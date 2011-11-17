Кафе де Флор, 2012

В картине рассказываются одновременно две истории. Первая из них происходит в Монреале. Жительница города до сих пор не может отпустить из своей жизни бывшего мужа. У них остались двое общих детей, поэтому она все еще верит, что они должны вновь сойтись. Вторая история развивается параллельно – в Париже 60-х годов. Одинокая женщина полностью посвящает себя заботе о сыне с синдромом Дауна. В финале судьбы героинь свяжутся в одну, чтобы поставить точку в этой драме.