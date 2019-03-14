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Постер к сериалу Мертвое озеро
Постер к сериалу Мертвое озеро
Постер к сериалу Мертвое озеро
Постер к сериалу Мертвое озеро
Постер к сериалу Мертвое озеро
Постер к сериалу Мертвое озеро
Постер к сериалу Мертвое озеро
Постер к сериалу Мертвое озеро
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
8 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Мертвое озеро
Мертвое озеро (2019 - 2019) Мёртвое озеро 18+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Premier
Продолжительность 6 часов 40 минут
О чем сериал

«Мертвое озеро» — многосерийное мистическое шоу, действие которого происходит в дальнем северном городке. В один прекрасный день в эту провинцию наведывается следователь Максим, ему необходимо раскрыть загадочное убийство дочери местного богача. По предварительным данным, смерть девушки наступила в результате обморожения. Однако следы на ее теле говорят о том, что она могла стать жертвой странного обряда. Впрочем, никто не исключает, что в гибели девушки замешан кто-то из врагов ее отца. В конце концов, он был достаточно влиятельным человеком. Максиму предстоит разобраться, какая же из этих версий близка к правде.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Андрей Смоляков
Андрей Смоляков Юрий Кобрин, владелец "Ураником"
Тимофей Трибунцев
Тимофей Трибунцев Ёнко Семёнов, эколог-активист, сотрудник газеты
Надежда Михалкова
Надежда Михалкова Наталья, коллега Покровского из Москвы
Александр Робак
Александр Робак
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мертвое озеро - Сезон 1 Сезон 1
2019, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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