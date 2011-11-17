Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кафе де Флор Кафе де Флор
Киноафиша Фильмы Кафе де Флор
Cafe de flore

Кафе де Флор, 2012

2012 / Франция
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В картине рассказываются одновременно две истории. Первая из них происходит в Монреале. Жительница города до сих пор не может отпустить из своей жизни бывшего мужа. У них остались двое общих детей, поэтому она все еще верит, что они должны вновь сойтись. Вторая история развивается параллельно – в Париже 60-х годов. Одинокая женщина полностью посвящает себя заботе о сыне с синдромом Дауна. В финале судьбы героинь свяжутся в одну, чтобы поставить точку в этой драме.

  • Кафе де Флор – реально существующее заведение. Оно находится в Париже в квартале Сен-Жермен-де-Пре и прославилось тем, что в конце 19-го века здесь собиралась вся интеллектуальная элита Франции.
  • Свое название картина получила не в честь кафе, а в честь одноименной песни Мэттью Герберта, которая звучит в фильме.
  • Первоначально Жан-Марк Валле, который является одновременно режиссером и сценаристом проекта, хотел, чтобы в качестве основного саундтрека использовалась «Лестница в небо» группы Led Zeppelin. Джимми Пейдж, стоявший у ее истоков, согласился, однако солист Роберт Плант отказался.
  • У этой ленты насчитывается 13 номинаций на престижную канадскую премию «Джини» и три победы – за грим, визуальные эффекты и лучшую женскую роль.

Страстная и мистическая история, в которой связаны воедино два несопоставимых сюжета, два времени и две любви. В одной из историй речь идет о матери-одиночке и ее странном сыне в Париже 1969-го года , в другой — об успешном диджее в современном Монреале, который обрел новую любовь, но обрекает на страдания старую.

7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 3 мая 2012
Премьера в мире 17 ноября 2011
Возраст 16+
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Жан-Марк Валле
Жан-Марк Валле
В ролях
Ванесса Паради
Ванесса Паради
Хелен Флорент
Кевин Перент
Эвелин Брошу
Эвелин Брошу
Розали Фортье
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про измену Фильмы про измену
Постер фильма Кафе де Флор 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
АндрейБорщев 2 апреля 2015, 12:51
Бездарный фильм с претензиями на "другое кино". Упрощённая до школьного сочинения история о том, как мужчина уходит из семьи к другой… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Во дела, режиссер оказывается снял Братьев CRAZY, один из моих любимых фильмов. Фильм помню из-за совершенно потрясного Марка-Андре Грондена, а… Читать дальше…
Отзывы Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Умер режиссер «Даллаского клуба покупателей» Жан-Марк Валле Причина смерти не уточняется.
Написать
27 декабря 2021 15:20
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер
Трейлер
трейлер с русскими субтитрами
Трейлер с русскими субтитрами
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Приложение киноафиши