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В тихом омуте
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Dark Lies the Island

В тихом омуте, 2019

2019 / Ирландия
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13 голосов
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О фильме

Искромётная чёрная комедия о жизни в городишке Дроморд, которым правит местный магнат Дэдди Маннион. Его семейство захватило город со всеми его тёмными делишками. Догги Маннион заправляет букмекерскими конторами и пустяковыми агентствами прямо из фургона, припаркованного в лесу на берегу озера; Мартин Маннион, фермер-неудачник, страдает от своего воспаленного либидо; а Сара, молодая женушка Дэдди Манниона и бывшая любовница Догги, чувствует, что попала в западню и готова отомстить “за всё” первому встречному. Смесь классического МакДоны, Тарантино и Братьев Коэнов, с мистерией, эксцентричностью и внутренними распрями на маленьком кусочке земли. Многогранная и до жути смешная карикатура на жизнь в провинциальном городке в исполнении звёздного состава ирландских актёров.

5.3 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 27 февраля 2019
Возраст 18+
Режиссер
Йен Фитцгиббон
В ролях
Питер Кунан
Мо Данфорд
Мо Данфорд
Чарли Мерфи
Чарли Мерфи
Пэт Шорт
Пэт Шорт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В тихом омуте 2 постера
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17 марта 2020 12:55
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