«Как Надя пошла за водкой»: Рецензия Киноафиши

Две сестры, Валя (Евгения Соляных) и Надя (Надежда Игошина), живут вместе на даче. Жизнь, кажется, не задалась у обеих. Разбитная Надя жалеет, что они продали квартиру в городе, и теперь каждые выходные заливает тоску на вечеринках. Валя занимается в принципе тем же, но в одиночестве, в антураже дачи, потолок которой вот-вот рухнет им на голову. Однажды Надя притащит с пьянки Алексея (Евгений Цыганов), а Валя решит, что они обязаны его спасти от той жизни, в которую он сам себя завёл.

Как Надя пошла за водкой

«Как Надя пошла за водкой» — пример того, как автор не может расстаться с тем или иным материалом. По сути, это дополненная версия новеллы Владимира Мирзоева «Русская смерть», вошедшая в альманах «Время женщин». Не похоже, что это просто перемонтированная версия со сценами, не вошедшими в короткий метр, скорее «Как Надя пошла за водкой» выглядит новой интерпретацией старого фильма с совсем новыми сценами.

Впрочем, интересующийся зритель может посмотреть «Русскую смерть» и сравнить с новым фильмом Мирзоева, излишний компаративизм в рецензии будет не совсем уместен, каждый фильм может отвечать сам за себя. И в отрыве от контекста альманаха «Как Надя пошла за водкой» — произведение вполне самостоятельное.

Как Надя пошла за водкой

Само шутливое название в сравнении с претенциозным «Русская смерть» уже говорит о некотором снижении пафоса (впрочем, уйдя из названия, эта фраза останется в ключевом диалоге фильма). Действительно, это скорее комедия, пускай и довольно хмурая, меланхоличная. Баланс драмы и комедии удерживается за счёт отличного кастинга. Соляных и Игошина из стереотипной пары оторва–ботанка создают вполне жизнеспособных героинь. Да, их отношения почти полностью основаны на агрессии разной степени пассивности, но смотреть на это, особенно со стороны, интересно. Но если в совсем выгоревших сёстрах, кажется, ещё теплится свет, то вот Алексей с концами окунулся в роль ведомого женщинами. Пожалуй, любой другой артист не смог бы добавить в этого сугубо неприятного типа хоть что-то приятное. Цыганову же не впервой играть слабого сомневающегося пьющего мужчину, и он снова делает его в чём-то даже привлекательным. Жаль только Яну Троянову: ей достался персонаж, слишком карикатурный, чтобы придать ему объём. Впрочем, поклонники актрисы всё равно будут рады её увидеть.

Как Надя пошла за водкой

«Как Надя пошла за водкой» — почти фильм-спектакль. Владимир Мирзоев, создавший множество театральных постановок, не раз использует в фильме почти театральные приёмы, подчёркивая условность происходящего, так же иногда работают многие реплики, как бы отпускаемые «в зал». Идти на этот фильм стоит тогда, когда подобная условность зрителю понятна и не вызывает отторжения. И, конечно, картину стоит смотреть любящим упомянутых выше артистов (других в фильме толком и нет): у них достаточно много экранного времени и забавных сцен.

Пётр Волошин