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Фильмы про викингов
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Фильмы про викингов

Все 21 Онлайн
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Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
8.0
фантастика, боевик
2022, США
Варяг
Варяг
8.0
боевик, триллер, драма, исторический
2022, США
Война викингов
Война викингов
5.0
исторический
2019, Великобритания
Кровь викингов
Кровь викингов
3.0
боевик
2019, Дания
Как приручить дракона 3
Как приручить дракона 3
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, семейный, комедия, приключения
2018, США
Последний викинг
Последний викинг
3.0
боевик, приключения, исторический
2018, Великобритания
Тор: Рагнарёк
Тор: Рагнарёк
Смотреть за 1 рубль
8.0
фэнтези, драма, боевик
2017, США
Викинг
Викинг
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5.0
исторический, драма
2016, Россия
Как приручить дракона 2
Как приручить дракона 2
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, фэнтези, анимация, боевик, приключения
2014, США
Астерикс: Земля Богов
Астерикс: Земля Богов
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7.0
анимация, приключения
2014, Франция
Королевство викингов 3D
Королевство викингов 3D
4.0
приключения
2013, Малайзия / США
Тор 2: Царство тьмы
Тор 2: Царство тьмы
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7.0
приключения, боевик
2013, США
Тор
Тор
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7.0
боевик, приключения, драма
2011, США
Вики, маленький викинг 2
Вики, маленький викинг 2
6.0

2011, Германия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
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8.0
анимация, семейный, сказка
2010, США
Вальгалла: Сага о викинге
Вальгалла: Сага о викинге
7.0
приключения, боевик
2009, Дания / Великобритания
Следопыт
Следопыт
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6.0
фэнтези, боевик, приключения, военный, драма
2007, США
Беовульф
Беовульф
6.0
приключения, анимация, фэнтези, драма
2007, США
Астерикс и Викинги
Астерикс и Викинги
7.0
приключения, анимация, комедия, семейный
2006, Франция / Дания
13-й воин
13-й воин
Смотреть за 1 рубль
7.0
приключения, боевик
1999, США
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Древняя Скандинавия породила множество историй и легенд, которые до сих пор остаются благодатной почвой для создания многочисленных кинопроизведений. В подборке представлены самые захватывающие фильмы о воинственных северных народах, поклоняющихся Тору и Одину.

Предки современных норвежцев, датчан и шведов с VIII по XI век держали в страхе половину земного шара. На своих легких морских кораблях – драккарах – они добирались даже до берегов Африки и Америки, разоряя и подчиняя себе деревни, города и целые народы. Кино об их подвигах обязательно придется по вкусу как любителям исторических фильмов, так и поклонникам увлекательных приключений.

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