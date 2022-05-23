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Андрей Мерзликин – Фильмы

- Андрей Мерзликин – «Танки»

Андрей Мерзликин – Личная жизнь

Российский актер театра и кино, режиссер, телеведущий Андрей Ильич Мерзликин родился 24 марта 1973 года в городе Калининград (ныне - Королев) Московской области, РСФСР. Отец – Илья – работал водителем, мать Нина - бухгалтером. Младшая сестра – Елена.

В 1988 году Анрей окончил восьмилетнюю школу в посёлке Текстильщик. Поступил в Калининградский техникум космического машиностроения и технологии. Окончил его в 1992 году, получив специальность «радиотехник».

Андрей Мерзликин окончил с красным дипломом Государственную академию сферы быта и услуг в Москве (1996). В 1994 году поступил на актерский факультет ВГИКа, окончил обучение в 1998 году. Будучи студентом, снялся в лентах начинающих режиссеров: «Айлостера» Ольги Дарфи, «Новости» Ильи Хотиненко, «Как я провела лето» Натальи Погоничевой.

С 2001 года стал играть в труппе Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Играл разноплановые роли: Фигаро, Тяпкин-Ляпкин, Вершинин.

Андрей Мерзликин – Фильмы

Карьера артиста началась с небольших ролей в сериалах: «Дальнобойщики», «Леди Босс», «Команда», «Штрафбат». Прорывом для артиста стала роль Димона «Ошпаренного» в дебютной картине Петра Буслова «Бумер» (2003). В 2005 году артист сыграл небольшую роль – охранника Михалыча – в ленте Алексея Балабанова «Жмурки».

В 2010 году Андрей Мерзликин перенес на экран образ лейтенанта Андрея Кижеватова в историческом фильме «Брестская крепость» (режиссер Александр Котт). В ленте снялись: Геннадий Гарбук, Павел Деревянко, Александр Коршунов, Алексей Копашов, Александр Сапцов.

В 2011 году Мерзликин примерил образ Григория Отрепьева в драме «Борис Годунов» Владимира Мирзоева. Действие в картине перенесено в современную Россию. В нашумевшей ленте снялись Максим Суханов, Леонид Громов, Дмитрий Певцов, Михаил Козаков, Леонид Парфенов.

Роль второго плана досталась артисту в картинах Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2: Предстояние» (2010) и «Утомленные солнцем 2: Цитадель» (2011), в которых Мерзликин сыграл танкиста Колю.

В 2012 году артист снялся в роли организатора свадеб в новелле «Мир крепежа», входящую в картину «Рассказы» Михаила Сегала.

В 2012 году Андрей Мерзликин также представил свой режиссерский дебют – короткометражную художественную картину «GQ», снятую по сценарию Михаила Сегала. Лента участвовала в конкурсе короткометражных фильмов на фестивале «Кинотавр».

В 2014 году Мерзликин появился в американском сериале «Сын», в котором сыграл следователя Андрея Сафронова.

В 2015 году Мерзликин сыграл второстепенную роль в картине Петра Буслова «Родина».

В 2018 году состоялась премьера картины «Черновик» Сергея Мокрицкого – экранизации одноименного романа Сергея Лукьяненко. Андрей Мерзликин сыграл в картине одну из ключевых ролей – Феликса.

Андрей Мерзликин снялся в более чем 100 телевизионных и кинопроектах. Самые запоминающиеся образы артиста можно пронаблюдать в сериалах: «Трасса смерти», «Волчье солнце», «Молодежка», «Родина», «Хождение по мукам».

Андрей Мерзликин – «Танки»

В 2018 году Андрей Мерзликин сыграл главную роль в псевдоисторическом роудмуви «Танки» Кима Дружинина. За основу взята реальная историческая личность – конструктор легендарного танка Т-34 Михаил Кошкин. В 1940 году он организовал танкопробег в Москву, чтобы представить новую модель танка Иосифу Сталину. В картине снялись: Антон Филипенко, Аглая Тарасова, Дмитрий Поднозов, Сергей Стукалов. Российские кинокритики низко оценили ленту.

Андрей Мерзликин – Личная жизнь

С 2006 года Андрей Мерзликин женат на психологе Анне Осокиной. Анна является пресс-секретарем своего супруга. У Мерзликиных четверо детей: Фёдор, Серафима, Евдокия, Макар.