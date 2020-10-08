Дичь, 2020

Еще одна история об обмене телами в духе «Чумовой пятницы».

В центре сюжета — семнадцатилетняя Милли Кесслер, застенчивая девушка, чувствующая себя аутсайдером в старшей школе. Она совсем недавно потеряла отца и изо всех сил пытается разобраться со своей жизнью. Кроме того, Милли очень зависима от мнения окружающих и поэтому старается угождать другим людям, закрывая глаза на собственные желания.

В последний год обучения главная героиня становится новой целью Мясника Блиссфилда, известного серийного убийцы. Но, по велению судьбы, волшебный кинжал Блиссфилда заставляет Милли поменяться телами с кровожадным маньяком. Теперь она выглядит совсем как убийца, за которым охотится весь город, а настоящий преступник находится в теле безобидной Милли. Девушка оказалась в настоящей ловушке и понятия не имеет, как все исправить. Выпускной год и отношения со злыми одноклассниками становятся наименьшими из ее проблем. Ведь Милли узнает, что у нее есть всего 24 часа для того, чтобы вернуть свое тело себе, прежде чем она навсегда останется заперта в теле маньяка средних лет.

Бедной девушке готовы помочь ее друзья Нила, Джош и Букер. Милли предстоит соревноваться с самим временем, чтобы успеть отменить проклятие. А Мяснику тем временем не на что жаловаться. Он обнаруживает, что женское тело подростка является идеальным прикрытием для следующих преступлений.

Зрителям предстоит увидеть уникальное путешествие героев. Как и многие фильмы об обмене телами, «Дичь» — также история о внутренней трансформации, которая настигает героиню после всех пройденных испытаний.