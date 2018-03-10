«Излом времени»: Рецензия Киноафиши

Отроки во вселенной

Тайные места, фантомные друзья, бурная фантазия, замшелый эгоцентризм и нулевой уровень подготовки к столкновению с реальным миром - таков портрет американского подростка по версии Мадлен Л’Энгл. Американская писательница в своём подростковом фентези «Трещина во времени», говорят, описала свой собственный опыт взросления. И поскольку он изобилует фантастическими теориями, в основе которых лежит величайшая сила во вселенной - любовь, на роман обратила внимание студия Disney. Хочется сказать, зря. Но это слишком по-детски, отрицать всё без вдумчивых объяснений.

Кадр из фильма «Излом времени»

У Мэг в целом интересная жизнь. Она - юный гений, выросший в семье выдающихся ученых. Её сводный брат тоже чудо природы. Школьный красавчик явно к ней неравнодушен. Только вот папа 4 года назад куда-то пропал во время научного эксперимента (нет, он не прячется за книжными полками), и Мэг обозлилась на весь мир. И вот тогда на помощь приходят воины света (сейчас не смеяться) - три Миссис, которые проведут Мэг и её друзей через самые загадочные миры во вселенной и помогут найти отца.

Кадр из фильма «Излом времени»

Первое, что бросается в глаза в этом фильме, действительно сказочная красота и гладкость главной героини и её окружения. Юная Сторм Рейд если и похожа на аутсайдера, то только потому, что с её ногами в 12 девочки предпочитают мини, а не джинсы. И лично я не против такого образа, но вот только кажется и сама актриса уже неплохо себя знает, и её скорбь и боль на экране выглядят не слишком скорбно и болезненно. Куда интереснее наблюдать за троицей: Риз Уизерспун, Опра Уинфри и Минди Кейлинг. Три взрослых женщины как будто воспользовались предложенным проектом, чтобы реализовать свои собственные детские фантазии в духе «Если бы я была принцессой…». Вычурные платья, которые меняются после каждого перемещения из одного мира в другой, стразы вместо бровей, сложные причёски из длинных волос и вселенская мудрость в глазах и речах. Лучше всех с этой ролью, кстати, справляется не комичный живчик Уизерспун, а величавая Опра с отточеным годами ведения шоу выражением душевной боли на лице за простой народ.

Кадр из фильма «Излом времени»

Но главное, это не странные наряды, а действительно сказочная логика происходящего на экране. Для фильма с рейтингом 6+ «Излом времени» слишком перегружен событиями, персонажами, внутренними проблемами героев, - Мэг просто находка для психотерапевта, который пишет диссертацию. При этом диалоги в картине - сплошные сентенции, но без указания авторства. Если не считать Миссис Кто, которая подобно Бамблби выражает свои мысли исключительно с помощью уже готовых цитат. И такая лобовая подача раздражает уже взрослую аудиторию. Вот и получается: вы приходите с ребёнком, смотрите. Он запутался, вы взбесились.

Название

В целом весь фильм смотрится как одна большая цитата лучших эпизодов лучших образцов подросткового фентези (и немного Кристофера Нолана). И, кажется, это проблема не исходного материала, а самого времени. Возможно, сними кто-нибудь экранизацию «Трещины во времени» раньше, чем это сделала Ава ДюВерней и Джон Кент Харрисон (телефильм «Скачок во времени» вышел в 2003 году), мы бы сейчас молились на неё, а не на «Бесконечную историю». И рубленные фразы, вроде «Любовь - это правильная частота», не казались бы такими банальными. Но сейчас такая форма разговора с подрастающим поколением выглядит устаревшей (не путать со старомодной), несмотря на обилие графики и голливудских звёзд в кадре. Из актуального в «Изломе» лишь настойчивый акцент на женской силе, способной творить чудеса. Проще говоря, это трендовое феминистское кино. Которое так кстати вышло в российский прокат в Международный день женской солидарности. Только вот детям до этого тренда нет никакого дела, и билет в кармане куртки настойчиво напоминает: недавно вы провалились в трещину во времени и потеряли в ней два часа.

Вероника Скурихина

В российском прокате с 8 марта 2018 г

Расписание и покупка билетов на фильм «Излом времени»