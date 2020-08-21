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Hunted

В ловушке, 2020

2020 / Бельгия / Франция / Ирландия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме

Девушку по имени Ева похищают двое маньяков. Чтобы спастись, ей придётся пережить настоящий кошмар, пробираясь через дикий лес, заметая следы и борясь с парализующим ужасом. Удастся ли Еве перехитрить злодеев и отомстить?

Ева занята в строительном проекте. В своей работе девушка сталкивается с проблемами, её отношения с коллегами не ладятся, и Ева чувствует себя изгоем. Она идёт в бар, чтобы расслабиться, и к ней начинает приставать пьяный посетитель. Обаятельный незнакомец помогает Еве избавиться от навязчивых ухаживаний, и между героями пробегает искра: они танцуют, целуются и покидают бар вместе. Приятный вечер оборачивается для Евы настоящим кошмаром, когда в машине нового знакомого обнаруживается второй мужчина. Двое сообщников похищают её, и, чтобы спастись, Еве предстоит использовать всю свою храбрость, хитрость и сноровку. Неожиданно для злодеев их жертва оказывается сильнее и упрямее, чем они думали: помимо побега Ева мечтает о жестокой мести.

 

5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 11 января 2021
Премьера в мире 21 августа 2020
Возраст 18+
Режиссер
Венсан Паронно
В ролях
Арье Вортхальтер
Арье Вортхальтер
Люси Дебай
Люси Дебай
Все актеры и съемочная группа
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