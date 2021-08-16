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Красивый, плохой, злой: Начало
Ted Bundy: American Boogeyman
Красивый, плохой, злой: Начало, 2021
2021 / США
6.2
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 3.8
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Жанр:
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О фильме
Агенты ФБР Кэтлин Макчесни и Роберт Ресслер выслеживают серийного убийцу Теда Банди.
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6.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 3.8
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
2021
Премьера онлайн
3 сентября 2021
Премьера в мире
16 августа 2021
Режиссер
Дэниэл Фаррандс
В ролях
Чад Майкл Мюррэй
Холлэнд Роден
Лин Шэй
Все актеры и съемочная группа
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