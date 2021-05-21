Страшные истории для рассказа незнакомцам, 2021

5 причин смотреть фильм «Страшные истории для рассказа незнакомцам»

«Страшные истории для рассказа незнакомцам» — американская хоррор-антология, выдержанная в лучших традициях таких культовых фильмов, как «Город монстров», «Кошелек или жизнь» и «Калейдоскоп ужасов». Зрителей ждут новеллы на любой вкус, объединенные мистической подоплекой.

Редкий представитель инди-сегмента в российском прокате. Данный альманах является детищем целой группы дебютантов, лишь начинающих свой путь в жанровом кинематографе. Невзирая на отсутствие опыта, каждый из постановщиков демонстрирует индивидуальный подход, что было отмечено критиками на фестивале «Сандэнс».

Отличный вариант для тех, кто устал от однотипных ужастиков с обилием компьютерной графики. Кинокартина «Страшные истории для рассказа незнакомцам» предлагает качественные практические эффекты и впечатляющий грим в духе 80-х.

Яркая игра малоизвестных актеров, появившихся на большом экране впервые.

Наличие по-настоящему жутких фрагментов, способных удивить даже заядлых почитателей жанра. При демонстрации экранных смертей авторы не поскупились на искусственную кровь, а также проявили изобретательность, повышая уровень зрелищности с каждой последующей новеллой.