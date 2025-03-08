Холланд, Мичиган,

Тревожный триллер с Николь Кидман о зловещих тайнах идиллического городка.
Действие разворачивается в живописном и утопающем в тюльпанах городке Холланд, штат Мичиган. Именно там живет школьная учительница Нэнси Вандергрут (Николь Кидман) — образцовая жена, мать и стереотипная хозяйка, в доме которой всегда царят покой, уют и запах свежеприготовленной еды. Идеальная жизнь начинает рушится из-за мелочи. Не обнаружив любимую сережку, Нэнси обвиняет в краже приходящую няню, из-за чего портит и без того непростые отношения с маленьким сыном, который предпочитает…
Отзывы о фильме
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Интересные факты
Сценарий этого фильма был включён в "Блэк-лист" 2013 года; список "самых популярных" неэкранизированных сценариев года.