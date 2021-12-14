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Ирина Пегова

Ирина Пегова
Ирина Пегова
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Дата рождения
18 июня 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Выкса, СССР (Россия)
Рост
155 см
Биография Ирины Пеговой

Ирина Пегова родилась 18 июня 1978 года в Горьковской области в семье знаменитого спортсмена. Родители страстно желали, чтобы дочь продолжила семейную традицию, посвятив себя спорту. Маленькая Ира осваивала плавание, лыжи, коньки, верховую езду и фехтование. Однако, чтобы дочь развивалась со всех сторон, родители отдали ее еще и на класс скрипки. После первых успешных выступлений Ира задумалась о музыкальной карьере. Девушка ходила в музыкальную студию, начала записывать песни собственного сочинения и даже гастролировать. Чтобы продолжить певческую деятельность, Ира поступила в театральный.

Когда Пегова училась на втором курсе, в училище нанес визит Петр Фоменко со своей театральной студией. Ему понравилась Ирина, и вскоре девушка поступила в его мастерскую на факультет режиссуры в ГИТИС. В 2001 году она стала полноправной актрисой «Мастерской Петра Фоменко» и сыграла там во множестве постановок. А через год дебютировала и на экране, появившись в картине «Спартак и Калашников», после которой Алексей Учитель позвал ее исполнить роль Ольги в знаменитой картине «Прогулка».

Ира была замужем за актером Дмитрием Орловым, звездная чета воспитывала дочь Таню. Спустя семь лет супруги развелись. По словам Дмитрия, Ирина мало времени уделяла семье, предпочитая всю себя отдавать карьере.

В 2020 году Ирина Пегова стала участницей телешоу «Ледниковый период» на Первом канале. Ее партнером стал фигурист Алексей Тихонов. Актриса призналась, что это было трудным для нее решением, поскольку она почти не умела кататься на коньках.

Интересные факты о Ирине Пеговой
  • В детстве Ира попала на конкурс «Хочу стать звездой», после которого какое-то время яро стремилась к карьере певицы. Ее кумиром была французская исполнительница Эдит Пиаф;
  • Родители не поддерживали артистические устремления дочери. Чтобы они смирились с ее выбором, ей пришлось поступить в политех и только потом в театральное училище;
  • Для того чтобы отправиться в Москву и поступить в ГИТИС, девушка долго собирала деньги. Ира даже работала вечерами уборщицей в своем театральном училище;
  • За роль Ольги в «Прогулке» Учителя Пегова получила «Золотого орла» и была удостоена награды фестиваля «Окно в Европу». Актриса не ожидала таких высоких отзывов на эту киноработу и была приятно удивлена.
Фильмография Ирины Пеговой
Тайна амулета
Тайна амулета
семейный 2022, Россия
0.0
Родные
Родные
комедия 2021, Россия
7.0
Свингеры
Свингеры
комедия, мелодрама 2021, Россия
7.0
Белка и Стрелка. Карибская тайна
Белка и Стрелка. Карибская тайна
анимация, семейный, комедия, приключения 2020, Россия
5.0
Только серьезные отношения
Только серьезные отношения
мелодрама, комедия 2020, Россия
0.0
От печали до радости
От печали до радости
драма, мелодрама, семейный 2019, Россия
5.0
Дорогой папа
Дорогой папа
комедия 2019, Россия
6.0
Главбух. История одной фирмы
Главбух. История одной фирмы
комедия, драма 2019, Россия
4.0
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Ирина Пегова соблазняет Илью Носкова в эксклюзивном отрывке из комедии «Свингеры» Немного о том, как оживить угасающую страсть. 
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14 декабря 2021 17:16
Вышел трейлер российской новогодней комедии «Свингеры» с Дмитрием Нагиевым и Ириной Пегов Премьера фильма запланирована на 25 ноября.
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1 сентября 2021 14:33
Сериал по роману Алексея Иванова «Пищеблок» получил новый трейлер До премьеры осталось меньше месяца.
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29 апреля 2021 14:44
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21 июля 2022 12:00
Постройневшая брюнетка: изменившаяся до неузнаваемости Пегова удивила россиян Актриса не побоялась резких перемен.
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8 июля 2022 13:30
Вид сверху: 44-летняя Пегова блеснула откровенным декольте Поклонники не оставили без внимания преображение артистки.
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28 июня 2022 18:15
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