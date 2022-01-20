Свежатинка, 2022

Действие комедийного хоррора разворачивается вокруг девушки по имени Ноа, которая упорно пытается найти себе идеального бойфренда. В один прекрасный день она знакомится со Стивом, практически эталонным молодым человеком, который сразу же располагает ее к себе. Увы, по мере развития событий становится понятно, что Стив далеко не так невинен, как кажется на первый взгляд. «Свежатинка» будет интересна всем любителям жанрового кино, а в особенности — фанатам фильмов ужасов.

Режиссером ленты выступила Мими Кейв, известная преимущественно музыкальными клипами для различных американских исполнителей, среди которых Danny Brown, Vance Joy и многие другие. «Свежатинка» стала первым полнометражным фильмом Кейв.

Главную женскую роль в картине исполнила британка Дэйзи Эдгар-Джонс, знакомая большинству киноманов по мини-сериалу «Нормальные люди», который был снят по одноименному роману ирландской писательницы Салли Руни.

Компанию Дэйзи на большом экране составил румынский актер Себастиан Стэн, любимый российскими зрителями по роли Зимнего солдата в кинематографической вселенной «Марвел». Не так давно Стэна также можно было увидеть в мини-сериале «Пэм и Томми», где он сыграл известного рокера Томми Ли.

«Свежатинка» не выходит в российский прокат, однако фильм будет доступен для домашнего просмотра. Это очень удобно для тех, кто, например, не хочет выходить из дома в такое неспокойное время.