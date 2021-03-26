Препод. История Галатеи, 2021

Брэдли – профессор социологии в местном колледже, который на первый взгляд кажется вполне обычным человеком. Однако его внешний вид – всего лишь фасад. Оказывается, он тайно выманивает девушек из своего класса, похищает их и заточает в своем уединенном доме на окраине города. А когда та или иная пленница ему наскучит или выполнит свою задачу, он ее убивает. Дольше всех в его доме прожила девушка по имени Дженнифер, которая была его узницей в течение десяти лет. После долгих лет плена у нее развивается стокгольмский синдром.

Новейшим «трофеем» Брэдли становится Хейли – очень способная ученица с сильным, несколько бунтарским характером. После своего похищения Хейли оказывается в иногда поддерживающих, а иногда и конкурентных отношениях с Дженнифер.

Тем временем на свалке в другой части города рабочий обнаруживает останки женщины, которую пытали и зверски убили. К делу присоединится новоиспеченный детектив Даррен Хоук – проницательный и дотошный полицейский, который тщательно исследует все улики, связанные с убийством. Расследование приводит Хоука в местный колледж, где он встречает скромного профессора Брэдли. Тем не менее подозрения детектива относительно преподавателя начинают стремительно расти, когда с каждым днем увеличивается ряд странных совпадений. Хоук прекрасно понимает, что если он действительно собирается поймать этого хитрого убийцу с поличным, а доказательств, подтверждающих его догадки, у него нет, то ему остается лишь использовать свои врожденные инстинкты. Спасет ли Хоук всех этих женщин до того, как Брэдли снова совершит убийство?