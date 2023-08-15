«Блондинка»: Рецензия Киноафиши
Светлая история юной актрисы, которая всю свою неуемную энергию направляет совсем не в то русло.
Питер, наши дни. Молодая девушка мчится по городу на велосипеде с одной работы на другую. Сначала она, как в «Похитителях велосипедов» де Сики, расклеивает листовки, затем моет окна в кафе и набирает на компьютере текст книги пожилой писательницы — все ради хоть какого-то заработка. Но настоящая страсть Иры — актерство. Ей 27, и она участвует в экспериментальном перформансе авторитарного режиссера Льва Николаевича, который руководит камерным театром и по совместительству крутит с ней роман. Для творческой девушки — то что нужно, ведь их отношения напоминают классические сюжеты ромкомов, в которых непременно должен быть токсичный партнер.
Про своих актрис Лев говорит, что они — глина, из которой он лепит произведение. И на этот раз в его «шедевре» у Иры главная роль и пронзительный монолог с мукой на лице. Однако даже любовные отношения не мешают Льву заменить актрису главной роли на блондинку. После театр и вовсе выгоняют на улицу за неуплату по аренде, а ее депрессивный возлюбленный трусливо покидает Питер. Тогда Ира решает сделать все, чтобы найти деньги, снять помещение, снова собрать всех вместе и все-таки показать первым зрителям их «Дикую утку» по драме Генрика Ибсена.
Российская премьера «Блондинки» состоялась на кинофестивале в Выборге, куда режиссер фильма Павел Мирзоев уже не раз привозил свои работы («Как я стал...» с Павлом Табаковым и «Зови меня Дрозд» с Кириллом Кяро). Мирзоев написал сценарий новой картины по мотивам одноименной киноповести Александра Володина 1984 года. Тем самым «Блондинка» продолжила ряд классических лент, которые переносили на экраны произведения драматурга. Среди них — «Осенний марафон» Георгия Данелия, «Пять вечеров» Никиты Михалкова и «С любимыми не расставайтесь» Павла Арсенова. Но на этот раз вышло по-современному дерзко: Мирзоев перенес место и время действия из Ленинграда 80-х в Петербург наших дней. Автор фильма выбрал исходный текст для своей будущей картины, когда размышлял о современных девушках, которые просто не могут жить по привычным стандартам и стремятся провести жизнь, как им хочется, не прислушиваясь к мнению окружающих. В результате героиня володинской повести получилась совсем новой.
В роли очаровательного мерзавца Льва, прямолинейного и жесткого, — Евгений Цыганов, у которого, как всегда, виртуозно получаются такие герои. При этом «Блондинка», можно сказать, продолжает ту часть фильмографии актера, которую условно можно назвать «Цыганов в Питере» («Прогулка» и «Питер FM»). Правда, в новом фильме его герой оказывается лишь на втором плане. Главную роль здесь исполняет волшебная Дарья Жовнер, и она — настоящая звезда картины. В актерских кривляниях и немного вычурной пластике Жовнер не скатывается в пошлое переигрывание. Камера при этом жадно ловит ее крупные планы с манящей мимикой и по-театральному насыщенным перформансом. Особенно в сцене, в которой ее героиня читает стихи того же Володина.
По мнению мамы, школьной директрисы, Ира живет как-то не так: в карьере и личной жизни у нее полная неразбериха. Желая дочери счастья, она дает ей ценный совет: поменять цвет волос — только так можно привлечь внимание порядочного и надежного мужчины. И блондинки в фильме действительно получают все. Мать тут же находит свою любовь. Девушка из труппы театра добивается главной роли. С бывшим парнем Иры теперь белокурая красавица. И наконец, когда сама главная героиня перекрашивается и приходит в гости ко Льву, она знакомится там с его женой — тоже блондинкой.
Все эти неслучайные совпадения кажутся частью странноватого манифеста а-ля legally blonde. Но это только на первый взгляд. На деле фильм рассказывает историю девушки, которая, будучи интересной, неординарной личностью, искренне старается стать обычной. Но жить как все у нее не получается. Стремясь к условной нормальности, она не реализует талант, а вместо этого направляет свою энергию на другого человека, которого практически заставляет любить и творить.
В конечном итоге фильм рассказывает о любви и поиске себя языком володинского диалога с его узнаваемой лирической интонацией. Несмотря на то что от такой истории не стоит ждать абсолютного хеппи-энда, «Блондинка» оставляет после себя приятное позитивное чувство. Героиня буквально при помощи кусачек разрывает токсичную связь, и ее неразделенная любовь помогает ей обрести свободу, к которой она всегда стремилась. Она обретает себя, такую непохожую на других, творческую, легкую, темпераментную, избегающую традиционных паттернов «семья–работа». И цвет волос здесь, кажется, совсем ни при чем.