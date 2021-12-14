Ирина Пегова родилась 18 июня 1978 года в Горьковской области в семье знаменитого спортсмена. Родители страстно желали, чтобы дочь продолжила семейную традицию, посвятив себя спорту. Маленькая Ира осваивала плавание, лыжи, коньки, верховую езду и фехтование. Однако, чтобы дочь развивалась со всех сторон, родители отдали ее еще и на класс скрипки. После первых успешных выступлений Ира задумалась о музыкальной карьере. Девушка ходила в музыкальную студию, начала записывать песни собственного сочинения и даже гастролировать. Чтобы продолжить певческую деятельность, Ира поступила в театральный.

Когда Пегова училась на втором курсе, в училище нанес визит Петр Фоменко со своей театральной студией. Ему понравилась Ирина, и вскоре девушка поступила в его мастерскую на факультет режиссуры в ГИТИС. В 2001 году она стала полноправной актрисой «Мастерской Петра Фоменко» и сыграла там во множестве постановок. А через год дебютировала и на экране, появившись в картине «Спартак и Калашников», после которой Алексей Учитель позвал ее исполнить роль Ольги в знаменитой картине «Прогулка».

Ира была замужем за актером Дмитрием Орловым, звездная чета воспитывала дочь Таню. Спустя семь лет супруги развелись. По словам Дмитрия, Ирина мало времени уделяла семье, предпочитая всю себя отдавать карьере.

В 2020 году Ирина Пегова стала участницей телешоу «Ледниковый период» на Первом канале. Ее партнером стал фигурист Алексей Тихонов. Актриса призналась, что это было трудным для нее решением, поскольку она почти не умела кататься на коньках.