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Above Suspicion

Роковая связь, 2019

2019 / США
6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Сьюзан в одиночку воспитывает ребенка. Ей не так много нужно от жизни – раздобыть немного денег и уехать из ненавистного провинциального городка. Когда судьба сводит ее с агентом ФБР, который приезжает на задание, Сьюзан решает, что у нее появился шанс. Женщина должна стать информатором. Но между ней и женатым агентом вспыхивает страсть, которая может уничтожить все, чем они дорожат.

  • Съемки картины велись в двух городах штата Кентукки – в Париже и Харланде.
  • История, на которой основан этот фильм, произошла в городке Пайквилл. Этот населенный пункт стал известен по большей части из-за вражды двух противоборствующих кланов – Хэтфилдов и Маккоев. Семейные баталии происходили в конце 19 века. Однако большая часть событий ленты связана с округом Харлан.
  • В боевике умирает помощник главной героини. Это уже второй подобный сценарный ход для актрисы Эмилии Кларк. Первый раз она столкнулась с ним на съемках «Игры престолов».
  • Картина вышла на экраны только в 2019 году, но была снята на 2 года раньше.
  • В этом фильме Эмилии Кларк приходилось носить парик.
  • В финальных титрах упоминается убийство Сьюзан Смит. Там же показан настоящий Марк Путман.
  • В эпизоде с банковским служащим на столе стоит табличка с именем Шайлер Гримсман. Это один из художественных координаторов проекта.

Подлинная история новоиспеченного агента ФБР, который, получив назначение в Кентукки, находит бесценного доносчика в лице местной красавицы. Для девушки, увязшей в среде социальных отбросов, связь с молодым агентом становится единственной надеждой на спасение. Однако же у героя свои планы на будущее — которое, впрочем, готовит катастрофу для обоих любовников.

6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 1 июля 2020
Премьера в мире 20 июня 2019
Возраст 18+
Режиссер
Филлип Нойс
Филлип Нойс
В ролях
Эмилия Кларк
Эмилия Кларк
Тора Бёрч
Тора Бёрч
Джек Хьюстон
Джек Хьюстон
Джонни Ноксвилл
Джонни Ноксвилл
Карл Глусман
Карл Глусман
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Роковая связь 2 постера
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Роковая связь
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 12:45
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
От мечты о Бродвее до матери драконов: звезде «Игры престолов» Эмилии Кларк - 34! 23 октября британской актрисе Эмилии Кларк исполняется 34 года. Мы поздравляем Мать Драконов с днем рождения и вспоминаем, как ей удалось завоевать любовь миллионов зрителей по всему миру.
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23 октября 2020 16:52
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