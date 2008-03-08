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Огрэ – чудовище Огрэ – чудовище
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Ogre

Огрэ – чудовище, 2008

2008 / США
3.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
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О фильме

Фильм «Огрэ - чудовище», рекомендуемый для просмотра онлайн, – настоящая страшная сказка для взрослых. Потрясающие пейзажи, великолепно передающие эпоху средних веков, отлично вписываются в картину происходящего. Детально проработанные костюмы и декорации придают фильму ужасов сказочный вид, а истории – правдоподобность. Потому кинокартина смотрится на одном дыхании: зритель, завороженный созданной картиной, переносится в гущу событий. А главное, чудовище смотрится вполне реалистично благодаря современной компьютерной графике. После просмотра так и тянет сделать вывод о том, что турпоходы не так уж и хороши, ведь их незадачливые участники всегда попадают в какие-то неприятности! Группа туристов отправляется по маршруту вглубь лесов. Сбившись с пути, они натыкаются на странную деревушку, жители которой существуют по средневековым канонам. Милые домики, неторопливый уклад жизни, натуральное хозяйство – появляется ощущение, что время здесь остановилось, тем более что все жители молоды, а стариков нигде не видно. Но это не сказочный мир вечной молодости. Это кровожадный террор монстра Огрэ, которому регулярно требуются человеческие жертвы...

3.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 8 марта 2008
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет 2 000 000 CAD
Режиссер
Стивен Р. Монро
В ролях
Дон Томпсон
Кэтрин Изабель
Кэтрин Изабель
Джон Шнайдер
Тайлер Джонстон
Брендан Флетчер
Брендан Флетчер
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
3.9
Оцените 10 голосов
3.8 IMDb
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Постер фильма Огрэ – чудовище 2 постера
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