«Черновик»: Рецензия Киноафиши

Тебе срочно нужен апгрейд! (с)

О том, что он избранный, что таких, как он – один на двадцать тысяч, Кириллу Максимову сообщили как-то уж совсем неожиданно. Сообщили жестко, без всяких поблажек. В один не самый прекрасный вечер он просто пришел домой – а дома не оказалось. В его квартире жила какая-то расфуфыренная блондинка (дюже вредная), и, судя по документам, жила она там давно. Соседи Кирилла не вспомнили, любимый пес – не признал. Отказались общаться с «незнакомцем» и коллеги по работе, которые еще вера пели Максимову дифирамбы. А всё почему? – Потому что у избранных не должно быть родственников и знакомых. Избранных стирают из прошлой жизни, из них делают функционалов. Кирилла, кстати, превратили в таможенника. И теперь он слуга своей функции: он открывает проходы между мирами и регистрирует тех, кто по этим мирам путешествует…

Кадр из фильма «Черновик»

Книги Сергея Лукьяненко – лакомый кусок для наших кинематографистов. В очередь за экранизацией его романов они выстроились давно. Но вот что удивительно: после триумфа «Ночного» и «Дневного» «Дозоров» Тимура Бекмамбетова (они вышли в прокат в 2004-м и в 2006-м), до кинозалов добрался только «Азирис Нуна» Олега Компасова (2006), а дальше дело как-то застопорилось. Фильмам по мотивам книг Лукьяненко патологически не везло: «Лабиринт отражений», «Рыцарь сорока островов», «Кредо», «Мальчик и тьма» – ни один из этих проектов так и не состоялся. Правда, время от времени всплывают слухи о третьем «Дозоре», но… но, как говорится, слухами сыт не будешь.

Кадр из фильма «Черновик»

Почему же так происходит? На самом деле, причин у подобного фиаско несколько и все они лежат на поверхности. Снимать фэнтези – дело жутко затратное, и у нас для этого нет ни бюджета, ни опыта, ни специалистов. То есть, конечно, снять нечто проходное, в принципе, можно. А вот если амбиции толкают авторов сделать фильм, хоть как-то конкурентоспособный на фоне голливудских аналогов, – то это уже проблема. И дело не только в «битве бюджетов» (в Голливуде цена подобных проектов начинается с суммы в $150 миллионов, тогда как Федор Бондарчук снял «Притяжение» за $6 миллионов). Проблема в банальном отсутствии «школы». И в слабости индустрии, конечно. Впрочем, если ничего не делать – то ничего и не будет.

Кадр из фильма «Черновик»

Другая причина сложности экранизаций романов Лукьяненко – сами романы. В каждом из них – сложнейшая многоуровневая структура со множеством разветвлений, с подробными правилами игры и так далее. И превратить это «ветвистое древо» во внятный и динамичный сценарий – задачка не из простых. Бекмамбетову это удалось. Удастся ли другим – вопрос сложный. В принципе, не отвечает на него и «Черновик», который тоже спотыкается об эту проблему, как юный марафонец о внеплановую корягу. Впрочем, давайте-ка по порядку. Ибо «Черновик» (в отличии от других «бегунов») до финиша всё же дошел: авторы сумели выкрутиться из почти безнадежной ситуации, что уже само по себе заслуживает уважения.

Кадр из фильма «Черновик»

Чем «Черновик» интересен? Прежде всего разницей миров, которые он создает. Так, есть среди них и «пляжная Москва», и «тоталитарное государство» (где каждый homo sapiens превращается в бессловесную скотину). «Сквозит из всех щелей» и тема взаимоотношения между человеком и государством, между власть имущими и подчиненными, хотя сам режиссер (Сергей Мокрицкий) всячески открещивается от каких-либо разговоров по этому поводу, утверждая, что снимал фильм исключительно о любви. Есть в фильме и много симпатичных придумок, например, стреляющие матрешки, необычный вид транспорта в Кимгиме и так далее.

Кадр из фильма «Черновик»

При всем при этом «Черновик», не моргнув, смачно наступает на ту мину, на которой подорвался уже не один десяток отечественных проектов. Продюсеры решили снимать одновременно и фильм, и сериал – из-за чего разошлось по швам даже то, что могло бы остаться целым. Герои время от времени ведут себя очень странно, их смена поведения немотивированна (например, зачем и почему Аня вдруг начинает принимать ухаживания незнакомого ей таможенника, и что происходит у нее с персонажем, которого играет Евгений Цыганов?). Фильм то двигается вперед толчками, то пробуксовывает на месте, некоторые сюжетные линии обрываются буквально на полуслове, ну и так далее. И все эти «прелести» – следствие того, что в основе проекта лежал сериал, который сокращали до полного метра.

Кадр из фильма «Черновик»

Впрочем, «неровность» – ключевое слово для «Черновика». Шикарно прописанные и не менее шикарно поставленные батальные сцены здесь чередуются с банальной «стрелялкой», отличная компьютерная графика – с примитивными ляпами. При этом выдумка авторов ограничена бюджетом, как герой поводком. Да, поводок этот не такой уж короткий (в плане визуальном фильм смотрится очень прилично), но возьмем тот же Кимгим. Чем он отличается от нашей Москвы? – Цветом Кремля да летающим дирижаблем. Не мало ли для создания иного мира?! Если сомневаетесь – вспомните хоть «Пятый элемент», что ли…

Кадр из фильма «Черновик»

Еще одна загадка картины – ее саундтрек. На что рассчитывали авторы картины, включив в нее аж три (!) песни Леонида Агутина, гадать не берусь. Нет, я не хочу сказать, что песни Агутина – это плохо. Наоборот. Но тут же дело вовсе не в симпатиях или антипатиях. Фоновая поп-музыка начала 2000х – да вы серьезно? Или это попытка расширить аудиторию молодежного (!) проекта за счет более возрастного саундтрека? Не самый беспроигрышный ход, если уж честно. В общем, слишком уж много «но». Особенно для проекта с такими амбициями и таким масштабом. А задумка-то интересная – тут не поспоришь. С другой стороны, это же черновик – подождем-ка чистовика. Хотя апгрейд не помешал бы и «Черновику».

Вера Аленушкина

В российском прокате с 25 мая

Расписание и покупка билетов на фильм «Черновик»