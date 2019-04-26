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В стране Чудес В стране Чудес
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Birthday Wonderland / Basude wandarando

В стране Чудес, 2019

2019 / Япония
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Юная Аканэ страдает из-за своей неуверенности и излишней скромности. Как она ни пытается изменить свой характер, стать более активной и напористой, у нее ничего не выходит. Накануне своих именин она заходит в антикварный магазинчик своей тети, чтобы порадовать себя какой-нибудь интересной вещицей. Из глубины помещения неожиданно появляется необычный человек, называющий себя Гиппократом, а с ним – Пипо, помощница. Персонажи прибыли из сказочной страны, которая сейчас терпит бедствие, и Аканэ готова попытаться им помочь.

  • Это первый аниме-проект, вышедший в театральный прокат под лейблом MPA 2020.
  • Режиссер фильма, Хара, начинал свою деятельность в кинематографе с посещения компании, занимающейся анимацией. Он покинул экскурсию, проходившую в рамках мероприятия по поиску работы, организованного колледжем, что запрещено делать посетителям. После этого ему пришлось упрашивать руководителя дать ему проект, чтобы получить работу.
  • Альтернативное название киноленты – «День рождения в стране чудес».
  • Хара восхищался творчеством Фудзико Фуджио и вдохновлялся его работами, чтобы продолжать обучаться и расти как профессионал.

Акане — молодая стеснительная девушка, которая страдает от неуверенности в себе. За день до Дня рождения она приходит в антикварную лавку тёти, чтобы выбрать себе подарок. Но внезапно из подвала дома появляется очень загадочный человек, который зовёт себя Гиппократом Алхимиком. Он говорит, что прибыл из иного мира, который находится в большой опасности. Он верит, что Акане — богиня зелёного ветра, способная спасти их мир.

6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 18 июня 2020
Премьера в мире 26 апреля 2019
Возраст 6+
Прокатчик Кинолэнд
Режиссер
Кэйити Хара
В ролях
Маю Мацуока
Кумико Асо
Кумико Асо
Масатика Итимура
Все актеры и съемочная группа
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