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Препод. История Галатеи Препод. История Галатеи
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Препод. История Галатеи, 2021

2021 / США / Исландия / Великобритания
4.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Триллер о двойной жизни профессора колледжа: днем он обучает студентов, а днем похищает девушек
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Причины посмотреть Факты О фильме

Брэдли – профессор социологии в местном колледже, который на первый взгляд кажется вполне обычным человеком. Однако его внешний вид – всего лишь фасад. Оказывается, он тайно выманивает девушек из своего класса, похищает их и заточает в своем уединенном доме на окраине города. А когда та или иная пленница ему наскучит или выполнит свою задачу, он ее убивает. Дольше всех в его доме прожила девушка по имени Дженнифер, которая была его узницей в течение десяти лет. После долгих лет плена у нее развивается стокгольмский синдром.

Новейшим «трофеем» Брэдли становится Хейли – очень способная ученица с сильным, несколько бунтарским характером. После своего похищения Хейли оказывается в иногда поддерживающих, а иногда и конкурентных отношениях с Дженнифер.

Тем временем на свалке в другой части города рабочий обнаруживает останки женщины, которую пытали и зверски убили. К делу присоединится новоиспеченный детектив Даррен Хоук – проницательный и дотошный полицейский, который тщательно исследует все улики, связанные с убийством. Расследование приводит Хоука в местный колледж, где он встречает скромного профессора Брэдли. Тем не менее подозрения детектива относительно преподавателя начинают стремительно расти, когда с каждым днем увеличивается ряд странных совпадений. Хоук прекрасно понимает, что если он действительно собирается поймать этого хитрого убийцу с поличным, а доказательств, подтверждающих его догадки, у него нет, то ему остается лишь использовать свои врожденные инстинкты. Спасет ли Хоук всех этих женщин до того, как Брэдли снова совершит убийство?

Некоторые сцены были сняты в Джексонвилле, штат Флорида. Студентов Университета Северной Флориды использовали как массовку.

Производством фильма занимались такие страны, как США, Исландия и Великобритания.

Для Антона Сигурдссона этот фильм является режиссерским дебютом в США.

Это первый англоязычный фильм режиссера Антона Сигурдссона.

Антон Сигурдссон также выступил и сценаристом картины.

Это четвертый по счету полнометражный фильм режиссера Антона Сигурдссона.

Последний фильм Антона Сигурдссона «Гримм» (2016) стал абсолютным хитом проката в его родной Исландии.

Премьера фильма была назначена на июнь 2020 года, однако из-за пандемии COVID-19 дата релиза была перенесена на 4 февраля 2021 года.

Оригинальное название фильма «Women».

Это четвертый по счету совместный фильм режиссера Антона Сигурдссона и композитора Кристьяна Стурла Бьярнасона.

Это вторая совместная работа режиссера Антона Сигурдссона и оператора Гуннара Аудуна Юханнссона.

Полноценный трейлер фильма был представлен публике 30 октября 2020 года.

 

Брэдли живет двойной жизнью: днём он профессор престижного колледжа и примерный семьянин днем, а ночью — маньяк, похищающий молодых девушек. Он просчитывает каждый свой шаг, выбирая себе жертву, оставляя на кровати платье желтого цвета для каждой из них. Обладая цепким умом, Брэдли изощренно ломает сознание похищенных девушек, пробуждая в них стокгольмский синдром. Хэйли – умная студентка, с сильным, мятежным характером однажды обнаруживает у себя на кровати желтое платье…

4.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 8 апреля 2021
Премьера онлайн 26 марта 2021
Премьера в мире 26 марта 2021
Возраст 18+
Прокатчик Ten Letters
Режиссер
Антон Сигурдссон
Антон Сигурдссон
В ролях
Анна Элизабет
Анна Элизабет
Анна Мари Доббинс
Анна Мари Доббинс
Кайли Дельре
Кайли Дельре
Денис Госсетт
Денис Госсетт
Виктор Ривера
Виктор Ривера
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Препод. История Галатеи 3 постера
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Препод. История Галатеи смотреть онлайн

Препод. История Галатеи
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Детектив с говорящей фамилией Хоук, то есть «ястреб» (Адам Дорси), расследует убийство девушки в небольшом американском городке. Довольно быстро он выясняет, что в последние годы в этих местах регулярно исчезали юные красавицы. От каждой из них через пару недель или месяцев после исчезновения родственникам приходила рукописная открытка с просьбой не искать. Хоук приходит к выводу, что в городе орудует преступник, одержимый женской красотой. Он составляет его примерный портрет, в…
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Павел Куличенко 5 марта 2023, 11:51
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15 голосов
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Кадры из фильма Все кадры
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