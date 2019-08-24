Страшные истории, рассказанные на ночь, 2019

Фильм-антология от 10 режиссеров со всего мира расскажет о диджее ночного радиоэфира, развлекающем своих немногочисленных слушателей леденящими душу страшилками.

Аргентинские режиссеры братья Онетти собрали семь короткометражных фильмов ужасов, соединили их воедино с помощью снятого специально с этой целью восьмого, и так получились «Страшные истории, рассказанные на ночь». Жанр хоррор-альманахов, появление которого многие связывают с сериалом «Байки из склепа» 1989 года, после пребывания практически в забытьи в нулевых годах, в десятых снова начал набирать популярность: от «З/Л/А» 2012 года до «Страшных историй для рассказа в темноте» 2019. «Страшные истории, рассказанные на ночь» — еще один пункт в списке антологических фильмов ужасов.

Диджей Род (Джеймс Райт) проводит ночи за радиопультом, травя байки о монстрах и кровавой резне, которые иногда прерываются музыкальными паузами. В пиджаке а-ля Битлджус, с сигаретой в зубах и бородой, которой позавидовал бы любой хиппи из 60-х, Род еще и беседует со звонящими в студию слушателями, скептически воспринимающими его попытки связать свои истории с реальностью. Пока он рассказывает о невидимом демоне, крадущем у людей кожу, матери с дочерью, фотографирующих покойников, и женщине, оказавшейся добычей на охоте, на заднем плане слышатся странные звуки. Возможно, Род вовсе не один в своей студии...