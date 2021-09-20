Монстр: Начало, 2021

5 причин посмотреть фильм «Монстр. Начало»

Главную роль в картине сыграла перспективная американская актриса Пейтон Лист, известная по сериалам «Кобра Кай», «Сплетница», «Легкий как перышко». С учетом большого количества хорроров и триллеров в фильмографии Пейтон она вполне может претендовать на звание «королевы крика».

«Монстр. Начало» является частично автобиографической картиной: в ее основу легла реальная история жизни американской серийной убийцы Эйлин Уорнос, которая орудовала во Флориде в конце восьмидесятых и начале девяностых годов. «Монстр. Начало» посвящен молодости Уорнос.

Одну из второстепенных ролей в фильме также сыграл легендарный Тобин Белл, знакомый большинству киноманов по роли Джона Крамера, центрального персонажа из хоррор-франшизы «Пила». Белл появился в первых восьми ее частях.

Прокатом фильма «Монстр. Начало» занимается российская кинокомпания «Каскад фильм», которая в свое время выпустила на большие экраны такие культовые фильмы, как «1+1», «Остров проклятых», «Большой куш» и многие другие.

Эйлин Уорнос считается одной из немногих серийных убийц женского пола, которые получили большую популярность в современной поп-культуре. Впрочем, о ее жизни все еще мало известно. Этот фильм поможет заполнить пробелы в биографии печально известной маньячки, а также даст более обширное представление о ее мотивах и логике мышления.