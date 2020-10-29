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Как Надя пошла за водкой Как Надя пошла за водкой
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Как Надя пошла за водкой, 2020

2020 / Россия
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Драма о сестрах, которые пытаются спасти одного мужчину от несчастного брака.
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Две сестры Надя и Валя привыкли все делать вместе. Несмотря на разницу в возрасте и характере, девушки буквально души не чают друг в друге. Однако их личная идиллия оказывается под угрозой, когда в жизни девушек появляется Алексей, уставший от жизни женатик, сбежавший от законной супруги.

Режиссером комедии «Как Надя пошла за водкой» стал Владимир Мирзоев, знакомый зрителям по фильмам «Борис Годунов» и «Время женщин». В прошлом году он также поставил новую версию «Вишневого сада» с Александром Петровым в главных ролях. Сценарий к картине написала Ирина Васьковская («Время женщин»). Главные женские роли исполнили Евгения Соляных («Измены», «Глухарь») и Надежда Игошина («Кухня», «Мир! Дружба! Жвачка!»). Главная мужская роль досталась известному российскому актеру Евгению Цыганову, который снискал большую любовь зрителей своими ролями в картинах «Неадекватные люди», «Прогулка», «Брестская крепость».

Надя и Валя приходятся друг другу сестрами. Однако они совершенно не похожи: Надя (Евгения Соляных) — легкая на подъем, веселая и очень активная, а Валя (Надежда Игошина) — очень серьезная и ответственная. Однажды Надя возвращается с очередной вечеринки в компании молодого человека. Им оказывается Алексей (Евгений Цыганов) — женатый мужчина, который глубоко несчастлив в своем браке. Он очень хочет уйти от нелюбимой и крайне деспотичной жены, но не понимает, как это сделать. В итоге сестры решают всеми правдами и неправдами выманить Алексея из оков законной супруги и навсегда привязать его к себе.

 

Фильм «Как Надя пошла за водкой» был впервые показан на фестивале «Амурская осень» в сентябре 2020 года.

Это третий совместный проект Цыганова и Мирзоева. До этого они уже работали вместе над фильмами «Русская смерть» и «Время женщин».

Две сестры Надя и Валя не теряют надежды встретить того самого мужчину, но не ожидают, что придётся стать конкурентками и делить избранника между собой. Конкуренция их продолжается пока они не узнают, что избранник находится в браке без любви. Узнав это, сестры объединяются и пытаются вытащить его из капкана и вернуть к нормальной жизни.

мало голосов Оцените
3 голоса
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 29 октября 2020
Премьера в мире 29 октября 2020
Возраст 18+
Прокатчик Ten Letters
Режиссер
Владимир Мирзоев
Владимир Мирзоев
В ролях
Евгения Соляных
Евгения Соляных
Яна Троянова
Яна Троянова
Надежда Игошина
Надежда Игошина
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Дарья Емельянова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Как Надя пошла за водкой 1 постер
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Как Надя пошла за водкой смотреть онлайн

Как Надя пошла за водкой
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Две сестры, Валя (Евгения Соляных) и Надя (Надежда Игошина), живут вместе на даче. Жизнь, кажется, не задалась у обеих. Разбитная Надя жалеет, что они продали квартиру в городе, и теперь каждые выходные заливает тоску на вечеринках. Валя занимается в принципе тем же, но в одиночестве, в антураже  дачи, потолок которой вот-вот рухнет им на голову. Однажды Надя притащит с пьянки Алексея (Евгений Цыганов), а Валя решит, что они обязаны его спасти от той жизни, в которую он сам себя…
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tanita_ru 7 ноября 2020, 10:44
Мне фильм не понравился. Я люблю российское кино, когда в нем поднимаются серьезные темы, но то, о чем это фильм совсем мне не близко. Все трое… Читать дальше…
User 14 января 2021, 14:43
Более нудного и неинтересного фильма не могу представить. Игошиной стоит сыграть в хорошей картине, а не в такой.
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3 голоса
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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Хронос
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Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Финальный аккорд
Финальный аккорд
2021, Великобритания, криминал, музыка, мелодрама
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
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