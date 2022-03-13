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Постер фильма Наблюдающий
6.3
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6.3

Наблюдающий

, 2022
Watcher
ОАЭ, США / драма, ужасы, триллер / 18+
Постер фильма Наблюдающий
6.3

О фильме

Получив повышение, Френсис вместе с женой Джулией переезжает из Нью-Йорка в Бухарест. Пока муж пропадает на работе, девушка предоставлена самой себе — без друзей и знания языка она чувствует себя неуютно в незнакомой стране, и более того, её начинает преследовать тревожное чувство, что сосед из дома напротив за ней следит.

В ролях

Майка Монро
Майка Монро
Julia
Карл Глусман
Карл Глусман
Francis
Берн Горман
Берн Горман
Weber
Тудор Петрут
Taxi Driver
Мадалина Анеа
Irina
Gabriela Butuc
Flavia
Кристина Длеану
Eleonora
Bogdan Farcas
Neighbor
Bogdan Farcas
Neighbor
Daniel Nuta
Cristian
Йоана Абур
Simion's Wife
Режиссер Хлоя Окуно, Chloe Okuno
Сценарист Zack Ford, Chloe Okuno, Хлоя Окуно
Композитор Nathan Halpern
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна ОАЭ / США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 3 июня 2022
Премьера в мире 13 марта 2022
Дата выхода
4 ноября 2022 Великобритания 15
17 декабря 2022 Дания 15
4 ноября 2022 Ирландия 15A
17 марта 2023 Испания 16
7 сентября 2022 Италия
3 июня 2022 США R
28 марта 2023 Южная Корея 19
MPAA R
Сборы в мире $3 199 952
Производство Animal Casting Time, Imagenation Abu Dhabi FZ, Lost City
Другие названия
Watcher, Observada, Beobachtet, El extraño, Jälgija, Le voyeur, Les voyeurs, Observador, Seyirci, Valaki figyel, Наблюдающий, Спостерігач, 暗夜觀察者, 視線, 왓쳐, Biri Gözetliyor, 監視殺機, הצופה

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Обновлено 21 февраля 2023

Отзывы о фильме

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