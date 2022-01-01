Фильмы про викингов

Древняя Скандинавия породила множество историй и легенд, которые до сих пор остаются благодатной почвой для создания многочисленных кинопроизведений. В подборке представлены самые захватывающие фильмы о воинственных северных народах, поклоняющихся Тору и Одину.

Предки современных норвежцев, датчан и шведов с VIII по XI век держали в страхе половину земного шара. На своих легких морских кораблях – драккарах – они добирались даже до берегов Африки и Америки, разоряя и подчиняя себе деревни, города и целые народы. Кино об их подвигах обязательно придется по вкусу как любителям исторических фильмов, так и поклонникам увлекательных приключений.