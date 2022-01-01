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Фильмы про маньяков
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Фильмы про маньяков

Все 198 Онлайн
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Крик 6
Крик 6
0.0
ужасы, триллер
2023, США
Хэллоуин заканчивается
Хэллоуин заканчивается
0.0
ужасы, триллер
2022, США
Крик
Крик
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6.0
ужасы, триллер
2022, США
Техасская резня бензопилой
Техасская резня бензопилой
5.0
криминал, ужасы, триллер
2022, Болгария / США
X
X
7.0
ужасы, триллер
2022, США
Хэллоуин убивает
Хэллоуин убивает
Смотреть за 1 рубль
6.0
ужасы, триллер
2021, США
Пила: Спираль
Пила: Спираль
6.0
ужасы
2021, США
Препод. История Галатеи
Препод. История Галатеи
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4.0
триллер, криминал
2021, США / Исландия / Великобритания
Поворот не туда: Наследие
Поворот не туда: Наследие
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7.0
ужасы, триллер
2021, Германия
Улица Страха. 1 часть: 1994
Улица Страха. 1 часть: 1994
6.0
ужасы, мистика
2021, США
Улица Страха. 2 часть: 1978
Улица Страха. 2 часть: 1978
6.0
ужасы, мистика
2021, США
Улица Страха. 3 часть: 1666
Улица Страха. 3 часть: 1666
6.0
ужасы, мистика
2021, США
Убийства по открыткам
Убийства по открыткам
5.0
драма, детектив
2020, Великобритания / США
Коллекционер 3
Коллекционер 3
0.0
ужасы
2020, США
Дичь
Дичь
6.0
ужасы, триллер, комедия
2020, США
Смертельный декабрь
Смертельный декабрь
4.0
ужасы
2020, Германия
В ловушке
В ловушке
Смотреть за 1 рубль
5.0
боевик, триллер
2020, Бельгия / Франция / Ирландия
Игра Ганнибала
Игра Ганнибала
Смотреть за 1 рубль
6.0
триллер, боевик
2019, США
Счастливого нового дня смерти
Счастливого нового дня смерти
Смотреть за 1 рубль
7.0
ужасы, детектив, триллер
2019, США
Золотая перчатка
Золотая перчатка
Смотреть за 1 рубль
5.0
драма, триллер, криминал
2019, Германия
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Лучшие фильмы про маньяков обычно основаны на реальных событиях и повествуют о монстрах, которые действительно когда-то жили среди обычных людей. В нашей уникальной подборке собраны фильмы про самых жутких маньяков и серийных убийц, орудовавших в разные исторические периоды: неуловимый Зодиак, кровожадный Джеффри Даммер, обаятельный Тед Банди и многие другие. Здесь можно найти и русские фильмы про маньяков, не уступающие голливудским и европейским аналогам. Так, например, фильмы из цикла «Криминальная Россия» про маньяков и серийных убийц по-прежнему остаются самыми популярными в своем жанре.

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