Трое, 2020

Любовный треугольник в новом фильме Анны Меликян.
Действие фильма происходит сразу в двух российских городах — Москве и Санкт-Петербурге. В центре картины супружеская пара — Александр (Константин Хабенский) и Злата (Виктория Исакова), в семейной жизни которых появляется третья женщина (Юлия Пересильд).
Александр Сашин — довольно известный российский телеведущий, который сталкивается с кризисом среднего возраста. Его успех не приносит ему должной радости, а от былого семейного счастья почти ничего не осталось. Он жалуется, что в жизни слишком много соблазнов и совсем мало поэзии. Как раз в это время он встречает Веронику Гущину — поэтессу и экскурсовода. Вероника появляется в жизни Александра в самый нужный момент. Ведь герою настолько все осточертело, что он пытается утопиться с собственной наградой. Вероника вносит в его жизнь новый смысл, у них начинается роман. Сама поэтесса влюбляется без оглядки, уверенная, что это судьба, ведь у Александра даже день рождения в тот же день, что и у нее.
Жена героя, Злата Ямпольская, работает веб-психологом и уже достаточно давно не может забеременеть. Заметив, что муж сменил пароль на телефоне, она начинает подозревать неладное в поведении Саши и пытается спасти брак. Когда Злате наконец все станет известно, герои истории окончательно запутаются в своих взаимоотношениях.
На протяжении всей картины мы видим в кадре только троих: мужа, жену и любовницу. С помощью такого ракурса Анна Меликян полностью концентрирует внимание зрителя на истории трех персонажей, пока остальные актеры остаются за кадром или появляются в расфокусе.
Режиссером картины является Анна Меликян, известная по фильмам «Русалка», «Звезда», «Фея», «Про любовь», «Домовой». Тема отношений и любви прослеживается практически во всех ее работах.
Анна Меликян написала сценарий вместе с Евгенией Хрипковой, которая также работала над проектами «Звоните ДиКаприо», «Сладкая жизнь», «Елки последние», «Красотка в ударе».
Премьера фильма «Трое» состоялась на фестивале «Кинотавр» в 2020 году, где картина была отмечена за операторскую работу.
Главные роли сыграли Константин Хабенский («Время первых», «Коллектор», «Метод», «Географ глобус пропил»), Виктория Исакова («Ученик», «Оттепель», «Кто-нибудь видел мою девчонку?», «Человек из Подольска») и Юлия Пересильд («Битва за Севастополь», «Подсадной», «Невеста»).
Анна Меликян призналась, что источником вдохновения для фильма стала икона «Троица» Андрея Рублева. Иконописец в своей работе изображает трех ангелов. Меликян также решила сосредоточиться лишь на трех героях, чтобы наиболее точно раскрыть их внутренние переживания. В этом ей помогли операторские решения Николая Желудовича. Режиссер также добавила, что для нее было важно поговорить о любви, которая, по ее мнению, созвучна с работой Рублева.
Многие критики отметили, что Москва и Санкт-Петербург также являются героями картины. Главному герою необходимо выбрать между суматошной предприимчивой Москвой и романтичным культурным Петербургом.
В фильме важное место занимает образ воды. Именно она олицетворяет внутреннее состояние главное героя.
Это первое сотрудничество актрисы Юлии Пересильд и Анны Меликян.
В фильме можно услышать стихотворение советской поэтессы Вероники Тушновой «Хмурую землю стужа сковала».
Муж, жена и другая женщина. В кадре только трое.