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Свежатинка, 2022

2022 / США
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие комедийного хоррора разворачивается вокруг девушки по имени Ноа, которая упорно пытается найти себе идеального бойфренда. В один прекрасный день она знакомится со Стивом, практически эталонным молодым человеком, который сразу же располагает ее к себе. Увы, по мере развития событий становится понятно, что Стив далеко не так невинен, как кажется на первый взгляд. «Свежатинка» будет интересна всем любителям жанрового кино, а в особенности — фанатам фильмов ужасов.

Режиссером ленты выступила Мими Кейв, известная преимущественно музыкальными клипами для различных американских исполнителей, среди которых Danny Brown, Vance Joy и многие другие. «Свежатинка» стала первым полнометражным фильмом Кейв.

Главную женскую роль в картине исполнила британка Дэйзи Эдгар-Джонс, знакомая большинству киноманов по мини-сериалу «Нормальные люди», который был снят по одноименному роману ирландской писательницы Салли Руни.

Компанию Дэйзи на большом экране составил румынский актер Себастиан Стэн, любимый российскими зрителями по роли Зимнего солдата в кинематографической вселенной «Марвел». Не так давно Стэна также можно было увидеть в мини-сериале «Пэм и Томми», где он сыграл известного рокера Томми Ли.

«Свежатинка» не выходит в российский прокат, однако фильм будет доступен для домашнего просмотра. Это очень удобно для тех, кто, например, не хочет выходить из дома в такое неспокойное время.

 

Мировая премьера фильма прошла на минувшем фестивале американского независимого кино «Сандэнс», который завершился в конце января текущего года. Картина получила весьма теплые и даже лестные отзывы со стороны критиков.

Продюсером «Свежатинки» выступил известный американский кинематографист Адам МакКей, большой поклонник жанра пародийной комедии. Не так давно МакКей выпустил экологический фильм-катастрофу «Не смотрите наверх».

Себастиан Стэн так сильно хотел получить роль в фильме, что даже записал специальное видео для кастинга. На нем актер имитировал целый танец с ножом в руке. Как оказалось, режиссер Мими Кейв изначально сомневалась в достаточной пластичности Стэна, который, к счастью, оказался очень даже подвижным актером.

Известно, что производство фильма стартовало в феврале прошлого года. В качестве локаций были использованы регионы Британской Колумбии, провинции Канады. Съемки «Свежатинки» закончились в начале весны 2021 года.

На данный момент рейтинг фильма на сервисе Rotten Tomatoes составляет 79%, что в целом говорит об общей удовлетворенности критиков увиденным. Данная оценка основывается на 135 рецензиях журналистов со всего мира.

Ноа после череды неудачных свиданий отчаивается найти подходящего партнера с помощью приложение для знакомств. Однажды в продуктовом магазине она встречает привлекательного Стива и решает дать ему свой номер телефона. Первое свидание проходит наилучшим образом, поэтому Ноа сразу соглашается провести со Стивом романтический уик-энд, в котором ей предстоит узнать о необычных наклонностях своего спутника.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 4 марта 2022
Премьера в мире 20 января 2022
Стрим-сервис Hulu
Режиссер
Мими Кейв
В ролях
Дэйзи Эдгар-Джонс
Дэйзи Эдгар-Джонс
Себастиан Стэн
Себастиан Стэн
Шарлотта Ле Бон
Шарлотта Ле Бон
Андреа Банг
Дайо Окенийи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Свежатинка 3 постера
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Ноа (Дэйзи Эдгар-Джонс) ненавидит все, что связано с дейтингом. И ее можно понять: неловкость, неестественность происходящего и потуги вытянуть информацию из своего собеседника, и все же это не самое гадкое, с чем ей приходится сталкиваться. А вот дикпики, сальности и мизогинные комментарии терпеть совсем невмоготу. После очередного неудачного свидания Ноа встречает чертовски обаятельного Стива (Себастиан Стэн), да еще и в крайне неожиданном месте – в супермаркете. «Я не думала,…
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