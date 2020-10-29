Как Надя пошла за водкой, 2020

Две сестры Надя и Валя привыкли все делать вместе. Несмотря на разницу в возрасте и характере, девушки буквально души не чают друг в друге. Однако их личная идиллия оказывается под угрозой, когда в жизни девушек появляется Алексей, уставший от жизни женатик, сбежавший от законной супруги.

Режиссером комедии «Как Надя пошла за водкой» стал Владимир Мирзоев, знакомый зрителям по фильмам «Борис Годунов» и «Время женщин». В прошлом году он также поставил новую версию «Вишневого сада» с Александром Петровым в главных ролях. Сценарий к картине написала Ирина Васьковская («Время женщин»). Главные женские роли исполнили Евгения Соляных («Измены», «Глухарь») и Надежда Игошина («Кухня», «Мир! Дружба! Жвачка!»). Главная мужская роль досталась известному российскому актеру Евгению Цыганову, который снискал большую любовь зрителей своими ролями в картинах «Неадекватные люди», «Прогулка», «Брестская крепость».

Надя и Валя приходятся друг другу сестрами. Однако они совершенно не похожи: Надя (Евгения Соляных) — легкая на подъем, веселая и очень активная, а Валя (Надежда Игошина) — очень серьезная и ответственная. Однажды Надя возвращается с очередной вечеринки в компании молодого человека. Им оказывается Алексей (Евгений Цыганов) — женатый мужчина, который глубоко несчастлив в своем браке. Он очень хочет уйти от нелюбимой и крайне деспотичной жены, но не понимает, как это сделать. В итоге сестры решают всеми правдами и неправдами выманить Алексея из оков законной супруги и навсегда привязать его к себе.