Варяг, 2022

«Варяг» — один из самых ожидаемых релизов 2022 года. И в этом нет ничего удивительного, ведь в касте задействованы звезды калибра Николь Кидман, Александра Скарсгарда и Итана Хоука, а производством занималась культовая студия A24, прославившаяся мрачными инди-фильмами «Реинкарнация», «Убийство священного оленя», «Легенда о Зеленом рыцаре» и «Солнцестояние».

Выдающаяся режиссура Роберта Эггерса, авторский почерк которого угадывается в каждом кадре. Как и прежде, постановщик воссоздал эпоху прошлого с максимальной аутентичностью, используя исторически достоверные костюмы и реквизит.

Эпический сюжет придется по душе всем поклонникам скандинавских мифов. Образ главного героя Амлета основан на легенде, когда-то послужившей источником вдохновения для «Гамлета».

Завораживающий визуальный ряд, дополненный атмосферной фолк-музыкой, способствующей погружению в атмосферу средних веков.

Редкая возможность увидеть на экране исландскую певицу Бьорк, слава к которой пришла еще в начале 90-х. Ранее поп-звезда снялась в мюзикле Ларса фон Триера «Танцующая в темноте», завоевав в Каннах премию за лучшую женскую роль, а затем появлялась в кинокартине американского художника Мэттью Барни «Растворение мира».