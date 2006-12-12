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Постер фильма Там, где живет любовь
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Киноафиша Фильмы Там, где живет любовь

Там, где живет любовь

Tam, gde zhivyot lyubov... 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В попытках убежать от безответной любви Сергей переезжает из села в город. Там он становится бизнесменом и женится. Однажды герой узнает, что его возлюбленная Инна умерла и оставила дочь…

Сергей – молодой предприниматель, который успешно ведет бизнес. У героя давно есть семья, но всю жизнь он думает лишь об одной женщине – Инне. Он влюбился в нее, когда жил в деревне, но не получил ответных чувств. Сергей так страдал, что решил переехать в город и забыть девушку, однако мысли об Инне не покидают его до сих пор.

Однажды герой получает страшную новость: Инна умерла, и у нее осталась дочь. Оказывается, отцом девочки является Сергей. Ребенка вынуждена воспитывать Марина – сестра Инны, которая уже много лет влюблена в Сергея. Герой приезжает в деревню, чтобы вспомнить былое, узнать больше о жизни Инны и познакомиться с дочерью. Он встречает Марину, и между ними завязываются отношения… Тем временем дома Сергея ждет семья.

Страна Украина
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2006
Премьера в мире 12 декабря 2006
Производство Film.ua, Kinokompaniya Shpil
Другие названия
Tam, gde zhivyot lyubov..., Where Love Lives, Там, где живёт любовь
Режиссер
Владимир Шевельков
Владимир Шевельков
В ролях
Сергей Перегудов
Сергей Перегудов
Лариса Гузеева
Лариса Гузеева
Виктор Костецкий
Сергей Русскин
Сергей Русскин
Наталья Данилова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
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