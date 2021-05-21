Страшные истории для рассказа незнакомцам, 2021

5 причин смотреть фильм «Страшные истории для рассказа незнакомцам»
«Страшные истории для рассказа незнакомцам» — американская хоррор-антология, выдержанная в лучших традициях таких культовых фильмов, как «Город монстров», «Кошелек или жизнь» и «Калейдоскоп ужасов». Зрителей ждут новеллы на любой вкус, объединенные мистической подоплекой.
Редкий представитель инди-сегмента в российском прокате. Данный альманах является детищем целой группы дебютантов, лишь начинающих свой путь в жанровом кинематографе. Невзирая на отсутствие опыта, каждый из постановщиков демонстрирует индивидуальный подход, что было отмечено критиками на фестивале «Сандэнс».
Отличный вариант для тех, кто устал от однотипных ужастиков с обилием компьютерной графики. Кинокартина «Страшные истории для рассказа незнакомцам» предлагает качественные практические эффекты и впечатляющий грим в духе 80-х.
Яркая игра малоизвестных актеров, появившихся на большом экране впервые.
Наличие по-настоящему жутких фрагментов, способных удивить даже заядлых почитателей жанра. При демонстрации экранных смертей авторы не поскупились на искусственную кровь, а также проявили изобретательность, повышая уровень зрелищности с каждой последующей новеллой.
Название фильма Scare Us можно перевести как «Напугай нас», а российская локализация, вероятно, отсылает к схожему по своему формату хоррор-альманаху «Страшные истории для рассказа в темноте», премьера которого состоялась в 2019 году.
В создании антологии приняли участие молодые режиссеры, не снявшие ни одного полнометражного фильма.
Шарлотта Лилт не только поставила одну из новелл, но и сыграла сразу три роли.
Саундтрек к хоррору написала группа Room Full of Hammers, сформированная композиторами Томасом Лауфенбергом и Крейгом Уоллахом. Ранее тандем уже сотрудничал с постановщиком Райаном Генри Джонстоном — коллективу принадлежит музыка к его короткому метру Home (2018).
Актерский ансамбль состоит преимущественно из малоизвестных исполнителей и дебютантов. Том Сандовал, сыгравший Питера, прежде появлялся в инди-проектах «Колодец и маятник», «23 минуты до рассвета», «Повелитель кукол. Ось зла». Майкл Альварез, воплотивший образы Диего и Уилла, снимался в фантастическом экшене «Генезис: Крах криминальной империи», а Итана Дрю можно было встретить в фильме «Крампус: Начало».
Мировая премьера состоялась на кинофестивале «Сандэнс» 24 января 2020 года.
Группа писателей ужасов приезжает в город, чтобы поделитсья своими страшными историями. Но вскоре они обнаруживают, что рассказанными незнакомцам истории оживают в реальности, превращаюсь в мистическую игру, автором которой может быть любой из них.