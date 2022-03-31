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The Northman

Варяг, 2022

2022 / США
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16 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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«Варяг» — один из самых ожидаемых релизов 2022 года. И в этом нет ничего удивительного, ведь в касте задействованы звезды калибра Николь Кидман, Александра Скарсгарда и Итана Хоука, а производством занималась культовая студия A24, прославившаяся мрачными инди-фильмами «Реинкарнация», «Убийство священного оленя», «Легенда о Зеленом рыцаре» и «Солнцестояние».

Выдающаяся режиссура Роберта Эггерса, авторский почерк которого угадывается в каждом кадре. Как и прежде, постановщик воссоздал эпоху прошлого с максимальной аутентичностью, используя исторически достоверные костюмы и реквизит.

Эпический сюжет придется по душе всем поклонникам скандинавских мифов. Образ главного героя Амлета основан на легенде, когда-то послужившей источником вдохновения для «Гамлета».

Завораживающий визуальный ряд, дополненный атмосферной фолк-музыкой, способствующей погружению в атмосферу средних веков.

Редкая возможность увидеть на экране исландскую певицу Бьорк, слава к которой пришла еще в начале 90-х. Ранее поп-звезда снялась в мюзикле Ларса фон Триера «Танцующая в темноте», завоевав в Каннах премию за лучшую женскую роль, а затем появлялась в кинокартине американского художника Мэттью Барни «Растворение мира».

Анонс проекта состоялся в ноябре 2019 года, тогда как премьера датировалась осенью 2021 года. Но из-за эпидемиологической ситуации в мире, а также пересъемок финала, широкий прокат в США стартует лишь 22 апреля 2022 года.

Предполагалось, что в России фильм выйдет под названием «Северянин».

Соавтором выступил исландский поэт Сьон Сигурдссон. Ранее он написал сценарий для другого фильма студии A24 «Агнец». Сигурдссон много лет работал с певицей Бьорк, сыгравшей в «Варяге» одну из второстепенных ролей. 

Аня Тейлор-Джой снималась в полнометражном дебюте Эггерса «Ведьма» (2015), а Уиллем Дефо сыграл в его второй кинокартине «Маяк».

Производство должно было начаться в марте 2020 года, но было отложено ввиду пандемии COVID-19. Съемки начались в августе и завершились декабре 2020 года. В качестве основных локаций задействованы полуостров Инишоуэн (Ирландия) и графство Антрим (Северная Ирландия).

Саундтрек к «Варягу» написал Робин Кэролан, для которого это первый опыт работы в кино. В музыкальной индустрии он известен по созданию лейбла Tri Angle. В разные годы здесь записывались альбомы Holy Other, The Haxan Cloak, AlunaGeorge, How To Dress Well и других андеграундных исполнителей.

Принц Амлет мстит убийцам отца и хочет вернуть королевство, принадлежащее ему по праву.

8.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 16 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 13 мая 2022
Премьера в мире 31 марта 2022
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Роберт Эггерс
Роберт Эггерс
В ролях
Александр Скарсгард
Александр Скарсгард
Николь Кидман
Николь Кидман
Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Билл Скарсгард
Билл Скарсгард
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Варяг 13 постеров
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