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Трое Трое
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Трое, 2020

2020 / Россия
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Константин Хабенский и две его любимые женщины.
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Любовный треугольник в новом фильме Анны Меликян.

Действие фильма происходит сразу в двух российских городах — Москве и Санкт-Петербурге. В центре картины супружеская пара — Александр (Константин Хабенский) и Злата (Виктория Исакова), в семейной жизни которых появляется третья женщина (Юлия Пересильд).

Александр Сашин — довольно известный российский телеведущий, который сталкивается с кризисом среднего возраста. Его успех не приносит ему должной радости, а от былого семейного счастья почти ничего не осталось. Он жалуется, что в жизни слишком много соблазнов и совсем мало поэзии. Как раз в это время он встречает Веронику Гущину — поэтессу и экскурсовода. Вероника появляется в жизни Александра в самый нужный момент. Ведь герою настолько все осточертело, что он пытается утопиться с собственной наградой. Вероника вносит в его жизнь новый смысл, у них начинается роман. Сама поэтесса влюбляется без оглядки, уверенная, что это судьба, ведь у Александра даже день рождения в тот же день, что и у нее.

Жена героя, Злата Ямпольская, работает веб-психологом и уже достаточно давно не может забеременеть. Заметив, что муж сменил пароль на телефоне, она начинает подозревать неладное в поведении Саши и пытается спасти брак. Когда Злате наконец все станет известно, герои истории окончательно запутаются в своих взаимоотношениях.

На протяжении всей картины мы видим в кадре только троих: мужа, жену и любовницу. С помощью такого ракурса Анна Меликян полностью концентрирует внимание зрителя на истории трех персонажей, пока остальные актеры остаются за кадром или появляются в расфокусе.

 

Режиссером картины является Анна Меликян, известная по фильмам «Русалка», «Звезда», «Фея», «Про любовь», «Домовой». Тема отношений и любви прослеживается практически во всех ее работах.

Анна Меликян написала сценарий вместе с Евгенией Хрипковой, которая также работала над проектами «Звоните ДиКаприо», «Сладкая жизнь», «Елки последние», «Красотка в ударе».

Премьера фильма «Трое» состоялась на фестивале «Кинотавр» в 2020 году, где картина была отмечена за операторскую работу.

Главные роли сыграли Константин Хабенский («Время первых», «Коллектор», «Метод», «Географ глобус пропил»), Виктория Исакова («Ученик», «Оттепель», «Кто-нибудь видел мою девчонку?», «Человек из Подольска») и Юлия Пересильд («Битва за Севастополь», «Подсадной», «Невеста»).

Анна Меликян призналась, что источником вдохновения для фильма стала икона «Троица» Андрея Рублева. Иконописец в своей работе изображает трех ангелов. Меликян также решила сосредоточиться лишь на трех героях, чтобы наиболее точно раскрыть их внутренние переживания. В этом ей помогли операторские решения Николая Желудовича. Режиссер также добавила, что для нее было важно поговорить о любви, которая, по ее мнению, созвучна с работой Рублева.

Многие критики отметили, что Москва и Санкт-Петербург также являются героями картины. Главному герою необходимо выбрать между суматошной предприимчивой Москвой и романтичным культурным Петербургом.

В фильме важное место занимает образ воды. Именно она олицетворяет внутреннее состояние главное героя.

Это первое сотрудничество актрисы Юлии Пересильд и Анны Меликян.

В фильме можно услышать стихотворение советской поэтессы Вероники Тушновой «Хмурую землю стужа сковала».

Муж, жена и другая женщина. В кадре только трое.

6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 3 декабря 2020
Премьера в мире 3 декабря 2020
Возраст 16+
Прокатчик Disney Studios
Режиссер
Анна Меликян
Анна Меликян
В ролях
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Виктория Исакова
Виктория Исакова
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Трое 2 постера
Кинофестиваль Кинотавр Приз за лучшую операторскую работу
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Наша рецензия
На кинофестивале «Темные ночи» в Таллине показали новый фильм Анны Меликян. В центре сюжета супружеская пара, в размеренной жизни которой появляется третий человек. Рассказываем, как Меликян смогла неожиданно глубоко и нестандартно превратить банальную тему в запоминающуюся историю.  Александр Сашин (Константин Хабенский) построил в Москве успешную карьеру, которая со временем стала ему претить. После очередной церемонии награждения в Петербурге массивная награда буквально…
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User 10 декабря 2020, 12:07
Вообще не стоит идти и терять время. Ушла раньше
am 9 декабря 2020, 15:24
Мне кажется это должна быть отличная история
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8 декабря 2020 16:04
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