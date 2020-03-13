Убийства по открыткам, 2020

Мир нью-йоркского детектива Джейкоба Кэнона рушится, когда его дочь и зять жестоко убиты в Лондоне, и его единственной целью становится отмщение серийному убийце, который дразнит журналистов и полицию с помощью открыток из разных музеев мира.

На счету боснийского режиссера Даниса Тановича уже есть «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Ничья земля» 2001 года. Преимущественно он снимает кино на родном языке, но в экранизации романа «Убийства по открыткам» шведки Лизы Марклунд и американца Джеймса Паттерсона он отходит от этой традиции. Пройдя через то, что называется «производственным адом», фильм все-таки был выпущен, хотя и вызвал у критики очень смешанные впечатления.

В разных городах Европы то и дело происходят жестокие убийства: из тел молодых пар выкачена вся кровь, места преступлений дублируют известные шедевры живописи или скульптуры, а местным журналистам приходят открытки от убийцы, купленные в крупнейших музеях Европы. Однажды детектив Джейкоб Кэнон (Джеффри Дин Морган) из Нью-Йорка узнает, что его дочь и ее муж стали его жертвами. Он отправляется в Европу и объединяется с журналисткой Десси Ломбард (Каш Джамбо), чтобы вычислить виновного и отомстить за смерть дочери.

Первая сцена фильма показывает, как таинственный маньяк незаметно убивает молодую пару во время их медового месяца. Убитая девушка была дочерью Джейкоба Кэнона, полицейского детектива из Нью-Йорка.

Убитый горем Кэнон едет в Лондон, чтобы опознать тело своей когда-то красивой и талантливой дочери и ее нового мужа в морге. Исполненный решимости найти убийцу и отомстить ему, Кэнон начинает собственное расследование. Он преследует убийцу в других европейских городах: тот не останавливается, и схожие случаи происходят во Франции, Германии, Дании и Швеции.

С помощью скандинавской журналистки Десси Ломбард, занимающейся поиском газетных сенсаций, Кэнон понимает, что единственный ключ к человеку, погубившему его дочь, – это открытки с картинками, которые нарциссический убийца отправил, казалось бы, случайным журналистам, предвещая следующее ужасное преступление. Теперь поиски виновного превращаются в гонку со временем: успеют ли Кэнон и Ломбард остановить хитроумного убийцу до того, как он унесете еще больше жизней? Или выбор, перед которым они встанут в конце истории, окажется для них невообразимо тяжелым?