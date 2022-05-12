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Киноафиша Сериалы Нулевые

Нулевые (2022 - 2022)

Нулевые 18+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис More.tv
Продолжительность сериала 4 часа 30 минут
30 дней бесплатно
О чем сериал

Документальный проект Сергея Минаева и прямое продолжение сериала «Девяностые». Эпизоды покажут разные срезы десятилетия и расскажут, как жители России осваивались в новой парадигме рынка и примеряли на себя новые модели потребления. В начале 2000-х цены на нефть были невероятно высоки, что привело к экономической эйфории. В культурном плане это тоже были времена расцвета, что ознаменовалось подъемом кинематографа, безумием ночной жизни и революцией русского рэпа. О том, как была устроена жизнь в нулевых, расскажут ключевые герои эпохи: Константин Эрнст и Ксения Собчак, Дима Билан и Алексей Кудрин, Константин Хабенский и Тимур Бекмамбетов.

В ролях
В ролях
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Алексей Чадов
Алексей Чадов
Тимур Бекмамбетов
Тимур Бекмамбетов
Сергей Лукьяненко
Сергей Лукьяненко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Нулевые - Сезон 1 Сезон 1
2022, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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