«Проводник»: Рецензия Киноафиши

Свет в конце туннеля

Детективных историй с маньяками, привидениями и красивыми девушками, ищущими покоя, очень давно не было в наших краях, не считая сериалов и книг, тем более российского производства. «Проводник» - запутанная история маньяка и жертвы, развернувшаяся на несколько десятилетий. И когда, казалось бы, зло побеждено, оно возвращается. Или это только лишь кажется главной героине, и жертвы снова заполняют неназванный город N.

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Девушка Катя живет тихой и мирной жизнью. Из остального населения их города ее выделяет лишь ее дар. Она видит и может общаться с усопшими, помогает им завершать мирские дела, за что они делятся с ней деньгами и информацией. В один не очень удачный для нее день Катя обнаруживает труп девушки, история которой оказывается лишь верхушкой айсберга. Полиция очень заинтересовывается ее талантами, а когда у нее пропадает сестра, начинает подозревать и саму Катю, учитывая ее прошлое, которое она частично провела в психушке. Девушке самой приходиться взяться за расследование, так как мало кто верит, что ее сестра вообще существует. Кроме этого, оказывается, что в городе орудует маньяк, убивающих молодых, красивых, а найти его и наказать может лишь Катя, потому что они уже когда-то очень давно встречались и она знает, где искать его и сестру.

Кадр из фильма «Проводник»

Создатели «Проводника» очень хорошо понимали, чего они хотят в итоге добиться. Их фильм состоит из очень простой конструкции, которая разрастается и обретает цвет за счет визуального ряда (неон, привидения и видения Кати)и кровавости. Проект полностью оправдывает свой возрастной рейтинг и музыку, которая навевает на мысли о лучших представителях жанра. Причем интересно, авторы «Проводника» так и не стали уходить в нынче очень популярный жанр ужастика, оставшись на уровне триллера с элементами драмы и детектива.

Кадр из фильма «Проводник»

Просто невозможно пройти мимо мест, где снимался «Проводник». Это и жуткий дом с листвой вместо пола, где происходят убийства и жил когда-то маньяк, и кладбище, куда ж без него в историях про призраков, причем их здесь два, еще есть автомобильное кладбище, от которого тоже бросает в дрожь. Иногда, чтобы отвлечься от постоянно преследующих и что-то хотящих призраков, Катя занимается традиционным русским выпиванием, что позволяет ей хоть на время перестать их видеть. Но всегда возвращается, так как ищет искупления из-за смерти родителей, а еще пытается встретиться с ними, и неважно, на каком свете это получится.

Кадр из фильма «Проводник»

Катю и ее сестру Ларису, благо они близняшки, сыграла Саша Бортич («Неуловимые»), а ее уменьшенную копию - Марта Тимофеева («Гоголь»). Полицейскими стали Владимир Яглыч («Ночная смена») и Евгений Цыганов («Человек, который удивил всех»). Александр Робак («Живой») вновь стал привидением, а патологоанатома сыграл Константин Мурзенко («Самка»). Того самого «проводника» по роду деятельности, а по жизни маньяка изобразил Евгений Харитонов («История одного назначения»).

Кадр из фильма «Проводник»

Фильм «Проводник» - сочетание «Московских сумерек», «Снеговика» и «Девушки с татуировкой дракона», где все зло живет в людях, а в мире приведений все давно поделено и все стерильно. Создатели фильма разбросали по всей картине множество символов, параллелей с классическими жутиковыми фильмами. Здесь у каждого есть свое прошлое, и все могут оказаться сумасшедшими, убивающими девушек для развлечения. «Проводник» может показаться простоватым, но с увлекательным визуальным рядом и интересными мыслями, зато финал - это просто фантастика, которая выводит картину совершенно на иной уровень, когда проходные картины оказываются ступенькой в качестве и увлекательности российских проектов.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 29 ноября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Проводник»