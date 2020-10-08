Дичь, 2020

Еще одна история об обмене телами в духе «Чумовой пятницы».
В центре сюжета — семнадцатилетняя Милли Кесслер, застенчивая девушка, чувствующая себя аутсайдером в старшей школе. Она совсем недавно потеряла отца и изо всех сил пытается разобраться со своей жизнью. Кроме того, Милли очень зависима от мнения окружающих и поэтому старается угождать другим людям, закрывая глаза на собственные желания.
В последний год обучения главная героиня становится новой целью Мясника Блиссфилда, известного серийного убийцы. Но, по велению судьбы, волшебный кинжал Блиссфилда заставляет Милли поменяться телами с кровожадным маньяком. Теперь она выглядит совсем как убийца, за которым охотится весь город, а настоящий преступник находится в теле безобидной Милли. Девушка оказалась в настоящей ловушке и понятия не имеет, как все исправить. Выпускной год и отношения со злыми одноклассниками становятся наименьшими из ее проблем. Ведь Милли узнает, что у нее есть всего 24 часа для того, чтобы вернуть свое тело себе, прежде чем она навсегда останется заперта в теле маньяка средних лет.
Бедной девушке готовы помочь ее друзья Нила, Джош и Букер. Милли предстоит соревноваться с самим временем, чтобы успеть отменить проклятие. А Мяснику тем временем не на что жаловаться. Он обнаруживает, что женское тело подростка является идеальным прикрытием для следующих преступлений.
Зрителям предстоит увидеть уникальное путешествие героев. Как и многие фильмы об обмене телами, «Дичь» — также история о внутренней трансформации, которая настигает героиню после всех пройденных испытаний.
Оригинальное название фильма переводится как «Чумовая». Это является отсылкой к диснеевской культовой «Чумовой пятнице» (2003), где также рассказывается о магическом обмене телами.
После начала съемок были слухи, что фильм может стать перезагрузкой знаменитой картины «Крик». Однако режиссер Кристофер Лэндон развенчал все сплетни и заявил, что предстоящий проект имеет оригинальный сюжет, но будет вдохновлен «Чумовой пятницей» Марка Уотерса.
В киноиндустрии Кристофер Лэндон наиболее известен в качестве сценариста четырех фильмов ужасов о паранормальных явлениях. «Дичь» же стала шестой картиной, где Лэндон выступил режиссером проекта.
Кристофер Лэндон — сын покойного Майкла Лэндона, звезды популярных американских телешоу ХХ века («Домик в прериях» и «Шоссе в рай»).
В одном из постеров актриса Кэтрин Ньютон, исполнившая главную роль в фильме, изображена с кремом для бритья. Это отсылка к тому, что тело ее персонажа будет впоследствии принадлежать убийце мужского пола.
Кристофер Лэндон подтвердил, что «Дичь» принадлежит к той же вселенной, что и другие два его фильма. Речь идет о картинах «Счастливого дня смерти» и «Счастливого нового дня смерти».
В результате странного инцидента старшеклассница меняется телами с серийным убийцей. У неё есть меньше 24 часов, чтобы всё исправить, после чего ситуацию будет уже не обратить.