Адюльтер – распространенное явление, от которого никто не застрахован.

Пять душераздирающих фильмов про измену

В киноподборке собраны сильные фильмы на тему измен с оригинальной сюжетной линией и непредсказуемой концовкой.

«Дикая жизнь», 2018

Пронзительный художественный фильм, снятый Полом Дано, является душераздирающей экранизацией одноименного романа, принадлежащего перу американского писателя Ричарда Форда. В центре сюжета семейство Бринсонов. Четырнадцатилетний подросток наблюдает за тем, как стремительно разваливается его семья. Отец парня выполняет тяжелую и опасную работу, сражаясь с лесными пожарами. А мать Джо, уставшая от одиночества и домашних хлопот, ищет новую отдушину на стороне. Женщина устраивается на должность инструктора в бассейн.

Там Жаннет и находит любовника в лице обеспеченного клиента. Чем завершится семейная эпопея и сумеет ли встревоженный подросток справиться с происходящими переменами?

«Кафе де Флор», 2011

Нетривиальная кинолента с Ванессой Паради от канадского режиссера Жан-Марка Вале смотрится на одном дыхании. Финал заставляет задуматься о судьбе, любви, родственных душах и причинно-следственных связях в целом. Это эмоциональное погружение в мир двух трагических историй. Первая происходит в Париже шестидесятых годов и повествует о матери-одиночке, которая посвятила всю себя неизлечимо больному сыну. Однако ребенок с синдромом Дауна тяготится чрезмерной опекой со стороны любящей родительницы. Более того, парень влюблен в Веро с тем же диагнозом.

Драматические события второй истории разворачиваются в современном Монреале, где Кароль пытается отпустить бывшего мужа, но у нее никак не выходит.

«Фрида», 2002

Мощная кинокартина, наполненная жизненным драматизмом, повествует о мучительной судьбе великой мексиканской художницы Фриды Кало. Сценарий фильма создан по мотивам биографической книги авторства Хейден Эрреры. Зритель отправляется к самым истокам, когда юная Фрида попадает в страшную аварию и в итоге остается калекой на всю оставшуюся жизнь. Личные отношения Фриды с мужем-художником тоже были далеки от семейной идиллии. Боль от предательства, измены, злоба и настоящая любовь, окруженные гениальными автопортретами, – так сложились реалии сильной духом и талантливой женщины. Режиссерское кресло заняла именитая американка Джули Тэймор.

А главную роль мастерски исполнила Сальма Хайек, которая также выступила в качестве продюсера.

«Полеты во сне и наяву», 1982

Советская трагикомедия с Олегом Янковским рассказывает о трех днях, пережитых уже практически сорокалетним работником архитектурного бюро Сергеем Макаровым. Пронзительная кинолента Романа Балаяна затрагивает извечные темы, о которых писали величайшие русские классики. Главный герой переживает возрастной, а вместе с ним и экзистенциальный кризис. Накануне злополучного дня рождения Макаров ссорится сначала с супругой, а потом и с любовницей. Затем у Сергея происходит громкий скандал на работе, завершившийся заявлением на увольнение.

До юбилея остается два дня, а растерянного героя ждут те самые «полеты».

«С широко закрытыми глазами», 1999

Непревзойденный Стэнли Кубрик создал поистине фантасмагорическую киноисторию о потаенных сексуальных желаниях, которые могут привести не только к роковым изменам, но и к более ужасным последствиям. В основу сценария легло произведение Артура Шницлера с красивым названием «Новелла о снах». Психологическая драма с элементами эротики вышла на большие экраны после смерти кинорежиссера. Роли первого плана достались звездной парочке в лице Тома Круза и Николь Кидман. Действия разворачиваются в Манхэттене девяностых годов.