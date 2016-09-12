Леди Макбет, 2016

«Леди Макбет» - это второй фильм режиссёра Уильяма Олдрейда («В центре зла»). В картине снялись такие актёры, как Флоренс Пью («Падение»), Кристофер Фэйрбэнк («Стражи Галактики», «Пятый элемент»), Космо Джарвис (сериал «Люди»), Билли Феллоуз (сериал «Аббатство Даунтон») и другие.

Сюжета фильма «Леди Макбет» перенесёт зрителей в Англию XIX века. В маленькой деревушке, образ жизни в которой выкроен по своим законам, живёт молодая девушка Кэтрин, которая умирает со скуки. Но внезапно она узнаёт о том, что скоро ей предстоит выйти замуж. Вот только проблема в том, что жених в два раз старше ней. В новой семье к Кэтрин отсносятся более чем прохладно и не принимают её. Но спустя время героиня находит отраду в знакомстве с молодым фермером, к которому она испытывает сильные чувства.