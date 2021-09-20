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Aileen Wuornos: American Boogeywoman

Монстр: Начало, 2021

2021 / США
5.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
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Биографический фильм о самой известной женщине-маньяке
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Монстр. Начало»

Главную роль в картине сыграла перспективная американская актриса Пейтон Лист, известная по сериалам «Кобра Кай», «Сплетница», «Легкий как перышко». С учетом большого количества хорроров и триллеров в фильмографии Пейтон она вполне может претендовать на звание «королевы крика».

«Монстр. Начало» является частично автобиографической картиной: в ее основу легла реальная история жизни американской серийной убийцы Эйлин Уорнос, которая орудовала во Флориде в конце восьмидесятых и начале девяностых годов. «Монстр. Начало» посвящен молодости Уорнос.

Одну из второстепенных ролей в фильме также сыграл легендарный Тобин Белл, знакомый большинству киноманов по роли Джона Крамера, центрального персонажа из хоррор-франшизы «Пила». Белл появился в первых восьми ее частях.

Прокатом фильма «Монстр. Начало» занимается российская кинокомпания «Каскад фильм», которая в свое время выпустила на большие экраны такие культовые фильмы, как «1+1», «Остров проклятых», «Большой куш» и многие другие.

Эйлин Уорнос считается одной из немногих серийных убийц женского пола, которые получили большую популярность в современной поп-культуре. Впрочем, о ее жизни все еще мало известно. Этот фильм поможет заполнить пробелы в биографии печально известной маньячки, а также даст более обширное представление о ее мотивах и логике мышления.

Производством фильма «Монстр. Начало» занимались американские кинокомпании Fathom Events, а также Voltage Pictures, которые в свое время выпустили ленту о другом, не менее знаменитом маньяке – психопате Теде Банди. Картина получила название «Тед Банди: Американский бугимен» и вышла в мировой прокат 16 августа. Однако до российских экранов так и не добралась. Постановщиком «Теда Банди» также выступил Дэниэл Фаррандс.

Режиссер триллера «Монстр. Начало» американец Дэниэл Фаррандс был номинирован на антипремию «Золотая малина» в категориях «Худший фильм» и «Худший сценарий» за хоррор «Призраки Шерон Тейт», основанный на реальной истории убийства актрисы.

Продюсер «Монстр. Начало» Лукас Джарач подтвердил, что фильм был вдохновлен одноименной картиной Пэтти Дженкинс, основную роль в которой сыграла популярная актриса Шарлиз Терон. Примечательно, что Терон получила свой первый и единственный «Оскар» именно за эту работу.

Изначально планировалось, что «Монстр. Начало» выйдет в мировой прокат 20 сентября 2021 года, но релиз картины был отложен до октября по неназванным причинам. Вероятно, на решение продюсеров повлияла эпидемиологическая обстановка в Соединенных Штатах и во всем остальном мире.

В поисках новой жизни Эйлин приезжает во Флориду, где выходит замуж за президента яхт-клуба и попадает в высшее общество… История Эйлин Уорнос — самой известной женщины-серийной убийцы Америки.

5.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 18 ноября 2021
Премьера онлайн 8 октября 2021
Премьера в мире 20 сентября 2021
Возраст 18+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Дэниэл Фаррандс
Дэниэл Фаррандс
В ролях
Пейтон Лист
Пейтон Лист
Тобин Белл
Тобин Белл
Лидия Херст
Лидия Херст
Свен Теммел
Эндрю Биернат
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Монстр: Начало 2 постера
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Монстр: Начало смотреть онлайн

Монстр: Начало
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Наша рецензия
Эйлин Уорнос (Пейтон Лист) незадолго до казни не теряет своего буйного норова. Накануне введения смертельной инъекции с ней проводят финальное интервью, чтобы заполнить недостающие пробелы в судьбе второй женщины-маньяка в истории США. Ей предстоит вернуться в прошлое и вспомнить годы своей молодости. Когда приходилось ежедневно отбиваться от алкоголиков в барах и местной шпаны на пляжных вечеринках. Интервьюера интересует брак Эйлин с председателем яхт-клуба Льюисом Грацем Феллом (Тобин Белл)…
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Михаил Колобов 16 ноября 2021, 15:08
Фильм обещает быть реально интересным. Такая история в основе прям жуть. Короче говоря, надо сгонять в киношку)
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14 голосов
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Кадры из фильма Все кадры
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