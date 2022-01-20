Свежатинка, 2022

Действие комедийного хоррора разворачивается вокруг девушки по имени Ноа, которая упорно пытается найти себе идеального бойфренда. В один прекрасный день она знакомится со Стивом, практически эталонным молодым человеком, который сразу же располагает ее к себе. Увы, по мере развития событий становится понятно, что Стив далеко не так невинен, как кажется на первый взгляд. «Свежатинка» будет интересна всем любителям жанрового кино, а в особенности — фанатам фильмов ужасов.
Режиссером ленты выступила Мими Кейв, известная преимущественно музыкальными клипами для различных американских исполнителей, среди которых Danny Brown, Vance Joy и многие другие. «Свежатинка» стала первым полнометражным фильмом Кейв.
Главную женскую роль в картине исполнила британка Дэйзи Эдгар-Джонс, знакомая большинству киноманов по мини-сериалу «Нормальные люди», который был снят по одноименному роману ирландской писательницы Салли Руни.
Компанию Дэйзи на большом экране составил румынский актер Себастиан Стэн, любимый российскими зрителями по роли Зимнего солдата в кинематографической вселенной «Марвел». Не так давно Стэна также можно было увидеть в мини-сериале «Пэм и Томми», где он сыграл известного рокера Томми Ли.
«Свежатинка» не выходит в российский прокат, однако фильм будет доступен для домашнего просмотра. Это очень удобно для тех, кто, например, не хочет выходить из дома в такое неспокойное время.
Мировая премьера фильма прошла на минувшем фестивале американского независимого кино «Сандэнс», который завершился в конце января текущего года. Картина получила весьма теплые и даже лестные отзывы со стороны критиков.
Продюсером «Свежатинки» выступил известный американский кинематографист Адам МакКей, большой поклонник жанра пародийной комедии. Не так давно МакКей выпустил экологический фильм-катастрофу «Не смотрите наверх».
Себастиан Стэн так сильно хотел получить роль в фильме, что даже записал специальное видео для кастинга. На нем актер имитировал целый танец с ножом в руке. Как оказалось, режиссер Мими Кейв изначально сомневалась в достаточной пластичности Стэна, который, к счастью, оказался очень даже подвижным актером.
Известно, что производство фильма стартовало в феврале прошлого года. В качестве локаций были использованы регионы Британской Колумбии, провинции Канады. Съемки «Свежатинки» закончились в начале весны 2021 года.
На данный момент рейтинг фильма на сервисе Rotten Tomatoes составляет 79%, что в целом говорит об общей удовлетворенности критиков увиденным. Данная оценка основывается на 135 рецензиях журналистов со всего мира.
Ноа после череды неудачных свиданий отчаивается найти подходящего партнера с помощью приложение для знакомств. Однажды в продуктовом магазине она встречает привлекательного Стива и решает дать ему свой номер телефона. Первое свидание проходит наилучшим образом, поэтому Ноа сразу соглашается провести со Стивом романтический уик-энд, в котором ей предстоит узнать о необычных наклонностях своего спутника.