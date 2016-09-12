Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Леди Макбет Леди Макбет
Киноафиша Фильмы Леди Макбет
Lady Macbeth

Леди Макбет, 2016

2016 / Великобритания
7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
История молодой девушки, несчастной в браке с пожилым мужем, которая влюбляется в простого работника фермы.
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

«Леди Макбет» - это второй фильм режиссёра Уильяма Олдрейда («В центре зла»). В картине снялись такие актёры, как Флоренс Пью («Падение»), Кристофер Фэйрбэнк («Стражи Галактики», «Пятый элемент»), Космо Джарвис (сериал «Люди»), Билли Феллоуз (сериал «Аббатство Даунтон») и другие.

Сюжета фильма «Леди Макбет» перенесёт зрителей в Англию XIX века. В маленькой деревушке, образ жизни в которой выкроен по своим законам, живёт молодая девушка Кэтрин, которая умирает со скуки. Но внезапно она узнаёт о том, что скоро ей предстоит выйти замуж. Вот только проблема в том, что жених в два раз старше ней. В новой семье к Кэтрин отсносятся более чем прохладно и не принимают её. Но спустя время героиня находит отраду в знакомстве с молодым фермером, к которому она испытывает сильные чувства.   

- В фильме «Леди Макбет» использовано всего три музыкальные темы

- Предыдущий и дебютный фильма режиссёра Уильяма Олдройда, вышедший в 2013 году и называвшийся «В центре зла», был создан Великобританией совместно с Грузией, а по большей части там сыграли грузинские актёры

- В основе сюжета лежит очерк Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»  

Викторианская Англия 19-го столетия. Небольшая деревня, живущая в соответствии с особыми укладами и нравами, присущими той поре. Молодая девушка по имени Кэтрин проживает скучную и ничем не примечательную жизнь. Всё меняется, когда она узнает, что должна стать супругой мужчины, который вдвое старше её. Новоиспеченная семья относится к Кэтрин с пренебрежением и даёт девушке понять, что ждать заботы и любви в этом доме ей не стоит. Спустя некоторое время Кэтрин заводит знакомство с молодым рабочим фермы своего супруга, и между ними вспыхивает страсть. 

7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 3 августа 2017
Премьера онлайн 24 ноября 2018
Премьера в мире 12 сентября 2016
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Уильям Олдройд
Уильям Олдройд
В ролях
Флоренс Пью
Флоренс Пью
Кристофер Фэйрбэнк
Кристофер Фэйрбэнк
Космо Джарвис
Космо Джарвис
Билли Феллоуз
Билли Феллоуз
Пол Хилтон
Пол Хилтон
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Леди Макбет Мценского уезда
Леди Макбет Мценского уезда (1989)
6.769231
Фильм находится в подборках
Экранизации литературных произведений Экранизации литературных произведений
Фильмы для самоизоляции и карантина Фильмы для самоизоляции и карантина
Фильмы про измену Фильмы про измену
Постер фильма Леди Макбет 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Леди Макбет смотреть онлайн

Леди Макбет
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Британскую версию истории Леди Макбет снял автор «В центре зла» Уильям Олдройд. История повествует о Кэтрин, которая, подобно множеству англичанок 19 века, после замужества оказалась заперта в доме своего мужа. Без права на личное мнение, на заботу и любовь со стороны хотя бы прислуги, Кэтрин дни напролет проводит в грустном созерцании клочка окружающего мира за окном или же в счете собственного дыхания. Но, встретив Себастьяна и влюбившись в него, девушка меняется, показывает свой…
Читать
Катерина Радюк 7 сентября 2017, 13:19
Разбуженный зверь
Страсть ничего не боится: стоит ей пробудиться, и милейший ангел становится демоном.

Молодую, но бедную девушку Кэтрин (Флоренс… Читать дальше…
Отзывы Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Очень странные дела в Британии: 7 интересных триллеров Соединенного Королевства На экраны российских кинотеатров выходит дебютный триллер Энейла Карии «Аффект» с Беном Уишоу в главной роли. Упомянутый жанр считается одним из основных в британском кинематографе еще со времен первых работ Альфреда Хичкока (это уже потом в Голливуде он стал массовым режиссером). По такому случаю мы решили собрать несколько очень любопытных триллеров, сделанных в Соединенном Королевстве.
Написать
17 июня 2021 15:33
Наоми Аки сыграет Уитни Хьюстон в байопике I Wanna Dance with Somebody Создатели фильма нашли свою главную звезду в «далекой-далекой галактике».
Написать
16 декабря 2020 13:34
Тесса Томпсон, Дэниел Калуя и Тимоти Шаламе поборются за премию «прорыв года» BAFTA Британская академия кино и телевидения объявила список номинантов, которые будут бороться за премию «прорыв года» - в список обладателей этой премии, ежегодно вручаемой лучшему молодому
Написать
8 января 2018 20:10
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
второй дублированный трейлер
Второй дублированный трейлер
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Приложение киноафиши