Монстр: Начало, 2021

5 причин посмотреть фильм «Монстр. Начало»
Главную роль в картине сыграла перспективная американская актриса Пейтон Лист, известная по сериалам «Кобра Кай», «Сплетница», «Легкий как перышко». С учетом большого количества хорроров и триллеров в фильмографии Пейтон она вполне может претендовать на звание «королевы крика».
«Монстр. Начало» является частично автобиографической картиной: в ее основу легла реальная история жизни американской серийной убийцы Эйлин Уорнос, которая орудовала во Флориде в конце восьмидесятых и начале девяностых годов. «Монстр. Начало» посвящен молодости Уорнос.
Одну из второстепенных ролей в фильме также сыграл легендарный Тобин Белл, знакомый большинству киноманов по роли Джона Крамера, центрального персонажа из хоррор-франшизы «Пила». Белл появился в первых восьми ее частях.
Прокатом фильма «Монстр. Начало» занимается российская кинокомпания «Каскад фильм», которая в свое время выпустила на большие экраны такие культовые фильмы, как «1+1», «Остров проклятых», «Большой куш» и многие другие.
Эйлин Уорнос считается одной из немногих серийных убийц женского пола, которые получили большую популярность в современной поп-культуре. Впрочем, о ее жизни все еще мало известно. Этот фильм поможет заполнить пробелы в биографии печально известной маньячки, а также даст более обширное представление о ее мотивах и логике мышления.
Производством фильма «Монстр. Начало» занимались американские кинокомпании Fathom Events, а также Voltage Pictures, которые в свое время выпустили ленту о другом, не менее знаменитом маньяке – психопате Теде Банди. Картина получила название «Тед Банди: Американский бугимен» и вышла в мировой прокат 16 августа. Однако до российских экранов так и не добралась. Постановщиком «Теда Банди» также выступил Дэниэл Фаррандс.
Режиссер триллера «Монстр. Начало» американец Дэниэл Фаррандс был номинирован на антипремию «Золотая малина» в категориях «Худший фильм» и «Худший сценарий» за хоррор «Призраки Шерон Тейт», основанный на реальной истории убийства актрисы.
Продюсер «Монстр. Начало» Лукас Джарач подтвердил, что фильм был вдохновлен одноименной картиной Пэтти Дженкинс, основную роль в которой сыграла популярная актриса Шарлиз Терон. Примечательно, что Терон получила свой первый и единственный «Оскар» именно за эту работу.
Изначально планировалось, что «Монстр. Начало» выйдет в мировой прокат 20 сентября 2021 года, но релиз картины был отложен до октября по неназванным причинам. Вероятно, на решение продюсеров повлияла эпидемиологическая обстановка в Соединенных Штатах и во всем остальном мире.
В поисках новой жизни Эйлин приезжает во Флориду, где выходит замуж за президента яхт-клуба и попадает в высшее общество… История Эйлин Уорнос — самой известной женщины-серийной убийцы Америки.