«Блондинка»: Рецензия Киноафиши

Питер, наши дни. Молодая девушка мчится по городу на велосипеде с одной работы на другую. Сначала она, как в «Похитителях велосипедов» де Сики, расклеивает листовки, затем моет окна в кафе и набирает на компьютере текст книги пожилой писательницы — все ради хоть какого-то заработка. Но настоящая страсть Иры — актерство. Ей 27, и она участвует в экспериментальном перформансе авторитарного режиссера Льва Николаевича, который руководит камерным театром и по совместительству крутит с ней роман. Для творческой девушки — то что нужно, ведь их отношения напоминают классические сюжеты ромкомов, в которых непременно должен быть токсичный партнер.

Про своих актрис Лев говорит, что они — глина, из которой он лепит произведение. И на этот раз в его «шедевре» у Иры главная роль и пронзительный монолог с мукой на лице. Однако даже любовные отношения не мешают Льву заменить актрису главной роли на блондинку. После театр и вовсе выгоняют на улицу за неуплату по аренде, а ее депрессивный возлюбленный трусливо покидает Питер. Тогда Ира решает сделать все, чтобы найти деньги, снять помещение, снова собрать всех вместе и все-таки показать первым зрителям их «Дикую утку» по драме Генрика Ибсена.

Российская премьера «Блондинки» состоялась на кинофестивале в Выборге, куда режиссер фильма Павел Мирзоев уже не раз привозил свои работы (« Как я стал... » с Павлом Табаковым и « Зови меня Дрозд » с Кириллом Кяро ). Мирзоев написал сценарий новой картины по мотивам одноименной киноповести Александра Володина 1984 года. Тем самым «Блондинка» продолжила ряд классических лент, которые переносили на экраны произведения драматурга. Среди них — « Осенний марафон » Георгия Данелия , « Пять вечеров » Никиты Михалкова и « С любимыми не расставайтесь » Павла Арсенова. Но на этот раз вышло по-современному дерзко: Мирзоев перенес место и время действия из Ленинграда 80-х в Петербург наших дней. Автор фильма выбрал исходный текст для своей будущей картины, когда размышлял о современных девушках, которые просто не могут жить по привычным стандартам и стремятся провести жизнь, как им хочется, не прислушиваясь к мнению окружающих. В результате героиня володинской повести получилась совсем новой.

Блондинка

В роли очаровательного мерзавца Льва, прямолинейного и жесткого, — Евгений Цыганов , у которого, как всегда, виртуозно получаются такие герои. При этом «Блондинка», можно сказать, продолжает ту часть фильмографии актера, которую условно можно назвать «Цыганов в Питере» (« Прогулка » и « Питер FM »). Правда, в новом фильме его герой оказывается лишь на втором плане. Главную роль здесь исполняет волшебная Дарья Жовнер , и она — настоящая звезда картины. В актерских кривляниях и немного вычурной пластике Жовнер не скатывается в пошлое переигрывание. Камера при этом жадно ловит ее крупные планы с манящей мимикой и по-театральному насыщенным перформансом. Особенно в сцене, в которой ее героиня читает стихи того же Володина.

По мнению мамы, школьной директрисы, Ира живет как-то не так: в карьере и личной жизни у нее полная неразбериха. Желая дочери счастья, она дает ей ценный совет: поменять цвет волос — только так можно привлечь внимание порядочного и надежного мужчины. И блондинки в фильме действительно получают все. Мать тут же находит свою любовь. Девушка из труппы театра добивается главной роли. С бывшим парнем Иры теперь белокурая красавица. И наконец, когда сама главная героиня перекрашивается и приходит в гости ко Льву, она знакомится там с его женой — тоже блондинкой.

Блондинка

Все эти неслучайные совпадения кажутся частью странноватого манифеста а-ля legally blonde. Но это только на первый взгляд. На деле фильм рассказывает историю девушки, которая, будучи интересной, неординарной личностью, искренне старается стать обычной. Но жить как все у нее не получается. Стремясь к условной нормальности, она не реализует талант, а вместо этого направляет свою энергию на другого человека, которого практически заставляет любить и творить.

Блондинка

В конечном итоге фильм рассказывает о любви и поиске себя языком володинского диалога с его узнаваемой лирической интонацией. Несмотря на то что от такой истории не стоит ждать абсолютного хеппи-энда, «Блондинка» оставляет после себя приятное позитивное чувство. Героиня буквально при помощи кусачек разрывает токсичную связь, и ее неразделенная любовь помогает ей обрести свободу, к которой она всегда стремилась. Она обретает себя, такую непохожую на других, творческую, легкую, темпераментную, избегающую традиционных паттернов «семья–работа». И цвет волос здесь, кажется, совсем ни при чем.