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Постер фильма Свежатинка
7.2
Свежатинка - Трейлер
Киноафиша Фильмы Свежатинка
7.2

Свежатинка

, 2022
Fresh
США / комедия, ужасы, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Свежатинка
7.2
Свежатинка - Трейлер
Свежатинка  Трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Действие комедийного хоррора разворачивается вокруг девушки по имени Ноа, которая упорно пытается найти себе идеального бойфренда. В один прекрасный день она знакомится со Стивом, практически эталонным молодым человеком, который сразу же располагает ее к себе. Увы, по мере развития событий становится понятно, что Стив далеко не так невинен, как кажется на первый взгляд. «Свежатинка» будет интересна всем любителям жанрового кино, а в особенности — фанатам фильмов ужасов.

Режиссером ленты выступила Мими Кейв, известная преимущественно музыкальными клипами для различных американских исполнителей, среди которых Danny Brown, Vance Joy и многие другие. «Свежатинка» стала первым полнометражным фильмом Кейв.

Главную женскую роль в картине исполнила британка Дэйзи Эдгар-Джонс, знакомая большинству киноманов по мини-сериалу «Нормальные люди», который был снят по одноименному роману ирландской писательницы Салли Руни.

Компанию Дэйзи на большом экране составил румынский актер Себастиан Стэн, любимый российскими зрителями по роли Зимнего солдата в кинематографической вселенной «Марвел». Не так давно Стэна также можно было увидеть в мини-сериале «Пэм и Томми», где он сыграл известного рокера Томми Ли.

«Свежатинка» не выходит в российский прокат, однако фильм будет доступен для домашнего просмотра. Это очень удобно для тех, кто, например, не хочет выходить из дома в такое неспокойное время.

 

Мировая премьера фильма прошла на минувшем фестивале американского независимого кино «Сандэнс», который завершился в конце января текущего года. Картина получила весьма теплые и даже лестные отзывы со стороны критиков.

Продюсером «Свежатинки» выступил известный американский кинематографист Адам МакКей, большой поклонник жанра пародийной комедии. Не так давно МакКей выпустил экологический фильм-катастрофу «Не смотрите наверх».

Себастиан Стэн так сильно хотел получить роль в фильме, что даже записал специальное видео для кастинга. На нем актер имитировал целый танец с ножом в руке. Как оказалось, режиссер Мими Кейв изначально сомневалась в достаточной пластичности Стэна, который, к счастью, оказался очень даже подвижным актером.

Известно, что производство фильма стартовало в феврале прошлого года. В качестве локаций были использованы регионы Британской Колумбии, провинции Канады. Съемки «Свежатинки» закончились в начале весны 2021 года.

На данный момент рейтинг фильма на сервисе Rotten Tomatoes составляет 79%, что в целом говорит об общей удовлетворенности критиков увиденным. Данная оценка основывается на 135 рецензиях журналистов со всего мира.

Ноа после череды неудачных свиданий отчаивается найти подходящего партнера с помощью приложение для знакомств. Однажды в продуктовом магазине она встречает привлекательного Стива и решает дать ему свой номер телефона. Первое свидание проходит наилучшим образом, поэтому Ноа сразу соглашается провести со Стивом романтический уик-энд, в котором ей предстоит узнать о необычных наклонностях своего спутника.

В ролях

Дэйзи Эдгар-Джонс
Дэйзи Эдгар-Джонс
Ноа
Себастиан Стэн
Себастиан Стэн
Steve
Шарлотта Ле Бон
Шарлотта Ле Бон
Ann
Андреа Банг
Penny
Дайо Окенийи
Paul
Джоджо Ти. Гиббс
Молли
Бретт Дир
Chad
Alina Maris
Melissa
Уильям Белло
Man
Lachlan Quarmby
Instructor
Режиссер Мими Кейв
Сценарист Lauryn Kahn
Композитор Алекс Сомерс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 4 марта 2022
Премьера в мире 20 января 2022
MPAA R
Производство Searchlight Pictures, Legendary Pictures, Hyperobject Industries
Другие названия
Fresh, Friss, K sežrání, Ngây Dại, Svaigs, Sveže, Свежатинка, Свіжина, 프레시, フレッシュ, 戀愛噬言, Fraîche, Свежо, 新鮮Fresh, 新鲜, פראש, 絕命邀約, 绝命邀约

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 12 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 14 июня 2023

Трейлеры фильма

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Свежатинка - Трейлер
Свежатинка Трейлер
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Наша рецензия

Объективизация женского тела и прочие ужасы дейтинга.
Объективизация женского тела и прочие ужасы дейтинга. Ноа (Дэйзи Эдгар-Джонс) ненавидит все, что связано с дейтингом. И ее можно понять: неловкость, неестественность происходящего и потуги вытянуть информацию из своего собеседника, и все же это не самое гадкое, с чем ей приходится сталкиваться. А вот дикпики, сальности и мизогинные комментарии терпеть совсем невмоготу. После очередного неудачного свидания Ноа встречает чертовски обаятельного Стива (Себастиан Стэн), да еще и в крайне неожиданном месте – в супермаркете. «Я не думала,…

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