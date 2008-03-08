Огрэ – чудовище, 2008

Фильм «Огрэ - чудовище», рекомендуемый для просмотра онлайн, – настоящая страшная сказка для взрослых. Потрясающие пейзажи, великолепно передающие эпоху средних веков, отлично вписываются в картину происходящего. Детально проработанные костюмы и декорации придают фильму ужасов сказочный вид, а истории – правдоподобность. Потому кинокартина смотрится на одном дыхании: зритель, завороженный созданной картиной, переносится в гущу событий. А главное, чудовище смотрится вполне реалистично благодаря современной компьютерной графике. После просмотра так и тянет сделать вывод о том, что турпоходы не так уж и хороши, ведь их незадачливые участники всегда попадают в какие-то неприятности! Группа туристов отправляется по маршруту вглубь лесов. Сбившись с пути, они натыкаются на странную деревушку, жители которой существуют по средневековым канонам. Милые домики, неторопливый уклад жизни, натуральное хозяйство – появляется ощущение, что время здесь остановилось, тем более что все жители молоды, а стариков нигде не видно. Но это не сказочный мир вечной молодости. Это кровожадный террор монстра Огрэ, которому регулярно требуются человеческие жертвы...