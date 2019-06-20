Роковая связь, 2019

Сьюзан в одиночку воспитывает ребенка. Ей не так много нужно от жизни – раздобыть немного денег и уехать из ненавистного провинциального городка. Когда судьба сводит ее с агентом ФБР, который приезжает на задание, Сьюзан решает, что у нее появился шанс. Женщина должна стать информатором. Но между ней и женатым агентом вспыхивает страсть, которая может уничтожить все, чем они дорожат.