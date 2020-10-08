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Дичь Дичь
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Freaky

Дичь, 2020

2020 / США
6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Кровавая «Чумовая пятница»: школьница и серийный убийца меняются телами!
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Причины посмотреть Факты О фильме

Еще одна история об обмене телами в духе «Чумовой пятницы». 

В центре сюжета — семнадцатилетняя Милли Кесслер, застенчивая девушка, чувствующая себя аутсайдером в старшей школе. Она совсем недавно потеряла отца и изо всех сил пытается разобраться со своей жизнью. Кроме того, Милли очень зависима от мнения окружающих и поэтому старается угождать другим людям, закрывая глаза на собственные желания. 

В последний год обучения главная героиня становится новой целью Мясника Блиссфилда, известного серийного убийцы. Но, по велению судьбы, волшебный кинжал Блиссфилда заставляет Милли поменяться телами с кровожадным маньяком. Теперь она выглядит совсем как убийца, за которым охотится весь город, а настоящий преступник находится в теле безобидной Милли. Девушка оказалась в настоящей ловушке и понятия не имеет, как все исправить. Выпускной год и отношения со злыми одноклассниками становятся наименьшими из ее проблем. Ведь Милли узнает, что у нее есть всего 24 часа для того, чтобы вернуть свое тело себе, прежде чем она навсегда останется заперта в теле маньяка средних лет.

Бедной девушке готовы помочь ее друзья Нила, Джош и Букер. Милли предстоит соревноваться с самим временем, чтобы успеть отменить проклятие. А Мяснику тем временем не на что жаловаться. Он обнаруживает, что женское тело подростка является идеальным прикрытием для следующих преступлений. 

Зрителям предстоит увидеть уникальное путешествие героев. Как и многие фильмы об обмене телами, «Дичь» — также история о внутренней трансформации, которая настигает героиню после всех пройденных испытаний. 

Оригинальное название фильма переводится как «Чумовая». Это является отсылкой к диснеевской культовой «Чумовой пятнице» (2003), где также рассказывается о магическом обмене телами.

После начала съемок были слухи, что фильм может стать перезагрузкой знаменитой картины «Крик». Однако режиссер Кристофер Лэндон развенчал все сплетни и заявил, что предстоящий проект имеет оригинальный сюжет, но будет вдохновлен «Чумовой пятницей» Марка Уотерса.  

В киноиндустрии Кристофер Лэндон наиболее известен в качестве сценариста четырех фильмов ужасов о паранормальных явлениях. «Дичь» же стала шестой картиной, где Лэндон выступил режиссером проекта. 

Кристофер Лэндон — сын покойного Майкла Лэндона, звезды популярных американских телешоу ХХ века («Домик в прериях» и «Шоссе в рай»).

В одном из постеров актриса Кэтрин Ньютон, исполнившая главную роль в фильме, изображена с кремом для бритья. Это отсылка к тому, что тело ее персонажа будет впоследствии принадлежать убийце мужского пола. 

Кристофер Лэндон подтвердил, что «Дичь» принадлежит к той же вселенной, что и другие два его фильма. Речь идет о картинах «Счастливого дня смерти» и «Счастливого нового дня смерти».

В результате странного инцидента старшеклассница меняется телами с серийным убийцей. У неё есть меньше 24 часов, чтобы всё исправить, после чего ситуацию будет уже не обратить.

6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2020
Премьера в России 12 ноября 2020
Премьера онлайн 4 декабря 2020
Премьера в мире 8 октября 2020
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Кристофер Лэндон
Кристофер Лэндон
В ролях
Винс Вон
Винс Вон
Кэтрин Ньютон
Кэтрин Ньютон
Алан Рак
Алан Рак
Юрайа Шелтон
Юрайа Шелтон
Дастин Льюис
Дастин Льюис
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дичь 3 постера
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Старшеклассница по имени Милли живет самой обычной жизнью подростка: терпит издевательства популярных девчонок, мечтает о красивом однокласснике и пытается поддерживать хорошие отношения с матерью. Тем временем в их маленьком городке появляется маньяк, который устроил настоящую охоту на школьников. Однажды вечером Милли предстоит столкнуться с так называемым мясником, но в результате их встречи девушка и убийца меняются телами. Теперь у героини есть всего сутки, чтобы вернуть себе былое…
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Regina Kurr 23 ноября 2020, 04:54
Так то интересно было смотреть, сходить можно
Ксения 22 ноября 2020, 02:07
Глупость...
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16 ноября 2020 15:45
Обмен телами с серийным убийцей в первом трейлере хоррора «Дичь» Винс Вон и Кэтрин Ньютон в новом проекте Blumhouse. 
Написать
11 сентября 2020 13:44
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