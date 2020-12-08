Неадекватные люди 2, 2019

Ровно десять лет назад в прокат вышла картина «Неадекватные люди», полнометражный дебют молодого режиссёра Романа Каримова, поставленный по его собственному сценарию. Фильм, снятый за фантастически маленькую сумму – всего 100 000 долларов, моментально обрел статус культового. Главные герои Виталий и Кристина в искрометном исполнении Ильи Любимова и Ингрид Олеринской покорили зрителя, явив на экране небывало реалистичных персонажей.

Романтическая история была смысловым центром первой части. Разочарованный в жизни, одинокий Виталий встречает Кристину, старшеклассницу с поразительно трезвым взглядом на мир, и оба они находят долгожданное спокойствие в компании друг друга, что, в общем-то, настоящий хэппи-энд для двух мятущихся сердец.

В сиквеле мы встречаем героев годы спустя. Они всё ещё вместе, но семейная идиллия дает сбой. Возможно, это всего лишь временная неурядица, а, может, дела куда печальней и в них замешана другая женщина, тем более у Кристины даже есть неприятные догадки, связанные с появлением в офисе Виталия новой молодой сотрудницы.

Так или иначе, союз, казавшийся когда-то ни больше ни меньше как идеальным, трещит по швам, и герои должны решить, хотят ли оставаться вместе.

Для Романа Каримова возвращение к собственным персонажам – это повод продолжить разговор о природе человеческих связей, в которых, конечно же, ничего не бывает очевидным и простым.

Зрителям, которые застали Кристину и Виталия в самом начале их отношений, новая встреча дарит возможность наблюдать их историю на длинной дистанции. А для тех, кто не знаком с парой, сиквел может стать хорошим аргументом в пользу просмотра первой картины.