Холланд, Мичиган,

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Постер фильма Холланд
6.0
Холланд - Трейлер
Киноафиша Фильмы Холланд
6.0

Холланд

, 2025
Holland
США / триллер / 18+
Глянцево-идеальная жизнь домохозяйки превращается в извращенную сказку
Трейлеры
Пойду 2
Не пойду 1
Постер фильма Холланд
6.0
Пойду 2
Не пойду 1
Холланд - Трейлер
Холланд  Трейлер

В ролях

Николь Кидман
Николь Кидман
Nancy Vandergroot
Гаэль Гарсия Берналь
Гаэль Гарсия Берналь
Dave Delgado
Джуд Хилл
Harry Vandergroot
Мэттью Макфейден
Мэттью Макфейден
Fred Vandergroot
Jeff Pope
Squiggs Graumann
Isaac Krasner
Shawn Graumann
Леннон Парэм
Леннон Парэм
Lennon
Рэйчел Сеннотт
Рэйчел Сеннотт
Candy Deboer
Крис Витаск
Крис Витаск
Holland Cop
River Brooks
Scott
Режиссер Мими Кейв
Сценарист Andrew Sodroski
Композитор Алекс Сомерс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 26 марта 2025
Премьера в мире 8 марта 2025
Дата выхода
27 марта 2025 Мексика B-15
Производство 42, Amazon Studios, Big Indie Pictures
Другие названия
Holland, Holland, MI, Welcome to Holland, Голланд, Холланд, ホランド, 荷蘭鎮, Holland, Michigan, 荷兰镇, Հոլլանդ

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 16 голосов
5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 8 июля 2025

Трейлеры фильма

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Холланд - Трейлер
Холланд Трейлер
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Наша рецензия

Тревожный триллер с Николь Кидман о зловещих тайнах идиллического городка.
Тревожный триллер с Николь Кидман о зловещих тайнах идиллического городка. Действие разворачивается в живописном и утопающем в тюльпанах городке Холланд, штат Мичиган. Именно там живет школьная учительница Нэнси Вандергрут (Николь Кидман) — образцовая жена, мать и стереотипная хозяйка, в доме которой всегда царят покой, уют и запах свежеприготовленной еды. Идеальная жизнь начинает рушится из-за мелочи. Не обнаружив любимую сережку, Нэнси обвиняет в краже приходящую няню, из-за чего портит и без того непростые отношения с маленьким сыном, который предпочитает…

Отзывы о фильме

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