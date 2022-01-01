Лучшие фильмы про маньяков обычно основаны на реальных событиях и повествуют о монстрах, которые действительно когда-то жили среди обычных людей. В нашей уникальной подборке собраны фильмы про самых жутких маньяков и серийных убийц, орудовавших в разные исторические периоды: неуловимый Зодиак, кровожадный Джеффри Даммер, обаятельный Тед Банди и многие другие. Здесь можно найти и русские фильмы про маньяков, не уступающие голливудским и европейским аналогам. Так, например, фильмы из цикла «Криминальная Россия» про маньяков и серийных убийц по-прежнему остаются самыми популярными в своем жанре.