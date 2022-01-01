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Фильмы про измену
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Фильмы про измену

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Кто не спрятался
Кто не спрятался
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5.0
ужасы, триллер
2020, США
Пока свадьба не разлучит нас
Пока свадьба не разлучит нас
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5.0
комедия
2020, Испания
Трое
Трое
6.0
драма, мелодрама
2020, Россия
Декретный отрыв
Декретный отрыв
5.0
комедия, драма
2020, Нидерланды
Давай разведемся
Давай разведемся
6.0
комедия
2019, Россия
Роковая связь
Роковая связь
6.0
боевик, триллер, криминал
2019, США
Одной волшебной ночью
Одной волшебной ночью
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5.0
комедия
2019, Франция
Троица
Троица
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5.0
драма, мелодрама
2019, Россия
Измени или умри
Измени или умри
5.0
триллер
2019, Италия
Элис
Элис
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6.0
комедия, драма, мелодрама
2019, Австралия / Франция
Дикая жизнь
Дикая жизнь
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6.0
драма
2018, США
Куриоса
Куриоса
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5.0
драма, мелодрама
2018, Франция
Идеальная западня
Идеальная западня
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5.0
триллер
2018, США
Королева сердец
Королева сердец
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6.0
драма
2018, Дания / Швеция
Колесо чудес
Колесо чудес
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6.0
комедия
2017, США
Анатомия измены
Анатомия измены
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4.0
драма
2017, Россия
Случайный тропический рай
Случайный тропический рай
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4.0
комедия
2017, США
Тюльпанная лихорадка
Тюльпанная лихорадка
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7.0
исторический, мелодрама
2016, Великобритания / США
Защитник
Защитник
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6.0
драма, триллер
2016, США
Роковое влечение
Роковое влечение
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5.0
драма
2016, Франция
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Адюльтер – распространенное явление, от которого никто не застрахован.

Пять душераздирающих фильмов про измену

В киноподборке собраны сильные фильмы на тему измен с оригинальной сюжетной линией и непредсказуемой концовкой.

«Дикая жизнь», 2018

Пронзительный художественный фильм, снятый Полом Дано, является душераздирающей экранизацией одноименного романа, принадлежащего перу американского писателя Ричарда Форда. В центре сюжета семейство Бринсонов. Четырнадцатилетний подросток наблюдает за тем, как стремительно разваливается его семья. Отец парня выполняет тяжелую и опасную работу, сражаясь с лесными пожарами. А мать Джо, уставшая от одиночества и домашних хлопот, ищет новую отдушину на стороне. Женщина устраивается на должность инструктора в бассейн.

Там Жаннет и находит любовника в лице обеспеченного клиента. Чем завершится семейная эпопея и сумеет ли встревоженный подросток справиться с происходящими переменами?

«Кафе де Флор», 2011

Нетривиальная кинолента с Ванессой Паради от канадского режиссера Жан-Марка Вале смотрится на одном дыхании. Финал заставляет задуматься о судьбе, любви, родственных душах и причинно-следственных связях в целом. Это эмоциональное погружение в мир двух трагических историй. Первая происходит в Париже шестидесятых годов и повествует о матери-одиночке, которая посвятила всю себя неизлечимо больному сыну. Однако ребенок с синдромом Дауна тяготится чрезмерной опекой со стороны любящей родительницы. Более того, парень влюблен в Веро с тем же диагнозом.

Драматические события второй истории разворачиваются в современном Монреале, где Кароль пытается отпустить бывшего мужа, но у нее никак не выходит.

«Фрида», 2002

Мощная кинокартина, наполненная жизненным драматизмом, повествует о мучительной судьбе великой мексиканской художницы Фриды Кало. Сценарий фильма создан по мотивам биографической книги авторства Хейден Эрреры. Зритель отправляется к самым истокам, когда юная Фрида попадает в страшную аварию и в итоге остается калекой на всю оставшуюся жизнь. Личные отношения Фриды с мужем-художником тоже были далеки от семейной идиллии. Боль от предательства, измены, злоба и настоящая любовь, окруженные гениальными автопортретами, – так сложились реалии сильной духом и талантливой женщины. Режиссерское кресло заняла именитая американка Джули Тэймор.

А главную роль мастерски исполнила Сальма Хайек, которая также выступила в качестве продюсера.

«Полеты во сне и наяву», 1982

Советская трагикомедия с Олегом Янковским рассказывает о трех днях, пережитых уже практически сорокалетним работником архитектурного бюро Сергеем Макаровым. Пронзительная кинолента Романа Балаяна затрагивает извечные темы, о которых писали величайшие русские классики. Главный герой переживает возрастной, а вместе с ним и экзистенциальный кризис. Накануне злополучного дня рождения Макаров ссорится сначала с супругой, а потом и с любовницей. Затем у Сергея происходит громкий скандал на работе, завершившийся заявлением на увольнение.

До юбилея остается два дня, а растерянного героя ждут те самые «полеты».

«С широко закрытыми глазами», 1999

Непревзойденный Стэнли Кубрик создал поистине фантасмагорическую киноисторию о потаенных сексуальных желаниях, которые могут привести не только к роковым изменам, но и к более ужасным последствиям. В основу сценария легло произведение Артура Шницлера с красивым названием «Новелла о снах». Психологическая драма с элементами эротики вышла на большие экраны после смерти кинорежиссера. Роли первого плана достались звездной парочке в лице Тома Круза и Николь Кидман. Действия разворачиваются в Манхэттене девяностых годов.

Свет прожектора направлен на семейную пару, которой предстоит пережить крайне необычную проверку отношений…

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