Пауэра («Школа вампиров», «Абрафакс под пиратским флагом»). Картина не только является продолжением известного мультсериала, но также адаптацией детских книг, ставших бестселлерами.
В центре сюжета мультфильма «Отважный рыцарь» окажется десятилетний мальчик по имени Трэнк, который решил стать рыцарем, чтобы спасти свою семью. Действие развернётся в эпоху Средневековья, а потому маленьких зрителей ждут принцессы, волшебство и настоящие драконы. Отправляясь в приключение всей его жизни, главный герой откроет для себя, что такое смелость, отвага и мудрость. Но сначала ему придётся пройти множество испытаний.
- Мультфильм «Отважный рыцарь» является полнометражной версией немецкого мультсериала, который выходит с 2011 года по настоящее время
- В основу «Отважного рыцаря» легла серия книг известной немецкой писательницы Кирстен Бойе
- «Отважный рыцарь» - это второй полнометражный мультфильм Энтони Пауэра после 11-летнего перерыва
Настоящий рыцарь должен быть мужественным, смелым, отважным, каким угодно, но главные составляющие успешной героической карьеры — дама сердца и немножечко препятствий, чтобы завоевывать было интереснее. А там уже и замок, и полкоролевства, и слава под фанфары — все как всегда. Вперед — навстречу приключениям, чтобы успеть позавтракать кашей и не забыть меч…