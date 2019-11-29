«Тварь»: Рецензия Киноафиши

Российский хоррор – территория пока дикая, здесь правит энтузиазм, поэтому большие артисты заглядывают сюда не часто. В этом смысле участие Елены Лядовой и Владимира Вдовиченкова в хорроре режиссёра-дебютантки – настоящий прорыв для нашей индустрии. Жанр ужасов уверенно входит в мейнстрим, и это здорово.

Другая особенность картины в том, что она написана и снята женщинами. Идея фильма принадлежит режиссёру Ольге Городецкой, для которой это первый большой проект: до этого на её счету была только короткометражка «Погружение» (2015) об изнанке цифровых медиа. Известная писательница-фантаст Анна Старобинец написала по просьбе Ольги историю, которую Городецкая вместе со сценаристкой Марией Кабановой адаптировала для фильма. Сюжет о потере ребёнка для Старобинец во многом личный: в 2017-м она опубликовала нашумевший документальный роман «Посмотри на него» о том, как ей пришлось сделать аборт из-за опасений врачей.

Амбициозная команда не подвела: «Тварь» получилась эффектным и эффективным хоррором, пусть и не особо оригинальным. У Полины (Лядова) и Игоря (Вдовиченков) без вести пропадает единственный сын. Спустя три года мальчика всё не могут найти, и супруги решают усыновить ребёнка. В обветшалом околоправославном приюте они случайно находят озверевшего мальчика, а рядом с ним – труп застрелившегося дворника. Ребёнок явно не в себе, он скалится и подражает животным, но внутри Полины что-то ёкает, и они с мужем забирают его домой. Что будет дальше, легко догадаться.

Тварь

Первое, на что обращаешь внимание – это визуальная часть. Фильм чертовски красив: оператор Илья Овсенев выкладывается на полную, постпродакшн на высоте – картинка ни в чём не уступает голливудским хоррорам. Единственное, что немного раздражает – навязчивый символизм зеркальных поверхностей, на которые уж слишком напирают авторы. Жанровые сцены сделаны уверенно, их много, и они почти всегда срабатывают как надо. Вообще, найдёныш (Севастьян Бугаев), особенно с жутким гримом в начале, производит впечатление.

Куда клонят авторы, понятно сразу: родительская вина, двойничество, перенос, проекция, и всё это через призму христианства, но в этой простоте есть своя цельность, что и нужно мейнстримному хоррору. Вдовиченков и Лядова играют сносно, но не более. Особенно Лядова, которая всё время пучит глаза и вообще переигрывает. Кажется, многие актёры у нас пока ещё не очень понимают, как играть в хорроре: они забывают про полутона и в каждой сцене выдают драму на максималках. Зато со вторым планом в «Твари» полный порядок. Тут и невероятный Евгений Цыганов в кепи и фетре, и колоритная монахиня Роза Хаируллина, и простоватая соседка Анна Уколова со своими скелетами. Ещё бы авторы поработали над диалогами, было бы совсем хорошо. А так все говорят чеканными фразами из плохой прозы; иногда даже хочется выключить дубляж, а потом вспоминаешь…

Картина получилась бойкой и броской, но излишне прямолинейной. В «Твари» почти нет экспозиции: Городецкая сразу толкает героев в приют, словно боится не успеть. Вот был сын, вот пропал – давайте нового. Удивительно, что сценарий, к которому приложила руку Старобинец, так неаккуратно обходится с травмой: больнее всего горе бьёт в тишине и будничной рутине, а не в драматичных разборках. Жанровые сцены сделаны старательно, но без особой фантазии (кроме сцены в шкафу!), поэтому каждый раз метят в одну и ту же точку. Где-то в последней трети эффектные эпизоды окончательно перемалывают сценарий. Мы всё ещё понимаем, что происходит, но от психологизма и внутренней логики триллера ничего не остаётся – начинается христианская притча.

Конечно, главная претензия к фильму в том, что такое кино порядком устарело. В то время, когда главные хорроры момента экспериментируют с подачей и идеями, наши корабли по-прежнему бороздят просторы штампов и славного прошлого. Это заметно даже по социальным позициям персонажей: у Игоря есть работа, коллеги, родословная; у Полины же нет ничего, кроме материнского призвания. Взять ту же «дачу» героев, которая больше похожа на дизайнерский особняк: очевидная калька с американского пригорода второй половины XX века с его средним классом и традиционными ценностями.

Но это по гамбургскому, кинокритическому счёту. А если по жанровому, то фильм не разочарует. Если вам хочется посмотреть эффектный мистический хоррор без всяких скидок на страну происхождения, то «Тварь» – отличный выбор. Стильное, жуткое, увлекательное кино. И это мы ещё про финальный твист не сказали.

Евгений Ермакович