«Мертвое озеро» — многосерийное мистическое шоу, действие которого происходит в дальнем северном городке. В один прекрасный день в эту провинцию наведывается следователь Максим, ему необходимо раскрыть загадочное убийство дочери местного богача. По предварительным данным, смерть девушки наступила в результате обморожения. Однако следы на ее теле говорят о том, что она могла стать жертвой странного обряда. Впрочем, никто не исключает, что в гибели девушки замешан кто-то из врагов ее отца. В конце концов, он был достаточно влиятельным человеком. Максиму предстоит разобраться, какая же из этих версий близка к правде.