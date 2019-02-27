В тихом омуте, 2019

Искромётная чёрная комедия о жизни в городишке Дроморд, которым правит местный магнат Дэдди Маннион. Его семейство захватило город со всеми его тёмными делишками. Догги Маннион заправляет букмекерскими конторами и пустяковыми агентствами прямо из фургона, припаркованного в лесу на берегу озера; Мартин Маннион, фермер-неудачник, страдает от своего воспаленного либидо; а Сара, молодая женушка Дэдди Манниона и бывшая любовница Догги, чувствует, что попала в западню и готова отомстить “за всё” первому встречному. Смесь классического МакДоны, Тарантино и Братьев Коэнов, с мистерией, эксцентричностью и внутренними распрями на маленьком кусочке земли. Многогранная и до жути смешная карикатура на жизнь в провинциальном городке в исполнении звёздного состава ирландских актёров.