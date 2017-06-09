Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Случайный тропический рай
4.3 Рейтинг IMDb: 4.5
Случайный тропический рай

Random Tropical Paradise 18+
О фильме

Гарри Флюдеру приходится отменить свадьбу с любимой девушкой, когда он выясняет, что невеста изменяет ему с одним из его приятелей. Вместо того, чтобы отказываться от медового месяца, Гарри едет на тропический остров со своим другом Боуи, где парней ждут безумные приключения.

Жизнь Гарри Флюдера складывается вполне успешно: у него есть любимая работа, преданные друзья и идеальная невеста. Всё неожиданно меняется, когда Гарри обнаруживает, что возлюбленная изменяет ему с одним из его ближайших приятелей. В отчаянии Флюдер отменяет свадьбу и тщетно пытается понять, что и когда он сделал не так, чтобы заслужить такое предательство.

Когда Боуи, свидетель на несостоявшемся торжестве, предлагает Гарри вместо медового месяца отправиться на тот же тропический остров, чтобы оторваться по полной и отвлечься от грустных мыслей, Флюдер решает, что это хорошая идея. Теперь двоих приятелей ждут безбашенные приключения, череда нелепых ситуаций и, возможно, новое счастье.

 

Страна США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 5 ноября 2021
Премьера в мире 9 июня 2017
9 июня 2017 США
Производство Shabash Films, Grandex Productions
Другие названия
Random Tropical Paradise, Miesiąc miodowy z kumplem
Режиссер
Санжив Сирпал
В ролях
Альфонсо МакОли
Альфонсо МакОли
Брайан Гринберг
Брайан Гринберг
Джо Пантольяно
Джо Пантольяно
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

4.3
Оцените 11 голосов
4.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
