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Фильмы про дворцовые интриги

Все 56 Онлайн
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Дюна: Часть вторая
Дюна: Часть вторая
фантастика, боевик, приключения, драма 2024, США / Канада
8.0
Гардемарины 1787. Мир
Гардемарины 1787. Мир
приключения, исторический 2023, Россия
4.0
Наполеон
Наполеон
боевик, биография, драма 2023, США
6.0
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Три мушкетёра: Д’Артаньян
приключения 2023, Франция
7.0
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
биография, драма, исторический 2023, Франция
7.0
Три мушкетера
Три мушкетера
боевик, приключения 2023, Великобритания
3.0
Императрицы
Императрицы
драма, исторический, документальный 2023, Россия
6.0
Гардемарины 1787. Война
Гардемарины 1787. Война
приключения 2023, Россия
4.0
Полноводная красная река
Полноводная красная река
комедия, драма, исторический 2023, Китай
6.0
Убийца королей
Убийца королей
боевик, приключения, драма 2022, Великобритания
4.0
Дюна
Дюна
фантастика, боевик, приключения 2021, США
7.0
Тень Караваджо
Тень Караваджо
биография, исторический 2021, Италия / Франция
6.0
Артур и Мерлин: Рыцари Камелота
Артур и Мерлин: Рыцари Камелота
боевик, исторический, приключения 2020, Великобритания
4.0
Малефисента: Владычица тьмы
Малефисента: Владычица тьмы
фэнтези, семейный, приключения 2019, США
7.0
Король
Король
исторический, драма 2019, США
7.0
Аббатство Даунтон
Аббатство Даунтон
драма, исторический 2019, Великобритания
7.0
Наследники 3
Наследники 3
приключения, семейный 2019, США
6.0
Офелия
Офелия
драма, мелодрама 2018, США
6.0
Две королевы
Две королевы
исторический, драма, биография 2018, Великобритания
6.0
Фаворитка
Фаворитка
биография, исторический 2018, Ирландия / Великобритания / США
7.0
Великая битва
Великая битва
боевик, военный, исторический 2018, Южная Корея
7.0
Меч короля Артура
Меч короля Артура
фэнтези, боевик, драма, приключения 2017, США
7.0
Матильда
Матильда
драма, биография, триллер 2017, Россия
6.0
Виктория и Абдул
Виктория и Абдул
драма, биография, исторический 2017, США / Великобритания
7.0
Паломничество
Паломничество
драма, приключения 2017, Ирландия
6.0
Король вне закона
Король вне закона
боевик, биография, драма 2017, США
7.0
Викинг
Викинг
исторический, драма 2016, Россия
4.0
Любовь и дружба
Любовь и дружба
драма, мелодрама 2016, Великобритания / Ирландия / Нидерланды / Франция / США
6.0
Последний король
Последний король
драма, исторический 2016, Норвегия
6.0
Королева Испании
Королева Испании
драма, комедия 2016, Испания
4.0
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Фильмы про дворцовые интриги позволяют окунуться в атмосферу роскоши и романтики дворцовой жизни. В таких фильмах много драмы, загадок и неожиданных поворотов сюжета, что делает их увлекательными для зрителей. Тематика дворцовых интриг часто позволяет показать тонкости и тайны политических игр, что может быть очень увлекательно для зрителей. Фильмы из подборки отражают исторические события и культурные особенности разных эпох, что может быть интересно для любителей истории и культуры. А хорошо проработанные персонажи и сложные отношения между ними делают фильмы про дворцовые интриги увлекательными и захватывающими.

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