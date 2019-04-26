В стране Чудес, 2019

Юная Аканэ страдает из-за своей неуверенности и излишней скромности. Как она ни пытается изменить свой характер, стать более активной и напористой, у нее ничего не выходит. Накануне своих именин она заходит в антикварный магазинчик своей тети, чтобы порадовать себя какой-нибудь интересной вещицей. Из глубины помещения неожиданно появляется необычный человек, называющий себя Гиппократом, а с ним – Пипо, помощница. Персонажи прибыли из сказочной страны, которая сейчас терпит бедствие, и Аканэ готова попытаться им помочь.
Акане — молодая стеснительная девушка, которая страдает от неуверенности в себе. За день до Дня рождения она приходит в антикварную лавку тёти, чтобы выбрать себе подарок. Но внезапно из подвала дома появляется очень загадочный человек, который зовёт себя Гиппократом Алхимиком. Он говорит, что прибыл из иного мира, который находится в большой опасности. Он верит, что Акане — богиня зелёного ветра, способная спасти их мир.