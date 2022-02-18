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Техасская резня бензопилой Техасская резня бензопилой
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Texas Chainsaw Massacre

Техасская резня бензопилой, 2022

2022 / Болгария / США
5.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Техасская резня бензопилой» — прямой сиквел оригинальной ленты, изменившей облик всего американского хоррора. Одноименная работа Тоуба Хупера, вышедшая в 1974 году, оказала колоссальное влияние на развитие субжанра слэшер, а также породила известную кинофраншизу.

Один из главных релизов на стриминговой платформе Netflix в феврале 2022 года. Онлайн-сервис продолжает радовать пользователей фильмами и сериалами самых разных жанров, включая хоррор.

Возвращение на экраны культового маньяка-психопата Кожаное лицо. Он стоит в одном ряду с такими злодеями, как Майерс, Крюгер, Пинхэд, Вурхиз и кукла Чаки.

Создателям новой части удалось сохранить дух оригинала. Атмосфера все такая же мрачная, тогда как убийства поражают изобретательностью. Авторы учли ошибки предшественников, работавших над раскритикованной кинокартиной 2013 года. На сей раз преданные поклонники шедевра Тоуба Хупера не останутся разочарованными.

Фильм отлично подойдет тем, кто соскучился по прямолинейным и кровавым ужастикам в стиле 80-х. Впрочем, «Техасская резня» 2022 года также предлагает интересную историю с обилием колоритных персонажей, которым хочется сопереживать.

Девятый фильм из серии «Техасская резня бензопилой», игнорирующий события всех частей, кроме оригинала 1974 года. В 2013 году уже выходило прямое продолжение киноленты Тоуба Хупера, получившее негативную реакцию зрителей.

«Техасская резня» — далеко не первое обращение современных постановщиков к хоррор-франшизам 20 века. В период с 2018 по 2021 появились новые «Хэллоуин», «Детские игр», «Кэндимен» и «Крик».

Студия Lionsgate, ответственная за приквел «Кожаного лица», планировала выпуск еще пяти фильмов, но в 2018 году утратила права на кинофраншизу. Когда хоррор-сага оказалась в распоряжении Legendary, было решено снять сиквел с 60-летним маньяком в центре повествования.

Место продюсера получил Федерико Альварес («Зловещие мертвецы», «Не дыши»), а сценарий написал дебютант Крис Девлин. 

Основные съемки начались 17 августа 2020 года и проходили в Болгарии.

Изначально режиссерами были назначены Райан Тохилл и Энди Тохилл, однако летом 2020 года студия уволила дуэт, сославшись на низкое качество отснятого материала. Новым постановщиком стал Дэвид Блу Гарсиа, в послужном списке которого лишь инди-триллер «Техасец». Под его началом производство стартовало с чистого листа.

Предполагался кинотеатральный прокат, однако в августе 2021 года выяснилось, что премьера состоится на стриминге Netflix.   

Группа блогеров-подростков занимается восстановлением техасского города-призрака. Неосторожность оборачивается катастрофой. Они случайно нарушают покой маньяка, которого люди не видели уже 50 лет. Кожаное лицо выходит на новую охоту.

5.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 18 февраля 2022
Премьера в мире 18 февраля 2022
Возраст 18+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Дэвид Блу Гарсиа
В ролях
Элис Крайдж
Элис Крайдж
Элси Фишер
Элси Фишер
Нелл Хадсон
Нелл Хадсон
Мо Данфорд
Мо Данфорд
Уильям Хоуп
Уильям Хоуп
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Техасская резня бензопилой 3 постера
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Первая «Техасская резня бензопилой», увидевшая свет в 1974 году, шокирует даже спустя полвека и, прямо скажем, не нуждается в переосмыслении. Работая в невыносимых условиях жары, имея в собственном распоряжении лишь нескольких актеров-непрофессионалов и шестьдесят тысяч долларов, начинающий режиссер Тоуб Хупер создал независимое авторское кино, навсегда изменившее облик американского хоррора. «Страшнее первых пятидесяти минут «Техасской резни» могут быть…
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Данил Узиков 21 февраля 2022, 13:29
фильм хороший и классный
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Критики поделились впечатлениями от новой «Техасской резни бензопилой» По их мнению, лента недотягивает до оригинала, однако любители жанра, возможно, найдут в ней что-то интересное для себя.
Написать
21 февраля 2022 12:53
Ребуты и перезапуски фильмов ужасов: за и против Кинематограф последних лет пестрит всевозможными ремейками, ребутами, сиквелами и перезапусками популярных франшиз и культовых фильмов. Не обошла эта тенденция и один из самых «народных» жанров кино – фильмы ужасов. Попробуем разобраться, почему так происходит и как к этому относиться.  
Написать
18 февраля 2022 18:10
Создателям новой «Техасской резни бензопилой» не пришлось вырезать из фильма самые жестокие моменты Они наоборот делали сюжет все более кровавым. 
Написать
15 февраля 2022 15:22
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