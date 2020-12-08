Неадекватные люди 2, 2019

Ровно десять лет назад в прокат вышла картина «Неадекватные люди», полнометражный дебют молодого режиссёра Романа Каримова, поставленный по его собственному сценарию. Фильм, снятый за фантастически маленькую сумму – всего 100 000 долларов, моментально обрел статус культового. Главные герои Виталий и Кристина в искрометном исполнении Ильи Любимова и Ингрид Олеринской покорили зрителя, явив на экране небывало реалистичных персонажей.
Романтическая история была смысловым центром первой части. Разочарованный в жизни, одинокий Виталий встречает Кристину, старшеклассницу с поразительно трезвым взглядом на мир, и оба они находят долгожданное спокойствие в компании друг друга, что, в общем-то, настоящий хэппи-энд для двух мятущихся сердец.
В сиквеле мы встречаем героев годы спустя. Они всё ещё вместе, но семейная идиллия дает сбой. Возможно, это всего лишь временная неурядица, а, может, дела куда печальней и в них замешана другая женщина, тем более у Кристины даже есть неприятные догадки, связанные с появлением в офисе Виталия новой молодой сотрудницы.
Так или иначе, союз, казавшийся когда-то ни больше ни меньше как идеальным, трещит по швам, и герои должны решить, хотят ли оставаться вместе.
Для Романа Каримова возвращение к собственным персонажам – это повод продолжить разговор о природе человеческих связей, в которых, конечно же, ничего не бывает очевидным и простым.
Зрителям, которые застали Кристину и Виталия в самом начале их отношений, новая встреча дарит возможность наблюдать их историю на длинной дистанции. А для тех, кто не знаком с парой, сиквел может стать хорошим аргументом в пользу просмотра первой картины.
Режиссер Роман Каримов признается, что о создании сиквела его много лет просили многочисленные поклонники первой части.
Сценарий к картине писал сам режиссер, но на этот раз в соавторстве с Яной Лебедевой. Это их третья совместная работа в кино, две предыдущие – «Гуляй, Вася!» (2016) и «Гуляй, Вася 2» (2020).
Илья Любимов считает, что всех персонажей оригинального фильма режиссер и сценарист Роман Каримов придумал из различных граней себя. Сам Каримов не отрицает такой интерпретации и говорит, что отношения героини Ингрид Олеринской с матерью он описывал, беря за основу взаимоотношения с собственной матерью.
Роман Каримов проводит параллель между дилогией «Неадекватные люди» и известной трилогией Ричарда Линклейтера, в которую входят «Перед рассветом» (1995), «Перед закатом» (2004) и «Перед полуночью» (2013). В каждой из трех картин Линклейтера развиваются отношения одной пары, сыгранной Жюли Дельпи и Итаном Хоуком, которую зритель застаёт раз в десять лет.
Для актрисы Ингрид Олеринской роль Кристины в «Неадекватных людях» стала дебютом. На тот момент девушка только окончила среднюю школу и не планировала связывать жизнь с кино, но всё изменилось, когда на улице ее заметила ассистентка Романа Каримова и предложила поучаствовать в пробах.
Кристина живет с Виталием тихой семейной жизнью, но ее саркастический взгляд на мир не совпадает с идеалами Виталия. Пока она занимается домашними делами, он все больше времени уделяет работе, и Кристина начинает подозревать, что это как-то связано с появлением в офисе его молодой помощницы Сони.