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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Фэнтези 2018

Рейтинг фильмов в жанре фэнтези 2018 года

Мирай из будущего
1 Мирай из будущего
анимация, фэнтези, аниме 2018, Япония
7.7
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Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
2 Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
фэнтези 2018, США
7.7
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Смолфут
3 Смолфут
анимация, фэнтези, комедия, семейный 2018, США
7.5
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Tomb Raider: Лара Крофт
4 Tomb Raider: Лара Крофт
приключения, фэнтези, боевик 2018, США
7.5
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Остров собак
5 Остров собак
анимация, комедия, драма, фэнтези 2018, США
7.4
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Щелкунчик и четыре королевства
6 Щелкунчик и четыре королевства
фэнтези, семейный 2018, США
7.3
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Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
7 Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
комедия, фэнтези, приключения 2018, США
7.1
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Черновик
8 Черновик
боевик, фэнтези 2018, Россия
6.2
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Бугимен
9 Бугимен
ужасы, фэнтези, триллер 2018, Марокко / Франция
4.9
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Излом времени
10 Излом времени
приключения, семейный, фэнтези 2018, США
4.1
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Ходячий замок
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