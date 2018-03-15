«Tomb Raider: Лара Крофт»: Рецензия Киноафиши

Совсем другая Крофт

С тех пор как пропал лорд Ричард Крофт, прошло семь лет. Его дочь Лара живет в Лондоне и ведет тихий и неприметный образ жизни, обеспечивая себя самостоятельно. Девушка много тренируется, а физическую форму поддерживает, занимаясь доставкой еды. Ее опекун Анна Миллер приглашает Лару подписать документы, по которым все наследство Ричарда Крофта перейдет к дочери, но Лара отвлекается на китайскую головоломку, в которой ее отец спрятал подсказку, ведущую в семейный склеп. Она находит тайную комнату, где ее отец прятался от мира и искал путь в мир сверхъестественного, чтобы вновь встретиться с умершей супругой. Оказывается, что семь лет назад он как раз и отправился в экспедицию в поисках гробницы японской королевы Химико, которая, если верить мифам, обладала невероятной силой. Из этого путешествия он так и не вернулся. Найдя нужные зацепки и дневник отца, Лара отправляется в Гонконг на поиски корабля и капитана, которые помогут ей добраться до таинственного острова, где и потерялись следы лорда Крофта.

Фильм очень бойко начинается, эдаким женским вариантом «Рокки», благодаря чему можно рассмотреть впечатляющую физическую форму Алисии Викандер. А дальше уже пошло возвращение к корням, как у Бэтмена и многих других супергероев. Семейные ценности, отношения отцов и детей и прочее. Путешествия и приключения героев постоянно параллелят здесь с флэшбеками, чтобы продемонстрировать всю привязанность дочери к отцу. Кстати, заинтересовавшись главной, хоть и давно мертвой антагонисткой фильма, можно много интересного узнать про древнюю Японию и ту самую Химико, за останки которой главные герои готовы даже рискнуть своими жизнями.

Кадр из фильма «TombRaider: Лара Крофт»

Картину про первые достижения будущей расхитительницы гробниц поставил норвежец Роар Утхаугер, у которого за плечами настоящий национальный блокбастер «Волна». Картина выделялась на фоне других фильмов-катастроф минимумом спецэффектов и проработанностью героев. А вот сценарием обновленной «Лары Крофт» занималась Женева Робертсон-Дуорет. И это печально, т.к. главные проблемы фильма с Викандер как раз и строятся на плохо проработанном сюжете и слишком плоских героях. Уже становится страшно за будущие работы сценаристки - «Капитана Марвел» очередной истории из вселенной Marvel и возвращение «Шерлока Холмса» Гая Риччи. Ведь обе картины ожидаемы и хотелось бы, чтобы истории этих героев зрители смогли увидеть в кино еще не раз.

Кадр из фильма «TombRaider: Лара Крофт»

Приняла эстафету у Анджелины Джоли оскароносная Алисия Викандер - девушка эффектно смотрится в облегающей одежде, ей идут лук и пистолеты. Роль ее партнера по приключениям, капитана Лу Рена, исполнил Дэниэл Ву («Варкрафт», «Геошторм»), а представителем тайной организации, местной вариации Амбреллы из «Обители зла», хладнокровным и расчетливым Фогелем выступил Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмерка», «Мачете убивает»). Папу главной героини воплотил на экране Доминик Уэст («Квадрат», «Финансовый монстр»), а партию опекуна взяла на себя Кристин Скотт Томас («Только бог простит», «Вечеринка») – британские мастодонты авторского кино.

Кадр из фильма «TombRaider: Лара Крофт»

Оператор дилогии Kingsman Джордж Ричмонд снял новую версию «Лары Крофт» как экранизацию игры. Жаль, что пока так никто еще и не придумал, что нужно сделать, чтобы зрители тоже могли участвовать в процессе при просмотре: хватать, нажимать и перепрыгивать, а также спасаться бегством от неожиданных опасностей. Саундтреком занимался композитор «Безумного Макса: Дороги ярости» Junkie XL, и даже несмотря на то, что саундтрек напоминает сразу все прочие блокбастеры, музыка удачно аккомпанирует Викандер и компании.

Кадр из фильма «TombRaider: Лара Крофт»

В кино «Лара Крофт» смотрится достаточно увлекательно несмотря на то, что создатели не стали превращать фильм в аттракцион, где сцены экшна переходят друг в друга, пока все не завершается финальными титрами. Но здесь нет эпизодов, которые хотелось бы пересматривать (крышесносящих или перехватывающих дыхание зрителей). Хотя над идеей создателей о том, что любое действие героев (запрыгивание в проржавевший самолет или проникновение в еще неизведанную гробницу) ведет к новым проблемам. Поэтому если бы у проекта все-таки будет продолжение, было бы здорово, чтобы создатели добавили красочных, эффектных моментов, как те, которые выделяли фильмы с Анджелиной Джоли из общей массы. Вот только микрофинал могли бы и не показывать в трейлерах, сохранив должную интригу. Студия Marvel припасает их целых два после своих фильмов и уже приучили к этому зрителей, которые высиживают в кинозалах до последнего.

Кадр из фильма «TombRaider: Лара Крофт»

Картина «TombRaider: Лара Крофт» - это такая база, где есть значительные отличия от дилогии с Анджелиной Джоли и зачатки того, что можно использовать, в случае, если проект выгорит, сможет понравиться кинозрителям и, возможно, окупит хоть часть затрат на себя. У фильма есть бойкая картинка и эпизоды, буквально повторяющие игровые моменты любимой многими одноименной игры. А еще молодая актриса в центре повествования, которую вряд ли в ближайшие годы авторское кино полностью переманит к себе, форсажеподобный саундтрек и миллион загадок, на которые могут повестись зрители. Если, конечно, фильм справится со всеми шероховатостями первой части – излишним драматизмом, подробнейшим повествованием, обретет хотя бы зачатки юмора, которого явно не хватило в этот раз. Очень хочется видеть побольше интересных известных актеров в необычных образах. Миллион загадок и впечатляющих экшн-эпизодов, чтобы оправдать билеты в 3D и IMAXзалы, и найдутся постановщики, которые, как и Роар Утхаугер не потеряются, создавая дорогой блокбастер для нужд заскучавшей кинопублики.

Кадр из фильма «TombRaider: Лара Крофт»

И, наверное, о самом важном и опасном. Что же лучше сделать, пересмотреть фильмы с Джоли или все-таки поверить в новую версию и принять Викандер? И дело даже не в размере груди и других частях тела актрис. Вначале двухтысячных «Расхитительница гробниц» смотрелась новаторски, Джоли еще была не замылена во всем подряд. А благодаря саундтреку, актерам (Джон Войт и Дэниэл Крэйг) и наглому обращению с историей приключения Лары проходили на одном дыхании. Правда, многое подпортил пытавшийся повторить успех первой части сиквел картины «Колыбель жизни», в котором компанию Крофт составлял Джерард Батлер. Но заигрывание с горой спецэффектов и масштаб лишь вывели на первый план банальностью и идиотизм самой идеи – противоборства с коробкой Пандоры. Критики фильм уничтожили, а зрители решили лучше поиграть в игрушечную Лару, чем тратить деньги на совершенно лишний фильм. Что же касается нового пришествия, то Алисия Викандер с ее прошлым в авторском кино несколько странно смотрится в блокбастере. А сам фильм получился слишком драматичным и минимальным в плане спецэффектов и экшна. Благодаря 3D и IMAX у фильма, конечно, появились своеобразные бонусы, кинотеатральный звук, так и огромный экран, заполняющий весь обзор, мало что может заменить. Но по сути, проще всего намутить вкусностей, прилечь на любимый диван и окунуться в историю Лары Крофт образца начала двухтысячных, и настроение поднимет и воспоминаний приятных навеет.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 15 марта 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «TombRaider: Лара Крофт»