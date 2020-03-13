Убийства по открыткам, 2020

Мир нью-йоркского детектива Джейкоба Кэнона рушится, когда его дочь и зять жестоко убиты в Лондоне, и его единственной целью становится отмщение серийному убийце, который дразнит журналистов и полицию с помощью открыток из разных музеев мира.
На счету боснийского режиссера Даниса Тановича уже есть «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Ничья земля» 2001 года. Преимущественно он снимает кино на родном языке, но в экранизации романа «Убийства по открыткам» шведки Лизы Марклунд и американца Джеймса Паттерсона он отходит от этой традиции. Пройдя через то, что называется «производственным адом», фильм все-таки был выпущен, хотя и вызвал у критики очень смешанные впечатления.
В разных городах Европы то и дело происходят жестокие убийства: из тел молодых пар выкачена вся кровь, места преступлений дублируют известные шедевры живописи или скульптуры, а местным журналистам приходят открытки от убийцы, купленные в крупнейших музеях Европы. Однажды детектив Джейкоб Кэнон (Джеффри Дин Морган) из Нью-Йорка узнает, что его дочь и ее муж стали его жертвами. Он отправляется в Европу и объединяется с журналисткой Десси Ломбард (Каш Джамбо), чтобы вычислить виновного и отомстить за смерть дочери.
Первая сцена фильма показывает, как таинственный маньяк незаметно убивает молодую пару во время их медового месяца. Убитая девушка была дочерью Джейкоба Кэнона, полицейского детектива из Нью-Йорка.
Убитый горем Кэнон едет в Лондон, чтобы опознать тело своей когда-то красивой и талантливой дочери и ее нового мужа в морге. Исполненный решимости найти убийцу и отомстить ему, Кэнон начинает собственное расследование. Он преследует убийцу в других европейских городах: тот не останавливается, и схожие случаи происходят во Франции, Германии, Дании и Швеции.
С помощью скандинавской журналистки Десси Ломбард, занимающейся поиском газетных сенсаций, Кэнон понимает, что единственный ключ к человеку, погубившему его дочь, – это открытки с картинками, которые нарциссический убийца отправил, казалось бы, случайным журналистам, предвещая следующее ужасное преступление. Теперь поиски виновного превращаются в гонку со временем: успеют ли Кэнон и Ломбард остановить хитроумного убийцу до того, как он унесете еще больше жизней? Или выбор, перед которым они встанут в конце истории, окажется для них невообразимо тяжелым?
Первоначально на роль Десси Ломбард была выбрана Дакота Фаннинг, но ей пришлось отказаться от проекта из-за занятости в другом проекте.
Фильм основан на одноименном романе Джеймса Паттерсона и Лизы Марклунд 2010 года.
Актеры Джеффри Дин Морган и Каш Джамбо уже снимались вместе в сериале «Хорошая жена».
Кэролайн Бартоломью проходила прослушивание на роль Агнет Хоглунд, но в итоге получила роль поменьше.
В сцене на подземной парковке Джейкоб стоит перед машиной кого-то по имени «C. Hardwick». Позже выясняется, что «C» обозначает «Charles», но любопытно, что Джеффри Дин Морган, исполнивший роль Джейкоба, регулярно появляется на шоу «Talking Dead», ведущим которого является Крис Хардвик (Chris Hardwick).
Лиза Марклунд, одна из сценаристов фильма, ранее написала в соавторстве с Джеймсом Паттерсоном сенсационный криминальный детектив «Убийцы по открыткам», на сюжете которого и основан этот фильм. После публикации англоязычного издания романа Марклунд стала вторым после Стига Ларссона шведским автором, занявшим первое место в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс».
Однако экранизация фильма состоялась лишь через 10 лет после публикации.
Паттерсон прочитал все книги Марклунд и связался с ней, чтобы спросить, не хочет ли она совместно триллер. Она не планировала писать никаких романов в течение 2009 года и собиралась провести его, изучая испанский язык. Марклунд посетила Паттерсона в его доме во Флориде, где они обсудили имеющиеся у них идеи и концепции. Позже Паттерсон набросал синопсис романа и отправил его ей. Марклунд просмотрел его, добавил то, чего, по ее мнению, не хватало, и отправил его Паттерсону, который, в свою очередь, добавил дополнительные комментарии. Таким образом роман создавался посредством множества переписок по электронной почте. Марклунд написала первый черновик, а Паттерсон – второй. Оба автора в прошлом совместно писали книги, но никогда не преодолевали языковой барьер. Марклунд говорила, что она читает по-английски так же быстро, как и по-шведски, но она писала по-шведски, а затем ее черновики были переведены на английский, прежде чем они были отправлены Паттерсону.
Дакота Фаннинг изначально планировалась на роль Десси Ларсон, но выбыла из-за конфликта в расписании: актриса была занята на съемках грядущего фильма «Вьена и Призраки».
Конни Нильсен была первым и главным кандидатом Валери Канон и даже отсняла часть своих сцен, но из-за проблем на съемках другого проекта ей пришлось отказаться от завершения фильма и покинуть съемочную площадку. Прямо в середине рабочего процесса ее заменила Фамке Янссен.
Это первая за десять лет совместная работа актеров Джеффри Дина Моргана и Куша Джамбо, со времен фильма «Хорошая жена» 2009-го года.
Кэролайн Бартольдсон первоначально пробовалась на роль Агнет Хоглунд, но была сочтена слишком молодой для этой роли. Впоследствии ее выбрали на роль женщины-детектива, а персонажа Агнет воплотила в жизнь более зрелая актриса Эва Резе.
Когда Джейкоб находится на подземной автостоянке, он стоит перед машиной для «Ч. Хардвика». Хотя мы узнаем, что Ч означает Чарльза, Джеффри Дин Морган, исполнитель роли Джейкоба, также играет Нигана в сериале «Ходячие мертвецы». Он часто появляется в афтер-шоу сериала, Talking Dead, которое ведет актер с таким же инициалом и фамилией, Крис Хардвик.
Лондон, Мадрид, Стокгольм… В Европе орудует жестокий и изощрённый маньяк-убийца. Перемещаясь из города в город, он дразнит полицию, посылая журналистам подсказки в виде открыток из музеев. Одной из его жертв, становится дочь опытного и харизматичного детектива из Нью-Йорка, Джейкоба Кэнона. Найти убийцу и отомстить становится его личным делом.