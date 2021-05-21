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Страшные истории для рассказа незнакомцам Страшные истории для рассказа незнакомцам
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Scare Us

Страшные истории для рассказа незнакомцам, 2021

2021 / США
4.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Мистический хоррор о выдуманных страшных историях, ставших реальностью
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин смотреть фильм «Страшные истории для рассказа незнакомцам»

«Страшные истории для рассказа незнакомцам» — американская хоррор-антология, выдержанная в лучших традициях таких культовых фильмов, как «Город монстров», «Кошелек или жизнь» и «Калейдоскоп ужасов». Зрителей ждут новеллы на любой вкус, объединенные мистической подоплекой.

Редкий представитель инди-сегмента в российском прокате. Данный альманах является детищем целой группы дебютантов, лишь начинающих свой путь в жанровом кинематографе. Невзирая на отсутствие опыта, каждый из постановщиков демонстрирует индивидуальный подход, что было отмечено критиками на фестивале «Сандэнс».

Отличный вариант для тех, кто устал от однотипных ужастиков с обилием компьютерной графики. Кинокартина «Страшные истории для рассказа незнакомцам» предлагает качественные практические эффекты и впечатляющий грим в духе 80-х.

Яркая игра малоизвестных актеров, появившихся на большом экране впервые.

Наличие по-настоящему жутких фрагментов, способных удивить даже заядлых почитателей жанра. При демонстрации экранных смертей авторы не поскупились на искусственную кровь, а также проявили изобретательность, повышая уровень зрелищности с каждой последующей новеллой.

Название фильма Scare Us можно перевести как «Напугай нас», а российская локализация, вероятно, отсылает к схожему по своему формату хоррор-альманаху «Страшные истории для рассказа в темноте», премьера которого состоялась в 2019 году.

В создании антологии приняли участие молодые режиссеры, не снявшие ни одного полнометражного фильма.

Шарлотта Лилт не только поставила одну из новелл, но и сыграла сразу три роли.

Саундтрек к хоррору написала группа Room Full of Hammers, сформированная композиторами Томасом Лауфенбергом и Крейгом Уоллахом. Ранее тандем уже сотрудничал с постановщиком Райаном Генри Джонстоном — коллективу принадлежит музыка к его короткому метру Home (2018).

Актерский ансамбль состоит преимущественно из малоизвестных исполнителей и дебютантов. Том Сандовал, сыгравший Питера, прежде появлялся в инди-проектах «Колодец и маятник», «23 минуты до рассвета», «Повелитель кукол. Ось зла». Майкл Альварез, воплотивший образы Диего и Уилла, снимался в фантастическом экшене «Генезис: Крах криминальной империи», а Итана Дрю можно было встретить в фильме «Крампус: Начало».

Мировая премьера состоялась на кинофестивале «Сандэнс» 24 января 2020 года.

Группа писателей ужасов приезжает в город, чтобы поделитсья своими страшными историями. Но вскоре они обнаруживают, что рассказанными незнакомцам истории оживают в реальности, превращаюсь в мистическую игру, автором которой может быть любой из них.

4.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 8 ноября 2021
Премьера онлайн 21 мая 2021
Премьера в мире 21 мая 2021
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Карл Дженсен
В ролях
Том Сандовал
Марсело Палермо
Майкл Альварез
Шарлотта Лилт
Итан Дрю
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Страшные истории для рассказа незнакомцам 3 постера
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Страшные истории для рассказа незнакомцам смотреть онлайн

Страшные истории для рассказа незнакомцам
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Группа писателей-любителей собирается в книжном библиотечном клубе, чтобы прочесть друг другу сочинения за неделю. На этот раз по домашнему заданию каждый должен был написать свой страшный рассказ. Кто-то недоволен — не близок жанр. Другие, наоборот, в восторге, ведь сложно отказать себе в удовольствии пощекотать нервы. На встрече — аншлаг, у каждого по наброску. Послушать остальных, естественно, хочется значительно больше, чем прочесть что-то самому. Тревожная обстановка в городе…
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Алан Аджиев 9 ноября 2021, 00:55
Фильм просто дно, не тратьте время!😪
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16 голосов
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