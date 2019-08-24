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Страшные истории, рассказанные на ночь Страшные истории, рассказанные на ночь
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A Night of Horror: Nightmare Radio

Страшные истории, рассказанные на ночь, 2019

2019 / Аргентина / Новая Зеландия
5.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Фильм-антология от 10 режиссеров со всего мира расскажет о диджее ночного радиоэфира, развлекающем своих немногочисленных слушателей леденящими душу страшилками.

Аргентинские режиссеры братья Онетти собрали семь короткометражных фильмов ужасов, соединили их воедино с помощью снятого специально с этой целью восьмого, и так получились «Страшные истории, рассказанные на ночь». Жанр хоррор-альманахов, появление которого многие связывают с сериалом «Байки из склепа» 1989 года, после пребывания практически в забытьи в нулевых годах, в десятых снова начал набирать популярность: от «З/Л/А» 2012 года до «Страшных историй для рассказа в темноте» 2019. «Страшные истории, рассказанные на ночь» — еще один пункт в списке антологических фильмов ужасов.

Диджей Род (Джеймс Райт) проводит ночи за радиопультом, травя байки о монстрах и кровавой резне, которые иногда прерываются музыкальными паузами. В пиджаке а-ля Битлджус, с сигаретой в зубах и бородой, которой позавидовал бы любой хиппи из 60-х, Род еще и беседует со звонящими в студию слушателями, скептически воспринимающими его попытки связать свои истории с реальностью. Пока он рассказывает о невидимом демоне, крадущем у людей кожу, матери с дочерью, фотографирующих покойников, и женщине, оказавшейся добычей на охоте, на заднем плане слышатся странные звуки. Возможно, Род вовсе не один в своей студии...

 

Фильм дебютировал в рамках международного кинофестиваля в Каннах в особой категории Upcoming Fantastic Films.

«Страшные истории, рассказанные на ночь» представляют собой антологию.

Подбором короткометражек, вошедших в фильм, занимались братья Онетти, которые также являются режиссерами одной из них.

Всего в проекте были задействованы 10 режиссеров.

Когда Род рассказывает историю о Хароне, перевозчике душ умерших в греческой мифологии, у него в руке можно заметить колумбийскую монету номиналом в 200 песо.

Некоторые из вошедших в антологию короткометражек были сняты за несколько лет до выхода фильма, а часть из них была показана в рамках фестивалей.

Автор постера к фильму — аргентинский художник Флавио Греко Палья.

Один из режиссеров, Лучиано Онетти, также выступил в роли композитора саундтрека к картине.

 

Род ведет ночное радиошоу. Ему звонят слушатели и рассказывают разные паранормальные истории. Но однажды ночью ему начинают поступать странные звонки от ребенка, который отчаянно просит его о помощи. Поначалу Род решает, что это чей-то дурацкий розыгрыш, но позже убеждается, что это не так. Более того, в этих звонках кроется страшная тайна, и ведущий сам скоро окажется её участником.

5.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 6 августа 2020
Премьера онлайн 21 декабря 2020
Премьера в мире 24 августа 2019
Возраст 18+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Оливер Парк
В ролях
Иэн Костелло
Мишель Костелло
Клара Ковачич
Кера О’Брайон
Джеймс Райт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Страшные истории, рассказанные на ночь 3 постера
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Диджей Род Уилсон ведёт ночной радиоэфир. Он рассказывает слушателям жуткие истории: о девочке, которая фотографировала покойника, преступнике, получившем очень необычное наказание, или о смертельной погоне в лесу. А ещё в эфир звонят радиослушатели, которые делятся своими рассказами. Но действительно ли всё это — лишь страшные байки? Антологии ужасов — вечно живой и любимый зрителями жанр. Авторам проекта достаточно собрать несколько толковых режиссёров, придумать короткие…
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