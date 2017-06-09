Гарри Флюдеру приходится отменить свадьбу с любимой девушкой, когда он выясняет, что невеста изменяет ему с одним из его приятелей. Вместо того, чтобы отказываться от медового месяца, Гарри едет на тропический остров со своим другом Боуи, где парней ждут безумные приключения.

Жизнь Гарри Флюдера складывается вполне успешно: у него есть любимая работа, преданные друзья и идеальная невеста. Всё неожиданно меняется, когда Гарри обнаруживает, что возлюбленная изменяет ему с одним из его ближайших приятелей. В отчаянии Флюдер отменяет свадьбу и тщетно пытается понять, что и когда он сделал не так, чтобы заслужить такое предательство.

Когда Боуи, свидетель на несостоявшемся торжестве, предлагает Гарри вместо медового месяца отправиться на тот же тропический остров, чтобы оторваться по полной и отвлечься от грустных мыслей, Флюдер решает, что это хорошая идея. Теперь двоих приятелей ждут безбашенные приключения, череда нелепых ситуаций и, возможно, новое счастье.