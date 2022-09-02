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Любовник леди Чаттерли
Lady Chatterley's Lover
Любовник леди Чаттерли , 2022
2022 / Великобритания
8.2
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 8.2
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8.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность
2 часа 6 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
2 декабря 2022
Премьера в мире
2 сентября 2022
Стрим-сервис
Netflix
Режиссер
Лор де Клермон-Тоннер
В ролях
Фэй Марсей
Джек О’Коннелл
Джоэли Ричардсон
Элла Хант
Сандра Хаггетт
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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Новости о фильме
Новости фильма на нашем канале Телеграм
Эмма Коррин пылает страстью к леснику в трейлере новой экранизации «Любовника леди Чаттерли»
Очередная адаптация истории о несчастной в любви английской леди выйдет на стриминге в следующем месяце.
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4 ноября 2022 10:17
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