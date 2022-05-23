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Андрей Мерзликин

Andrey Merzlikin
Андрей Мерзликин
Андрей Мерзликин Andrey Merzlikin
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Дата рождения
24 марта 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Андрея Мерзликина

Содержание:
Андрей Мерзликин – Фильмы
  - Андрей Мерзликин – «Танки»
Андрей Мерзликин – Личная жизнь

Российский актер театра и кино, режиссер, телеведущий Андрей Ильич Мерзликин родился 24 марта 1973 года в городе Калининград (ныне - Королев) Московской области, РСФСР. Отец – Илья – работал водителем, мать Нина - бухгалтером. Младшая сестра – Елена.

В 1988 году Анрей окончил восьмилетнюю школу в посёлке Текстильщик. Поступил в Калининградский техникум космического машиностроения и технологии. Окончил его в 1992 году, получив специальность «радиотехник».

Андрей Мерзликин окончил с красным дипломом Государственную академию сферы быта и услуг в Москве (1996). В 1994 году поступил на актерский факультет ВГИКа, окончил обучение в 1998 году. Будучи студентом, снялся в лентах начинающих режиссеров: «Айлостера» Ольги Дарфи, «Новости» Ильи Хотиненко, «Как я провела лето» Натальи Погоничевой.

С 2001 года стал играть в труппе Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Играл разноплановые роли: Фигаро, Тяпкин-Ляпкин, Вершинин. 

Андрей Мерзликин – Фильмы

Карьера артиста началась с небольших ролей в сериалах: «Дальнобойщики», «Леди Босс», «Команда», «Штрафбат». Прорывом для артиста стала роль Димона «Ошпаренного» в дебютной картине Петра Буслова «Бумер» (2003). В 2005 году артист сыграл небольшую роль – охранника Михалыча – в ленте Алексея Балабанова «Жмурки».

В 2010 году Андрей Мерзликин перенес на экран образ лейтенанта Андрея Кижеватова в историческом фильме «Брестская крепость» (режиссер Александр Котт). В ленте снялись: Геннадий Гарбук, Павел Деревянко, Александр Коршунов, Алексей Копашов, Александр Сапцов.

В 2011 году Мерзликин примерил образ Григория Отрепьева в драме «Борис Годунов» Владимира Мирзоева. Действие в картине перенесено в современную Россию. В нашумевшей ленте снялись Максим Суханов, Леонид Громов, Дмитрий Певцов, Михаил Козаков, Леонид Парфенов.

Роль второго плана досталась артисту в картинах Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2: Предстояние» (2010) и «Утомленные солнцем 2: Цитадель» (2011), в которых Мерзликин сыграл танкиста Колю.

В 2012 году артист снялся в роли организатора свадеб в новелле «Мир крепежа», входящую в картину «Рассказы» Михаила Сегала.

В 2012 году Андрей Мерзликин также представил свой режиссерский дебют – короткометражную художественную картину «GQ», снятую по сценарию Михаила Сегала. Лента участвовала в конкурсе короткометражных фильмов на фестивале «Кинотавр».

В 2014 году Мерзликин появился в американском сериале «Сын», в котором сыграл следователя Андрея Сафронова.

В 2015 году Мерзликин сыграл второстепенную роль в картине Петра Буслова «Родина».

В 2018 году состоялась премьера картины «Черновик» Сергея Мокрицкого – экранизации одноименного романа Сергея Лукьяненко. Андрей Мерзликин сыграл в картине одну из ключевых ролей – Феликса.

Андрей Мерзликин снялся в более чем 100 телевизионных и кинопроектах. Самые запоминающиеся образы артиста можно пронаблюдать в сериалах: «Трасса смерти», «Волчье солнце», «Молодежка», «Родина», «Хождение по мукам».

Андрей Мерзликин – «Танки»

В 2018 году Андрей Мерзликин сыграл главную роль в псевдоисторическом роудмуви «Танки» Кима Дружинина. За основу взята реальная историческая личность – конструктор легендарного танка Т-34 Михаил Кошкин. В 1940 году он организовал танкопробег в Москву, чтобы представить новую модель танка Иосифу Сталину. В картине снялись: Антон Филипенко, Аглая Тарасова, Дмитрий Поднозов, Сергей Стукалов. Российские кинокритики низко оценили ленту.

Андрей Мерзликин – Личная жизнь

С 2006 года Андрей Мерзликин женат на психологе Анне Осокиной. Анна является пресс-секретарем своего супруга. У Мерзликиных четверо детей: Фёдор, Серафима, Евдокия, Макар.

Интересные факты о Андрее Мерзликине

Андрей Мерзликин хорошо катается на коньках.

Актер участвовал в озвучивании компьютерной игры «World of Tanks».

Кумиром в профессии для Мерзликина является Микки Рурк.

Фильмография Андрея Мерзликина
Илия Муромец
фэнтези 2023, Россия
0.0
Эпрон: Сокровища погибшего корабля
исторический 2022, Россия
0.0
Ночной режим. Фильм
триллер 2022, Россия
0.0
Первый Оскар
Первый Оскар
драма, исторический, военный 2022, Россия
7.0
Декабрь
Декабрь
драма, биография 2022, Россия
0.0
Архипелаг
Архипелаг
исторический, драма, мелодрама 2021, Россия
5.0
Я люблю короче
Я люблю короче
сборник 2021, Россия
0.0
Нахимовцы
Нахимовцы
семейный, комедия 2021, Россия
0.0
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