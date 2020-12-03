Трое, 2020

Любовный треугольник в новом фильме Анны Меликян.

Действие фильма происходит сразу в двух российских городах — Москве и Санкт-Петербурге. В центре картины супружеская пара — Александр (Константин Хабенский) и Злата (Виктория Исакова), в семейной жизни которых появляется третья женщина (Юлия Пересильд).

Александр Сашин — довольно известный российский телеведущий, который сталкивается с кризисом среднего возраста. Его успех не приносит ему должной радости, а от былого семейного счастья почти ничего не осталось. Он жалуется, что в жизни слишком много соблазнов и совсем мало поэзии. Как раз в это время он встречает Веронику Гущину — поэтессу и экскурсовода. Вероника появляется в жизни Александра в самый нужный момент. Ведь герою настолько все осточертело, что он пытается утопиться с собственной наградой. Вероника вносит в его жизнь новый смысл, у них начинается роман. Сама поэтесса влюбляется без оглядки, уверенная, что это судьба, ведь у Александра даже день рождения в тот же день, что и у нее.

Жена героя, Злата Ямпольская, работает веб-психологом и уже достаточно давно не может забеременеть. Заметив, что муж сменил пароль на телефоне, она начинает подозревать неладное в поведении Саши и пытается спасти брак. Когда Злате наконец все станет известно, герои истории окончательно запутаются в своих взаимоотношениях.

На протяжении всей картины мы видим в кадре только троих: мужа, жену и любовницу. С помощью такого ракурса Анна Меликян полностью концентрирует внимание зрителя на истории трех персонажей, пока остальные актеры остаются за кадром или появляются в расфокусе.