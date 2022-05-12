Документальный проект Сергея Минаева и прямое продолжение сериала «Девяностые». Эпизоды покажут разные срезы десятилетия и расскажут, как жители России осваивались в новой парадигме рынка и примеряли на себя новые модели потребления. В начале 2000-х цены на нефть были невероятно высоки, что привело к экономической эйфории. В культурном плане это тоже были времена расцвета, что ознаменовалось подъемом кинематографа, безумием ночной жизни и революцией русского рэпа. О том, как была устроена жизнь в нулевых, расскажут ключевые герои эпохи: Константин Эрнст и Ксения Собчак, Дима Билан и Алексей Кудрин, Константин Хабенский и Тимур Бекмамбетов.