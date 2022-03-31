Варяг, 2022

«Варяг» — один из самых ожидаемых релизов 2022 года. И в этом нет ничего удивительного, ведь в касте задействованы звезды калибра Николь Кидман, Александра Скарсгарда и Итана Хоука, а производством занималась культовая студия A24, прославившаяся мрачными инди-фильмами «Реинкарнация», «Убийство священного оленя», «Легенда о Зеленом рыцаре» и «Солнцестояние».
Выдающаяся режиссура Роберта Эггерса, авторский почерк которого угадывается в каждом кадре. Как и прежде, постановщик воссоздал эпоху прошлого с максимальной аутентичностью, используя исторически достоверные костюмы и реквизит.
Эпический сюжет придется по душе всем поклонникам скандинавских мифов. Образ главного героя Амлета основан на легенде, когда-то послужившей источником вдохновения для «Гамлета».
Завораживающий визуальный ряд, дополненный атмосферной фолк-музыкой, способствующей погружению в атмосферу средних веков.
Редкая возможность увидеть на экране исландскую певицу Бьорк, слава к которой пришла еще в начале 90-х. Ранее поп-звезда снялась в мюзикле Ларса фон Триера «Танцующая в темноте», завоевав в Каннах премию за лучшую женскую роль, а затем появлялась в кинокартине американского художника Мэттью Барни «Растворение мира».
Анонс проекта состоялся в ноябре 2019 года, тогда как премьера датировалась осенью 2021 года. Но из-за эпидемиологической ситуации в мире, а также пересъемок финала, широкий прокат в США стартует лишь 22 апреля 2022 года.
Предполагалось, что в России фильм выйдет под названием «Северянин».
Соавтором выступил исландский поэт Сьон Сигурдссон. Ранее он написал сценарий для другого фильма студии A24 «Агнец». Сигурдссон много лет работал с певицей Бьорк, сыгравшей в «Варяге» одну из второстепенных ролей.
Аня Тейлор-Джой снималась в полнометражном дебюте Эггерса «Ведьма» (2015), а Уиллем Дефо сыграл в его второй кинокартине «Маяк».
Производство должно было начаться в марте 2020 года, но было отложено ввиду пандемии COVID-19. Съемки начались в августе и завершились декабре 2020 года. В качестве основных локаций задействованы полуостров Инишоуэн (Ирландия) и графство Антрим (Северная Ирландия).
Саундтрек к «Варягу» написал Робин Кэролан, для которого это первый опыт работы в кино. В музыкальной индустрии он известен по созданию лейбла Tri Angle. В разные годы здесь записывались альбомы Holy Other, The Haxan Cloak, AlunaGeorge, How To Dress Well и других андеграундных исполнителей.
Принц Амлет мстит убийцам отца и хочет вернуть королевство, принадлежащее ему по праву.