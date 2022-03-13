Получив повышение, Френсис вместе с женой Джулией переезжает из Нью-Йорка в Бухарест. Пока муж пропадает на работе, девушка предоставлена самой себе — без друзей и знания языка она чувствует себя неуютно в незнакомой стране, и более того, её начинает преследовать тревожное чувство, что сосед из дома напротив за ней следит.
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