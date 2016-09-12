Леди Макбет, 2016

«Леди Макбет» - это второй фильм режиссёра Уильяма Олдрейда («В центре зла»). В картине снялись такие актёры, как Флоренс Пью («Падение»), Кристофер Фэйрбэнк («Стражи Галактики», «Пятый элемент»), Космо Джарвис (сериал «Люди»), Билли Феллоуз (сериал «Аббатство Даунтон») и другие.
Сюжета фильма «Леди Макбет» перенесёт зрителей в Англию XIX века. В маленькой деревушке, образ жизни в которой выкроен по своим законам, живёт молодая девушка Кэтрин, которая умирает со скуки. Но внезапно она узнаёт о том, что скоро ей предстоит выйти замуж. Вот только проблема в том, что жених в два раз старше ней. В новой семье к Кэтрин отсносятся более чем прохладно и не принимают её. Но спустя время героиня находит отраду в знакомстве с молодым фермером, к которому она испытывает сильные чувства.
- В фильме «Леди Макбет» использовано всего три музыкальные темы
- Предыдущий и дебютный фильма режиссёра Уильяма Олдройда, вышедший в 2013 году и называвшийся «В центре зла», был создан Великобританией совместно с Грузией, а по большей части там сыграли грузинские актёры
- В основе сюжета лежит очерк Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»
Викторианская Англия 19-го столетия. Небольшая деревня, живущая в соответствии с особыми укладами и нравами, присущими той поре. Молодая девушка по имени Кэтрин проживает скучную и ничем не примечательную жизнь. Всё меняется, когда она узнает, что должна стать супругой мужчины, который вдвое старше её. Новоиспеченная семья относится к Кэтрин с пренебрежением и даёт девушке понять, что ждать заботы и любви в этом доме ей не стоит. Спустя некоторое время Кэтрин заводит знакомство с молодым рабочим фермы своего супруга, и между ними вспыхивает страсть.
Страсть ничего не боится: стоит ей пробудиться, и милейший ангел становится демоном.
Молодую, но бедную девушку Кэтрин (Флоренс… Читать дальше…