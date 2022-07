Варяг, 2022

Анонс проекта состоялся в ноябре 2019 года, тогда как премьера датировалась осенью 2021 года. Но из-за эпидемиологической ситуации в мире, а также пересъемок финала, широкий прокат в США стартует лишь 22 апреля 2022 года.

Предполагалось, что в России фильм выйдет под названием «Северянин».

Соавтором выступил исландский поэт Сьон Сигурдссон. Ранее он написал сценарий для другого фильма студии A24 «Агнец». Сигурдссон много лет работал с певицей Бьорк, сыгравшей в «Варяге» одну из второстепенных ролей.

Аня Тейлор-Джой снималась в полнометражном дебюте Эггерса «Ведьма» (2015), а Уиллем Дефо сыграл в его второй кинокартине «Маяк».

Производство должно было начаться в марте 2020 года, но было отложено ввиду пандемии COVID-19. Съемки начались в августе и завершились декабре 2020 года. В качестве основных локаций задействованы полуостров Инишоуэн (Ирландия) и графство Антрим (Северная Ирландия).

Саундтрек к «Варягу» написал Робин Кэролан, для которого это первый опыт работы в кино. В музыкальной индустрии он известен по созданию лейбла Tri Angle. В разные годы здесь записывались альбомы Holy Other, The Haxan Cloak, AlunaGeorge, How To Dress Well и других андеграундных исполнителей.