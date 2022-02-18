Техасская резня бензопилой, 2022

«Техасская резня бензопилой» — прямой сиквел оригинальной ленты, изменившей облик всего американского хоррора. Одноименная работа Тоуба Хупера, вышедшая в 1974 году, оказала колоссальное влияние на развитие субжанра слэшер, а также породила известную кинофраншизу.

Один из главных релизов на стриминговой платформе Netflix в феврале 2022 года. Онлайн-сервис продолжает радовать пользователей фильмами и сериалами самых разных жанров, включая хоррор.

Возвращение на экраны культового маньяка-психопата Кожаное лицо. Он стоит в одном ряду с такими злодеями, как Майерс, Крюгер, Пинхэд, Вурхиз и кукла Чаки.

Создателям новой части удалось сохранить дух оригинала. Атмосфера все такая же мрачная, тогда как убийства поражают изобретательностью. Авторы учли ошибки предшественников, работавших над раскритикованной кинокартиной 2013 года. На сей раз преданные поклонники шедевра Тоуба Хупера не останутся разочарованными.

Фильм отлично подойдет тем, кто соскучился по прямолинейным и кровавым ужастикам в стиле 80-х. Впрочем, «Техасская резня» 2022 года также предлагает интересную историю с обилием колоритных персонажей, которым хочется сопереживать.